El Gobierno regional “empatiza” con la hostelería pero pide paciencia y que se acoja a las ayudas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido insistir en su apoyo al sector de la hostelería de la región, actualmente cerrado debido a las restricciones contra la COVID-19. Hoy están previstas más movilizaciones de este colectivo, justo un día antes de que el Consejo de Gobierno apruebe la “relajación” de las restricciones, que afectarán, según anunció Emiliano García-Page, a bares y restaurantes.

La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, no ha precisado más detalles sobre las medidas que se flexibilizarán mañana, pero ha reiterado que el Gobierno “empatiza” con el sector, así como con todos los autónomos, autónomas y pymes que “lo están pasando mal”. “Si no, no se explicaría que fuéramos la comunidad autónoma que más dinero ha destinado a ayudas para estos sectores, con 150 millones de euros en total, y que todavía se pueden solicitar”, ha precisado.

“Somos conscientes de que el agujero económico es enorme. Los hosteleros nos van a tener siempre a su lado, les pedimos que soliciten las ayudas”, ha añadido la portavoz, aunque recalcando que las medidas adoptadas “han salvado vidas”, se ha reducido a la mitad la incidencia acumulada de coronavirus, y “hemos conseguido salvar el colapso de los hospitales”. “Esa es la prioridad”, ha concluido.