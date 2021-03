El PP de Castilla-La Mancha afirma que el cierre perimetral "no está sirviendo para controlar el virus"

El recién apuntado como portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha asegurado que los cierres perimetrales entre las regiones "no están sirviendo para controlar el virus", y asegura que se está afrontando la realidad desde "la carencia en otros elementos". En una entrevista recogida por Europa Press, el 'popular' ha asegurado que lo que hace "falta" son medidas "distintas" y "diferentes" para poder controlar el virus "de verdad".

"No puede ser que en confinamiento haya esta movilidad y que pensemos que con esto está todo controlado. Tiene que haber directrices en toda España pero no tienen que ser iguales en todos los sitios. No se pueden tomar las mismas medidas en unas zonas que otras. Hay que ir a la raíz de los problemas, a los contagios, a hacer más pruebas e intentar producir el menor daño posible en la economía de los ciudadanos", recalcó el político. Además, ha aprovechado de señalar que el Gobierno nacional "está perdido" y que "no puede ser que se tomen las mismas medidas el día 1 que el día 365".

"¿Dice que la gente no es responsable?"

La portavoz castellanomanchega, Blanca Fernández, ha lamentado las declaraciones del portavoz de la oposición, y ha preguntado a Cañizares si "¿dice que la gente no es responsable?" o si "¿dice que la Guardia Civil no hace su trabajo?". "Quiero lanzar hoy un mensaje tanto al PP como a la Comunidad de Madrid: la perimetración evita la salida de ciudadanos de aquellas comunidades autónomas que tienen una incidencia más alta que otras, y aquellas regiones que tienen mucha población y puede afectar a otras y les puede complicar los datos".

Porque, recordó, las medidas tienen "coste" en vidas humanas. Además, recalcó que la "mayoría" de las personas han cumplido con las medidas que se han impuesto para contener la propagación del virus. Pero, advirtió, de que si se ven mensajes "contradictorios" como el de Cañizares, "tenemos el riesgo de que haya mayores incumplimientos". "La ciudadnaía está demostrando un altísimo nivel de responsabilidad", declaró Fernández, y por eso ha pedido el mismo nivel de responsabilidad a la oposición. "Con esto no se juega, nos estamos jugando vidas humanas y estamos ya viendo la luz del tunel".

Fernández recalcó la importancia de mantener los cierres perimetrales, para evitar que la Semana Santa, se vuelva una "segunda Navidad" y por eso insistió en la necesidad de "consenso y acuerdo" y que "todas las autoridades lancen el mismo mensaje". De esta manera ha lamentado que el PP diga "ocurrencia tras ocurrencia", "sólo con el afán de ser oposición" y con una crisis "gravísima" que ha afectado de manera "especialmente dura" a la población vulnerable y envejecida. "Debemos ser especialmente cautelosos y responsables", recalcó.