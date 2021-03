UGT pide mejorar la información sobre la vacunación del profesorado y ampliar el número de centros habilitados

El sector de Enseñanza de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Castilla-La Mancha ha criticado la “improvisación” con la que la administración regional está actuando en el proceso de vacunación del personal docente, así como la falta de información de este colectivo.

“El lunes nos enteramos por los medios de comunicación de que el jueves 25 de marzo se reanudaba de inmediato la campaña de vacunación docente y de que se pretendía tener a todo el personal educativo vacunado al término de la Semana Santa, pero no se concretaron fechas ni horarios. Se nos está dando la información a cuentagotas”, indicaba Manuel Amigo, responsable del sector de Enseñanza de FeSP UGT en Castilla-La Mancha, durante la rueda de prensa ofrecida junto a Pablo Guerrero, también del sector de Enseñanza de FeSP UGT CLM.

Aunque en un principio se estableció que la vacunación comenzaría en Educación Especial e Infantil para luego seguir con Primaria y Secundaria, “sabemos de centros en los que están llamando al profesorado por orden alfabético, indistintamente de la etapa educativa”, comenta Pablo Guerrero. “Nos están llamando muchos profesores planteando dudas y el sindicato no es capaz de resolverlas porque la Junta no nos aporta la información; necesitamos tener esta información para poder ayudar a los docentes”, añadía Manuel Amigo, quien también pedía que el personal con patologías no tenga que acudir al punto de vacunación; que los avisos para las citas de vacunación se hagan con 48 o 72 horas de antelación; y que la campaña incluya al profesorado de las universidades.

Frente a estos vaivenes de noticias y a esta improvisación que critica UGT, insta también a que se amplíe el número de centros de vacunación, extendiéndolos a más localidades, no solo durante la campaña de los docentes si no para la vacunación del resto de la población. La Junta de Comunidades ha anunciado seis ciudades en las que se suministrarán las vacunas: las cinco capitales de provincia más Talavera de la Reina. A este respecto, la Unión General de Trabajadores insta a que, con el fin de evitar largos desplazamientos a miles de personas, se habiliten para este fin los hospitales de Puertollano, Alcázar de San Juan o Hellín.

Por último, UGT Castilla-La Mancha alerta de que es posible que la segunda dosis de vacunación coincida para algunos docentes con las oposiciones de Enseñanzas Medias previstas para el mes de junio, lo que podría perjudicar a miles de docentes interinos que se tienen que presentar a las oposiciones y a aquellos docentes que van a estar en los tribunales. Exige que esto se tenga en cuenta por sus posibles efectos secundarios.