Crónica del pleno de los presupuestos de 2022: entre las enmiendas 'fake' del PP y el rey desnudo

"Problemas que no existe dice", criticaba el diputado de Ciudadanos, David Zapata, tras la primera intervención del diputado Fernando Mora al defender el dictamen de los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2022. "¿Que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma donde más ha subido el IPC es un problema que no existe? Su triunfalismo contrasta con el sentimiento que hay en la calle", respondía Zapata. Además, el parlamentario citó el cuento del Traje del Emperador, un relato en el que se habla de dos falsos sastres que vendieron un traje que no existía a un rey. "Por supuesto no había traje, pero todos los cortesanos, los pelotillas que hay en todas las Cortes le decían lo bonito que era el traje, cómo brillaba los rayos del sol. Y el emperador aunque no veía el traje, no podía decirlo porque le habían dicho que si no se veía el traje, se era un necio. Y nadie quería decirlo. Hasta que salió a la calle y hubo un niño el que dijo que el rey estaba desnudo. Pues Ciudadanos es como ese niño", recalcaba Zapata.

Por su parte, el diputado regional del PSOE, Fernando Mora, quiso destacar la "estabilidad política, social y económica con la que cuenta Castilla-La Mancha lleva a aprobar unos presupuestos generales diseñados por el Gobierno autonómico para 2022 que responden a los retos de futuro de nuestra región". "Afortunadamente, Castilla-La Mancha es hoy una región estable en lo político, en lo social, en lo económico, en lo institucional", ha aseverado y ha afirmado que "nuestra región exige orientación, objetivos, estabilidad y cohesión, y estos presupuestos lo consiguen".

Las cuentas generales, defendió, "tienen un claro y alto compromiso social, pero también económico". "Son una apuesta por el derecho a la educación, el derecho a la salud, a las prestaciones sociales por parte de un Gobierno abierto, comprometido, ilusionante", afirmó.

Por otro lado, criticó las enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario 'popular', afirmando que eran un "bulo", que son 'fake' y que tenían "falta de seriedad". "El diálogo exige mucho rigor y, desde luego, tiene que estar alejado de la demagogia más barata", recalcó. "Desde luego, no valen las enmiendas de cartón piedra, no valen las enmiendas bulo, esas que se reparten por ahí, a ver dónde cae y el qué cae y cómo cae, un colegio a 13.000 euros, un instituto a 15.000, una carretera que no existe y cómo, para hacer eso, se quitan prestaciones a los ancianos, se quitan prestaciones sanitarias", ha reprochado el parlamentario socialista.

Por parte del PP, el diputado Miguel Ángel Rodríguez criticó que lo "que cada vez pesa más es la deuda, el déficit". "Estos presupuestos que nacen muertos son papel mojado y no van a servir para paliar las consecuencias de la pandemia en la región. "Sólo saben hablar del pasado y no son capaces de aportar soluciones a los problemas de Castilla-La Mancha", afirmó. "Aunque nunca nos acepten las propuestas, seguimos pensando que podemos aportar a los presupuestos. Este es el último presupuesto completo de su gobierno", recalcó. Desde el Grupo Popular, el diputado Benjamín Prieto ha lamentando que el Gobierno socialista va dejando inversiones "de una convocatoria a otra", y por tanto sus enmiendas "no son falsas" sino cuestiones "que existen, que son demandas ciudadanas".

La presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha defendido este martes la necesidad de contar con una hoja de ruta sobre las distintas infraestructuras educativas necesarias en la región. Picazo ha asegurado que siempre que se pueda "se debería transar", se ha preguntado cuál es la ruta en materia educativa, la meta y los objetivos, abogando por un sistema educativo "diferente, apartidista". Picazo, siguiendo con el bloque de enmiendas relacionadas con el deporte, ha ironizado con la posibilidad de "llamar a alguien para evaluar los récord Guinness de este gobierno", ha apostado por la "priorización de obras" considerando que "lo más sensato" es conocer la hoja de ruta de dónde se van a realizar las distintas infraestructuras.

Finalmente, en el ámbito cultural, tanto Cs como PP se han referido a la Lista Roja del Patrimonio que elabora la Asociación Hispania Nostra y a los distintos enclaves de la región que entran en ella, mientras que el PSOE, por boca de la parlamentaria Manuel Casado ha defendido los presupuestos en este ámbito como "coherentes y rigurosos".