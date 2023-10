La disputa por un coto de caza dispara las alarmas: “Hemos pedido que suspendan los permisos porque nos vamos a matar”

El puesto de la Guardia Civil de Belmonte (Cuenca) ha remitido un oficio al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tarancón para que suspenda el inicio de la temporada de caza en un coto de esta localidad prevista para este domingo 8 de octubre.

La razón está en un conflicto que mantienen dos sociedades de agricultores y propietarios de la localidad. Ambas reclaman la titularidad -y el CIF- del coto de caza y la Guardia Civil pide al juzgado que detenga la posibilidad de cazar allí hasta que se resuelva el litigio administrativo. La Benemérita apela además a la necesidad de “garantizar el orden público y la seguridad de las personas, teniendo en cuenta que la modalidad de caza que practican es con armas de fuego”.

Y es que en Belmonte los ánimos están encendidos. “Hay enfrentamiento entre los cazadores del pueblo”. Así lo confirma un miembro de la Sociedad de Agricultores y Propietarios de Caza -una de los colectivos implicados en la disputa- que prefiere mantener su nombre en el anonimato. “Hemos pedido a la Consejería de Desarrollo Sostenible que suspenda los permisos de caza porque nos vamos a matar. La otra parte dice que va a salir al campo a por nosotros”.

De hecho, esta sociedad también se dirigió el pasado 21 de septiembre a la Guardia Civil en Cuenca, solicitando “protección policial” para el próximo 8 de octubre si es que se mantiene la actividad cinegética, de cara a “evitar alteraciones graves del orden público”.

Mientras tanto, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha que tiene la potestad de suspender la temporada de caza como medida preventiva no lo hará. Al menos si no lo pide expresamente el juzgado.

Desde la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible y con los correspondientes informes jurídicos en la mano, según ha explicado este departamento a elDiarioclm.es, sostiene que “no se da causa legal para suspender la actividad cinegética pues en la información de la que disponemos, el titular cinegético sigue siendo el mismo desde el inicio y el Plan de Ordenación Cinegética está en vigor”. No obstante, aclaran, “en caso de que lo soliciten al Juzgado y este lo estime, se acatara su decisión”.

Un conflicto de largo recorrido

El coto ‘Belmonte’, como popularmente se le conoce, cuenta con una superficie de 6.205 hectáreas. Fue creado en el año 1972, tan solo dos años después de promulgarse una novedosa Ley de Caza. Era el inicio de una década conocida como la del ‘boom cinegético’ por el extraordinario desarrollo de una actividad que el franquismo venía impulsando desde los años 50 del siglo XX.

“El coto se creó para que lo disfrutase la gente del pueblo y no los foráneos. Era un coto social”, señala este miembro de la sociedad de agricultores y cazadores. Hasta que se convirtió en negocio. Tras una incipiente Junta de Propietarios creada en los años 70 del siglo pasado, fue en 1993 cuando se puso en marcha la Sociedad de Agricultores y Propietarios de Belmonte, con alta en Hacienda del CIF que ahora está en litigio.

No fue hasta 2004 cuando se constituyó el club. Así, el coto funcionó con dos sociedades en paralelo, pero sin que la Sociedad de Agricultores y Propietarios de Belmonte transfiriera “nunca” -señalan- la gestión cinegética al Club Deportivo del mismo nombre. “El club se creó para captar subvenciones, por aquello de la función social de la caza, pero de forma independiente y no como titular del coto. Se dio de alta en el registro de asociaciones pero sin CIF porque entonces los requisitos administrativos no eran como los de ahora”, afirman las mismas fuentes.

“No sabemos cuándo se cambia la titularidad y la nomenclatura, pero lo que está claro es que no viene precedido de una relación contractual entre la Sociedad y el Club y eso es preceptivo. No existe esa relación. Y la Consejería de Desarrollo Sostenible no nos da información. El expediente lleva seis meses paralizado y el CIF es el de nuestra sociedad, no del club”, insisten.

“Muchos creíamos que la primitiva sociedad se había disuelto y que había sido absorbida para convertirse en club deportivo”, sostienen. Pero no era así. Ambas han seguido funcionando. Coincidiendo con los cambios en la junta directiva del club allá por 2017 aparecieron “los primeros problemas”, porque “la Sociedad seguía funcionando administrativamente, pero las asambleas eran solo las del club” y muchos se vieron excluidos tanto de la toma de decisiones como de la información e incluso de los beneficios económicos.

El coto, dicen, “dejó de ser social en el que se pagaban pequeñas cuotas para convertirse en coto comercial. Empezó a venir gente de fuera pagando entre 800 y 900 euros. El club empezó a generar una cantidad enorme de ingresos y ahí llega el problema”, relatan. “Calculamos que desde 2018 los ingresos superan los 80.000 euros al año”.

Hablan de “cuentas opacas” y de falta de información, por ejemplo en lo que se refiere al alquiler de aperos que están “a nombre de la Sociedad”. Por eso también “se inició un proceso civil” en Tarancón reclamando datos de la contabilidad. “El club se opone a enseñar documentación y el 24 de octubre tendremos una vista en el juzgado para dirimir su obligación”.

Critican la “falta de diligencia” de la Junta

La Sociedad de Agricultores y Propietarios de Caza de Belmonte atribuye toda esta situación a “la falta de diligencia por parte de la Administración” porque, sostienen, “ha dado la callada por respuesta”.

En la actualidad el conflicto está servido. Ambas asociaciones se denuncian mutuamente por la titularidad del coto. La Sociedad de Agricultores y Propietarios de Belmonte acusa al club de utilizar “de manera ilegítima el CIF de la Sociedad” y de “falsear de manera sustancial” las solicitudes presentadas ante la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así se lo hizo saber a este departamento del Gobierno de Emiliano García-Page el pasado 16 de junio mediante un escrito.

“A la vista de las graves irregularidades administrativas y sin perjuicio de la presunta comisión de diversos delitos por la actuación ilegitima del Club Deportivo Asociación de Agricultores y Propietarios de Caza”, dice dicho escrito, solicitaban suspender la actividad en el coto hace ya cuatro meses. El club, alegaron, “carece de NIF propio al objeto de relacionarse administrativamente con esta Consejería”.

También se solicitó a la Junta de Castilla-La Mancha que diese traslado al Ministerio Fiscal, ante su sospecha de que estos hechos “pudieran ser constitutivos de delito”, además de solicitar “dejar sin efecto” la declaración de titularidad cinegética concedida por al Junta de Castilla-La Mancha al club.

Reclamaron “revertir la titularidad cinegética a la Sociedad de Agricultores y Propietarios de Caza, que lo es por resolución administrativa, a todos los efectos legales, declarando nulidad de todas las resoluciones dictadas a raíz de solicitudes del Club Deportivo Asociación de Agricultores y Propietarios de Caza de Belmonte”.

Y finalmente terminaron por solicitar el bloqueo de dos cuentas bancarias “hasta que se dirima la titularidad del CIF citado”, según consta en los escritos a las entidades financieras con las que tienen relación comercial. “En las cuentas hay 20.000 euros y eso es imposible con la cantidad de cazadores de que vienen a Belmonte”.

Denuncias mutuas cruzadas

Fue una de las razones por la que el pasado 7 de agosto J.R.A. presidente del Club Deportivo Asociación de Agricultores y Propietarios de Belmonte interpuso denuncia ante del cuartel de la Guardia Civil de la localidad contra la Sociedad de Agricultores y Propietarios de Caza por una “posible usurpación y falsificación de documentos”. No obstante, esta denuncia ha sido archivada provisionalmente en un auto del Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 2 de Tarancón, con fecha 3 de octubre.

Este club gestiona el aprovechamiento del coto y no solo denunció que las cuentas bancarias habían sido bloqueadas por la Sociedad de Agricultores y Propietarios de Belmonte que actualmente preside M.M.S. “amparándose en supuestas irregularidades”.

También señalaba el club deportivo que la ‘otra’ sociedad ha expedido tarjetas de caza “gratuitas” en el coto para la temporada 2023/2024. Y eso, dicen, pese a que según el Plan Técnico de Caza para este coto aprobado por la Junta de Castilla-La Mancha con validez hasta 2026, solo se contemplan 90 autorizaciones diarias para la temporada expedidas por el Club Deportivo, con 60 tarjetas por importe de 200 euros cada una.

La Sociedad de Agricultores y Propietarios de Belmonte ha expedido, según confirman, 50 tarjetas gratis que supondrán que el club deje de ingresar entre 10.000 y 12.000 euros por este concepto. Es un pulso. Social y jurídico. La Sociedad de Agricultores y Propietarios de Belmonte mantiene que el CIF que consta ante la Junta de Castilla-La Mancha es suyo, y no del club. “Esta sociedad está debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones de Castilla la Mancha y provista de CIF”, señala su presidente en uno de los escritos dirigidos a la Junta castellanomanchega.

También afirma que “en la Consejería de Desarrollo Sostenible consta nuestro CIF en el Plan Técnico de Caza del Coto” y que ahí “a los solos efectos de nomenclatura, figura como titular el CDB Asociación de Agricultores y Propietarios de Caza de Belmonte”.

La cuestión se hace todavía más enrevesada y se ha convertido en otra denuncia ante la Justicia contra el presidente del club deportivo “por la comisión de un presunto delito de falsedad documental y contra la hacienda pública”. En paralelo se está exigiendo a la Agencia Tributaria que aclare la situación y la Sociedad de Agricultores y Propietarios de Caza no descartaba en las últimas horas informar del caso a la Subdelegación del Gobierno de España en Cuenca.

-----------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.