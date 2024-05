Críticas a un festival en Ciudad Real subvencionado por PP y Vox: “Piensan que apoyar a las bandas locales es que actúen gratis”

El festival Royal Indie Fest se anunció como el primer “gran evento” no taurino que se celebrará en la reformada plaza de toros de Ciudad Real, este próximo 8 de junio. El cartel, con grupos como Viva Suecia, Sexy Zebras o Veintiuno, a los que añadían formaciones ciudadrealeñas como Edu Satura o los daimieleños Henko. Pero a pocos días de la celebración del festival, la banda manchega emergente Henko ha acusado a la organización del evento de borrarlos del cartel tras haber sido incluidos, anuncio a los medios de comunicación incluido, sin una autorización real.

Jesús Arroyo, cantante de Henko, explica a elDiarioclm.es que fue en marzo cuando se enteraron de que organizaban dicho festival, con artistas a nivel nacional, y que buscaban el contacto del grupo para poder ser parte del 'line-up'. “Las dos partes teníamos interés”, recalca, en referencia tanto a Henko como al Ayuntamiento de Ciudad Real, que fueron quienes contactaron con la banda.

“A los pocos días se hizo un anuncio oficial en el que la Concejalía de Festejos [de Ciudad Real] nos confirmaba como parte del evento. Pero no nos habían hablado de ninguna condición, ni de dinero ni nada”, asegura el cantante, que lamenta que fuera precisamente el dinero el problema, en un evento cuyo expediente se puso en marcha por 150.000 euros, según informó el mismo ayuntamiento.

El grupo afirma que se puso en contacto “inmediatamente” con los concejales de Festejos y Economía Municipal, Fátima de la Flor y Luis Marín, ambos de Vox, a quienes transmitieron su sorpresa. “Ya nos empezó a sonar mal la cosa, cuando nos dijeron que es que daban por hecho que nos parecería bien actuar en el festival solo por la promoción”, explicaba el grupo en un comunicado público, que hicieron a través de la red social X. “Es decir, los organizadores de un festival con un presupuesto de cientos de miles de euros para contratar a artistas de todo el país, piensan que la manera de apoyar a las bandas locales es pedirles que actúen gratis sin cobrar por su trabajo”, insistían.

“Nos insistían en que debíamos ser parte por la promoción”

“Lo peor de todo es que ni lo dudan, lo dan por hecho y nos anuncian. Y cuando pedimos explicaciones, literalmente nos dicen: 'Es que pensábamos que querríais tocar por la promoción'”, describen desde Henko. Entonces, les emplazaron a hablar con la organización, de quienes no recibieron respuesta durante varias semanas, hasta que les comunicaron que por un “tema de horarios” la banda manchega no podría tocar en el festival.

Este medio se ha puesto en contacto tanto con el Ayuntamiento ciudadrealeño, que se ha limitado a indicar que habrá una rueda de prensa este sábado 25 de mayo con los organizadores, y con la empresa en cuestión, que ha declinado hacer declaraciones.

“Nos insistían en que debíamos ser parte más bien por la promoción, por la oportunidad de tocar con Viva Suecia, Sexy Zebras y Veintiuno. Pero eso ya lo hemos hecho, ya hemos tocado con bandas de ese nivel. Esto es un trabajo. Y a dos semanas del festival, nos vemos obligados a comunicar que no iremos porque no hemos recibido más respuesta”, describe Arroyo.

El cantante lamenta que su grupo, y tantos otros, han pasado por esta situación “cientos de veces”. “Pero, hasta aquí hemos llegado. Ya no vamos a permitir que pase esto nunca más”, resalta Arroyo, que lamenta especialmente que haya gente que les ha comunicado que han comprado una entrada principalmente para ir a su concierto. “Hay quien de verdad va a estos eventos con el incentivo de ver a un grupo local y por eso queremos que estas dinámicas salgan a la luz. Porque el público que compra la entrada igual no sabe lo que pasa. Que paga cincuenta euros por una entrada y que la banda local no se lleva nada”, lamenta.

“No tenemos nada que perder”

Desde Henko aseguran que no tienen “nada que perder”. “Preferimos tocar dos veces al año que tocar veinte en estas condiciones que no son profesionales”, asegura el cantante de la banda manchega, que ya ha tocado en varios eventos como Erató Fest, Vid Festival, Oasis Sound y en los conciertos de Radio 3. “No puede ser que las bandas locales estén para rellenar cartel”, zanja Arroyo.

Al hilo de lo ocurrido en Toledo Beat Festival, cuando la tecladista de Niña Polaca lamentó públicamente la falta de mujeres en el 'line-up' del evento, el cantante quiere añadir que además de la bajista de su grupo, Gaelle, y de la teclista que actúa con Viva Suecia, no había más mujeres en el cartel de Royal Indie Fest. “Es algo que debe hacernos reflexionar, desde luego”, concluye.

Henko es una banda de rock alternativo originaria de la Mancha. Reivindica “la música real y la sensibilidad a través de un sonido basado en guitarras eléctricas y sintetizadores”. El proyecto musical nació en 2020 durante la grabación de su primer álbum autoproducido, 'La Edad del Plástico' y está formado por Jesús Arroyo, Raúl Arroyo, José Ramón Muñoz, Félix Fernández y Gaelle Mougeot.