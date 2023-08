El exasesor del Gobierno de Pedro Sánchez que lanza un “grito poético” contra la violencia machista

“Primero, poeta. Y luego, todo lo demás”. Es como se define Luis Díaz-Cacho, que lleva buena parte de su trayectoria profesional dedicado a la política y que ha desempeñado su labor en todos los niveles de la Administración pública: la local, la provincial, la autonómica y la estatal. Pero sus versos y sus libros le han acompañado desde siempre y en ellos siempre ha vertido su compromiso social, su conciencia más intimista y su lucha contra todo tipo de injusticias.

El Festival Internacional de Poesía Voix Vives "resiste": denuncia social en el Toledo de PP y Vox

Más

El puesto al que tomó más apego fue el de alcalde de su municipio natal. Doce años fue regidor municipal de La Solana (Ciudad Real), una localidad que ha trascendido mediáticamente en el último mes después de que su nuevo Ayuntamiento del PP haya decidido eliminar el minuto de silencio que los miembros del Consistorio realizaban al inicio de cada pleno en memoria de las víctimas de la violencia de género. Díaz-Cacho ya había dejado el cargo casi dos años antes, cuando se fue de asesor a Madrid con la también ciudadrealeña Isabel Rodríguez, exalcaldesa de Puertollano y actual portavoz y ministra de Política Territorial del Gobierno de Pedro Sánchez.

Antes, en 2003, trabajó para la Administración castellanomanchega en la puesta en marcha del servicio público regional de empleo, el SEPECAM. Después fue delegado provincial de Trabajo otros cuatro años en Ciudad Real, y posteriormente alcalde y asesor de la ministra Rodríguez.

Hace dos meses dejó también este último cargo de asesor. “Ha sido muy gratificante e intenso, pero la edad ya no permite ciertos excesos, nos hemos hecho mayores”, cuenta a elDiarioclm.es. Ha regresado a La Solana para dirigir la Agencia de Desarrollo Local y también a retomar los encuentros y recitales poéticos que lleva organizando desde hace años de la mano del Grupo Oretania.

'Palabras en silencio', un recital colectivo por la igualdad

Este año tienen más simbología que nunca. Porque mientras que el Ayuntamiento de La Solana diluye el combate contra la violencia de género, el grupo de poetas y escritores que coordina ha organizado para este sábado, día 26, en la localidad vecina de Granátula de Calatrava, el recital 'Palabras en silencio'. El acto lleva el nombre de un libro recopilatorio donde varios poetas lanzan un “grito” a favor de la igualdad y en contra de todo tipo de violencia machista. Será a las 20.00 horas en el atrio parroquial de Santa Ana.

La publicación, explica Díaz-Cacho, presenta una “clara conciencia” de las situaciones que han vivido cada uno de los y las poetas. También denuncian las “caras más agrias de la realidad, ”buscando la más absoluta igualdad de todas las personas“.

En total, 17 voces se unirán en Granátula de Calatrava para levantar “un muro de versos” y lanzar “un grito poético” en contra del maltrato y la violencia de género: Alfredo J. Sánchez Rodríguez, Antonia Piqueras Jiménez, Charo Bernal Celestino, Diana Rodrigo Ruiz, Elisabeth Porrero Vozmediano, Eloísa Pardo Castro, Eusebio Loro, Juan José Guardia Polaino, Luis Díaz-Cacho Campillo, Luis Romero de Ávila Prieto, Mayu Redondo, María Antonia García de León, Natividad Cepeda, Ramón Aguirre y Teresa Sánchez Laguna. El poeta invitado en esta ocasión es Juan Camacho y la rapsoda Begoña Mansilla recitará poemas de Manuel Muñoz.

El acto contará además con el acompañamiento musical de la Rondalla Oretana y será presentado por la concejala de Cultura de Granátula de Calatrava, la socialista Yolanda de la Cruz Gómez.

Se da la circunstancia (muy curiosa) de que en este pueblo el PP y el PSOE alcanzaron un acuerdo tras las elecciones municipales del 28 de mayo para gobernar juntos el Ayuntamiento, dejando fuera al Grupo Independiente por Granátula (GIXG). Se han repartido la Alcaldía, de forma que el PP gobernará tres años y el PSOE uno. Actualmente tiene el bastón de mando el 'popular' Félix Herrera, aunque con una “actitud y conciencia muy diferente” a la del Consistorio vecino de La Solana.

Los encuentros que organiza Díaz-Cacho vienen de atrás. En el año 2019 y como preludio del Día Internacional contra la Violencia de Género, en La Solana, se celebró el XI Encuentro Oretania de Poetas que para esa ocasión se denominó “Palabras en silencio”. De ahí nació el libro con el mismo nombre y en él declaman veintitrés poetas (algunos de los más prestigiosos y reconocidos de la provincia), a favor de la igualdad y radicalmente en contra de la violencia de género y el maltrato hacía la mujer, que tristemente, cuatro años después, sigue estando de “vigente y cruel actualidad”.

Escribo porque necesito escucharme para intentar comprenderme

“La poesía me salvó la vida. Me la salva cada día. Amanecer con un poema entre las manos me alienta el ánimo vital para avanzar por el camino. Escribo porque necesito escucharme para intentar comprenderme. Comprenderme con mis cambios y en mis cambios; en las circunstancias propias y en las ajenas; porque no es sencillo transitar cada día en medio del tumulto”, detalla.

Díaz-Cacho es socio fundador del Grupo Artístico-Literario 'Pan de Trigo' de La Solana (1989) y Miembro de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha. Ha participado con sus poemas en libros y revistas. Ha prologado libros de varios autores (Nicolás del Hierro, Luis Romero de Ávila, Eusebio Loro) y ha publicado 15 libros, cuatro de cartas de amor, uno de relatos breves y diez de Poesía (tres de ellos conjuntamente con otro autor). Aparte, ha participado en más de una veintena de libros colectivos.

Desde 2009 coordina los Encuentros de Poesía con el Grupo de Comunicación Oretania de Puertollano y en el que se han publicado 14 libros temáticos con poetas de la provincia de Ciudad Real. Estos actos se iniciaron con motivo de la crisis económica-financiera y los recortes de la inversión en cultura. “Nos propusimos que la poesía fuese la que parase esa deriva. Queríamos demostrar que sin recursos ni financiación, solamente con la voluntad y el esfuerzo, podíamos impulsar la cultura”, detalla.

Aparte, considera necesario “visualizar que la sociedad y los poetas estamos en contra de la violencia de género y comprometiendo a la sociedad y haciendo que se implique”, de manera que “podamos acorralar a los maltratadores”.

Porque “primero y sobre todo soy poeta”, insiste Díaz-Cacho. Y por todo ello, no hay mejor muestra de su defensa de la palabra que los extractos de algunos de sus poemas incluidos en 'Palabras en silencio':

“Llamadme feminista / con todos los sentidos / el del amor a la vida / el del respeto que os tengo / Porque el verso me hiere / donde el golpe os humilla / Porque muero por dentro / con cada nueva víctima”

“La igualdad hay que lucharla cada día. / Nadie nos puede arrebatar / la libertad de ser y de existir, / la posibilidad de participar plenamente / de nuestro tiempo / y de nuestro espacio / - breve ámbito temporal / en el devenir de la existencia -. / Y no podemos permitir / la invisibilidad de algunas. / Nos urge la complicidad de todas / para seguir avanzando / y vuestras manos compañeras / entrelazadas con las mías / para que caminemos juntas.”

-----------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.