Proyectan siete viviendas en Toledo sobre uno de los talleres de curtidores del siglo XII mejor conservados de España

Construir siete viviendas con sus correspondientes garajes y trasteros a los pies del Casco Histórico de Toledo en una zona de gran relevancia cultural de la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El Ayuntamiento de Toledo somete estos días a información pública este proyecto que colea ya desde hace casi 20 años. Fue en 2006 cuando se diseñó la demolición y excavación arqueológica en la zona. Se incluían siete viviendas, garajes y trasteros, además de la preceptiva licencia de demolición del edificio que ocupaba parte del solar.

Dos años después el departamento de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha resolvió condicionar la ejecución de las obras a una “adecuada” conservación del conjunto arqueológico en la zona tras el descubrimiento “del mayor conjunto de tenerías conservado en la península ibérica”. Un lugar en el que se trabajaban y se curtían las pieles y que se remonta al siglo XII.

Las Tenerías y los Baños Árabes, el expediente BIC que se dejó caducar

El 11 de julio de 2008 la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, dictó resolución para incoar expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento, para el conjunto de los baños y tenerías de San Sebastián.

Entonces el alcalde de Toledo era Emiliano García-Page y le sucedió otra socialista, Milagros Tolón en 2015. El expediente durmió el sueño de los justos, caducó sin que nada fuera oficial, y la zona nunca ha llegado a tener protección. Desde junio hay un nuevo Gobierno local de PP y Vox.

A finales de 2022, en octubre, la idea de construir viviendas sobre los restos arqueológicos tomó de nuevo fuerza tras registrarse en el Consistorio el llamado Plan Especial de Reforma Interior (PERIM), encargado por La Casa de Hércules, S.L a los arquitectos Luis Moreno y Francisco Javier Alguacil, con la intención de modificar el uso y las condiciones de volumen de la finca.

En la actualidad el proyecto para construir viviendas se impulsa a través de Zococasa SL, del empresario Eugenio Escalona. Es el mismo intermediario que está detrás de la construcción de un macrohotel en pleno Casco Histórico de la ciudad Patrimonio de la Humanidad que ocupará hasta 11 inmuebles y solares de la calle de La Plata y que tampoco ha estado exento de polémica. Solo IU-Podemos votó en contra de este proyecto y Vox se abstuvo.

No será el único ‘macrohotel’. Con la llegada de PP y Vox al ayuntamiento toledano se ha recuperado la posibilidad de construir otro de cinco alturas junto al río Tajo, en la zona conocida como la Cava.

La nueva ordenanza para limitar viviendas turísticas, en el aire

El desarrollo de proyectos turísticos en el Casco Histórico toledano ha sido una constante en los últimos años. Tanto es así que el Gobierno de Milagros Tolón trató de ponerle freno con una ordenanza que limita la proliferación de pisos turísticos en el Casco Histórico.

No los prohíbe, pero la nueva normativa -que no ha llegado a aprobarse porque quedó en exposición pública antes de las elecciones del 28M- dice que este tipo de inmuebles no puede superar el 20% del total de viviendas en esta parte de la ciudad. Además, solo tendrán autorización si están ubicadas en las plantas baja o primera del inmueble. De momento, las licencias están suspendidas, aunque su implantación definitiva dependerá de la decisión del nuevo Gobierno local de PP y Vox.

Ahora, el proyecto para construir siete viviendas (y todo apunta a que quieren dedicarse a uso turístico) vuelve a poner el tema sobre la mesa. Y no solo eso. Plantea interrogantes sobre la convivencia del urbanismo con fines turísticos y la conservación patrimonial en Toledo.

Resulta que, según el Boletín Oficial del Estado de 5 de septiembre de 2008, en la zona no solo se encuentra el ‘Baño de San Sebastián de Suso o Baño de Tenerías’, de adscripción islámica, “posiblemente del siglo XI”, sino que, a unos 100 metros, justo en el lugar donde se quiere construir, se encuentra lo que se define como “una de las tenerías más antiguas, completas y mejor conservadas de España. Su origen se remonta a principios del siglo XII, estimándose su funcionamiento hasta bien adentrado el siglo XVIII”.

Se trata de un conjunto de arquitectura industrial que “ofrece la particularidad de poder contar con las evidencias de las diferentes fases del proceso del curtido y tinte de las pieles” en la época.

Son unos 800 m2, a cielo abierto, donde se han documentado 54 noques o cubetas de piedra, 18 tinas de cerámica, varios hornos, pasillos interiores y canalizaciones entre otros elementos utilizados en el proceso del curtido y teñido de pieles, cuyo suministro de agua, indispensable para este complejo industrial, procede de varios manantiales naturales situados bajo los Baños de Yuso.

“El espectacular material arqueológico que ha proporcionado la excavación, destaca principalmente por los hallazgos de restos de cuero, taninos y pelambre”, decía la publicación del BOE en 2008. Permite documentar el trabajo realizado para producir “zapatos, cinturones y todo tipo de elementos que formaban parte de la indumentaria de la época”.

¿Es posible construir viviendas sobre restos arqueológicos de este calibre en la ciudad Patrimonio de la Humanidad? El informe arqueológico incluido en el propio Plan Especial de Reforma Interior advierte de que “los niveles excavados coinciden con cotas que se ven afectadas por el proyecto de edificación”.

Es más, los arqueólogos ya explicaron entonces que “todo el solar es susceptible de ser conservado” y que las evidencias patrimoniales localizadas “tienen la entidad necesaria para ser protegidas y conservadas en toda su extensión”.

Sin embargo, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento cree que construir viviendas es factible y su informe es favorable: “La recuperación y puesta en valor de los restos y el respeto a los baños colindantes es el objetivo prioritario de la intervención, evitando el deterioro al que actualmente están expuestos”.

De momento la Plataforma ‘Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura’ ha vuelto a solicitar la inclusión como BIC del conjunto. Es la segunda vez que lo hace -la primera petición se presentó en febrero de este año- y presentará alegaciones.

Alude a “la amenaza que supone ante nuestro patrimonio histórico, y ante el silencio administrativo” por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha.

Fuentes del Servicio de Patrimonio de esta Consejería consultadas por elDiarioclm.es aseguran que “se está trabajando en el expediente” y que hay “numerosas solicitudes para declarar como BIC diversos bienes de Castilla-La Mancha”, aunque la de las Tenerías de San Sebastián lleve sobre la mesa desde 2008.

En mitad del debate, surge también la voz de Pablo Corrales, exconcejal del PP en el Ayuntamiento Toledo y vecino de los terrenos sobre los que se asientan los restos arqueológicos. “Seguramente, además de los promotores del citado PERIM de las Tenerías, los mayores beneficiados del mismo seríamos mi familia y yo, por el mero hecho de ver revalorizados y adecentados los terrenos que lindan con nuestra propiedad”, reconocía en un reciente artículo de opinión publicado en el diario La Tribuna.

Y sin embargo, matizaba que “sorprende que en una ciudad, ¡que es Patrimonio de la Humanidad!, se ignore que dicha zona (las propias Tenerías -donde se pretende edificar- y los baños árabes de San Sebastián de Suso y de Yuso) forma parte del expediente de incoación para declarar Bien de Interés Cultural con categoría de monumento”.

