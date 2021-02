La Delegación de Gobierno recomienda no celebrar los más de 20 actos convocados en la calle en Castilla-La Mancha para el próximo 8 de marzo

Las subdelegaciones del Gobierno de España en las distintas provincias de Castilla-La Mancha han registrado hasta el momento un total de 21 convocatorias de concentraciones y manifestaciones de cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. La mayoría han sido convocadas por colectivos feministas y por la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus (ANVAC).

Así lo ha comunicado la Delegación del Gobierno, que precisa a este medio que en la actualidad el registro de este tipo de actos también pasa actualmente por las autoridades sanitarias debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos. Ahora, indica, se están elaborando los informes que realizan tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como la autoridad sanitaria.

A no ser que en sus informes consideren que las actividades que se planteen en cada una ellas incumple alguna normativa, los actos se llevarán a cabo en todas las capitales de provincia y en otros municipios de la región como Talavera de la Reina, Puertollano o Almansa, señalan fuentes de la Delegación, que precisan las convocatorias registradas hasta el momento en Castilla-La Mancha.

En la provincia de Toledo se han convocado siete de ellas. Dos de ellas en Talavera, una de la Plataforma Talaverana por una Pensiones Dignas y otra de ANVAC, mientras que las otras cinco son en la capital castellanomanchega -una de ANVAC y las otras cuatro de asociaciones o colectivos con motivo del Día Internacional de la Mujer -8M-.

De su lado, en Albacete hay otras cinco. Una en Almansa por el 8M y otras cuatro en la capital -una de ANVAC y tres de colectivos feministas-. En Guadalajara se registran cuatro -de ANVAC, y otras tres por el 8M convocadas por colectivos estudiantiles o la Plataforma Feminista de Guadalajara-. En Ciudad Real hay otras tres, una de ellas convocada por ANVAC y otra de la Plataforma de Jubilados y Pensionistas (en Puertollano). Por último, en Cuenca hay otras dos, una de ANVAC y otra por el 8M por parte de CCOO y UGT.

"Lo primero que hacemos es aconsejar no celebrar estos actos"

Ante todas estas convocatorias, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha pedido a subdelegados y subdelegadas en la región que desde sus respectivos departamentos se refuerce la “recomendación” de que no se celebren concentraciones y manifestaciones “en consonancia con la situación sanitaria por la que estamos atravesando”, en la línea en la que se ha actuado durante todo el estado de alarma.

Así se lo ha trasladado en el transcurso de la Comisión de Asistencia Técnica celebrada este viernes, en la que ha asegurado que, pese a ser los garantes del derecho de reunión, “es mi responsabilidad el proteger la salud y la vida de la población, por lo que sigo aconsejando la no celebración de actos que supongan la concentración de personas en la vía pública”.

Tierraseca ha recordado que cuando se comunica a la Delegación del Gobierno o a las Subdelegaciones la celebración de cualquier manifestación o concentración desde que se inició la pandemia, “lo primero que hacemos es aconsejar no celebrar ese tipo de actos, por lo que les pedimos que no las convoquen, no sólo en el ámbito de la celebración del 8 de marzo”. “Si los convocantes insisten en celebrarla”, continuó, “les recordamos las medidas de protección ante la COVID-19: no aglomeraciones, distancias entre personas y uso obligatorio de las mascarillas”.

Por este motivo, el delegado del Gobierno insistió en su mensaje “de prudencia” dirigido a los colectivos convocantes, independientemente de su motivación. “Tenemos que ser coherentes con lo que desde las administraciones pedimos a la población y por eso recomendamos no manifestarse, a sabiendas de que la norma nos obliga a proteger ese derecho y de que así lo haremos en el caso de que las convocatorias sigan adelante”, zanjó.