La delegada del Gobierno denuncia los “crueles” bulos en el crimen de Mocejón: “Pido a los sembradores de odio que sean humanos”

El pueblo de Mocejón, y todo el país, sigue conmocionado por la muerte del pequeño Mateo, de 11 años, apuñalado este fin de semana junto al campo de fútbol de esta localidad toledana de unos 5.000 habitantes. Este lunes, la Guardia Civil dio con el sospechoso del crimen –un joven de 20 años que pasaba las vacaciones en el pueblo en casa de sus abuelos–, desmontando con ello una serie de rumores, bulos, mentiras y ataques racistas y xenófobos que se han ido escupiendo desde el mismo momento en que que se produjo el asesinato.

En las últimas horas, desde diferentes sectores, se ha tratado de culpar del crimen a los menores migrantes que acoge temporalmente Mocejón, se ha deslizado la idea de que hubiera bandas juveniles tras el asesinato, se ha hablado de un motivo yihadista en la muerte de Mateo y se ha alentado directamente al odio contra casi cualquier persona no blanca, siempre como posible sospechosa.

Este martes, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha dado una conferencia de prensa en la que ha contado que la Guardia Civil sigue buscando el arma del crimen, y en la que ha dado las gracias a las fuerzas de seguridad por su trabajo estos días en torno al asesinato y la búsqueda del autor. Pero, además, Tolón ha lanzado un mensaje más allá, denunciando la difusión interesada de bulos tras el crimen de Mateo, y pidiendo prudencia y mesura a todos aquellos que se dedican a esparcir “odio” ante una “tragedia” como esta.

Tolón ha lamentado que las redes sociales “se han convertido en un vertedero de inmundicia” estos días y ha hecho “un llamamiento a todos aquellos que aprovechan la desgracia humana, la muerte de un niño, para soltar todos sus odios” ahí. La delegada del Gobierno ha sido muy dura contra quienes, “en la mayoría de los casos desde el anonimato, tratan de culpar a quienes se diferencian de ellos por el color de piel, por su religión o, simplemente, porque quieren sacar rédito aunque para ello intenten aplastar a nuestros semejantes”.

“¿Se puede ser más cruel o más miserable?”

Milagros Tolón ha criticado en rueda de prensa que estos “sembradores de odio” han acrecentado el daño que, de por sí, está sufriendo la familia de Mateo. “Un daño que han hecho todavía más doloroso quienes han usado las redes para sembrar [odio], sin siquiera tener datos, atacando incluso al portavoz de la familia. ¿Se puede ser más cruel o más miserable?”, ha lanzado Tolón.

Apenas han pasado unas horas desde que Asell Sánchez-Vicente, portavoz de la familia de Mateo y primo de la madre, denunciara en una entrevista en COPE, entre lágrimas, los “ataques” que está recibiendo en redes sociales por parte de la extrema derecha después de pedir que no se criminalizase a nadie por su raza cuando todavía se desconocía la identidad del agresor: “Está siendo horrible (...) Está siendo muy difícil el papel que me ha tocado”. “Lo único que hice fue pedir respeto y no criminalizar a nadie por su raza. Teníamos información que no podíamos dar. Es una situación muy triste, lo único que importa es el asesinato de Mateo. Queremos justicia, no venganza”, escribió posteriormente en Twitter.

Tolón ha aludido a este odio en su comparecencia. “Pido a todos estos sembradores de odio que sean humanos, que se comporten como tal, que sus bulos hacen mucho daño. No se puede aprovechar una desgracia para generar otra; eso es cruel”, ha incidido la delegada del Gobierno este martes.

A la representante del Gobierno de España en Castilla-La Mancha le han preguntado después si se actuará contra quienes difunden bulos a través de las redes sociales. “Es una cuestión de todos, de la sociedad civil”, ha respondido.

IU llevará los mensajes de odio a la Fiscalía

Quien sí ha anunciado que llevará los mensajes de odio difundidos a través de las redes sociales a la Fiscalía es el coordinador autonómico de la formación en Castilla-La Mancha, Pedro Mellado. Lo hará, ha explicado vía comunicado, “por la proliferación de mensajes de odio en la red social X (anteriormente conocida como Twitter)”.

Según IU, estos mensajes, que atacan “directamente a la población migrante de la localidad y, por extensión, a la de Castilla-La Mancha, podrían constituir un delito de odio”.

La formación política considera “bochornoso” que la extrema derecha haya instrumentalizado un suceso tan trágico para promover un discurso racista y xenófobo. “Se está intentando provocar un enfrentamiento racial con fines políticos y partidistas”, ha denunciado IU, subrayando que estas acciones no pueden quedar impunes ni ser toleradas bajo la excusa de la libertad de expresión.

En lugar de impedir la propagación de bulos y mensajes de odio, la plataforma X los promociona, les da mayor visibilidad y permite a sus usuarios monetizarlos Pedro Mellado — Coordinador de IU en Castilla-La Mancha

Pedro Mellado ha cuestionado el papel de la red social X en la difusión de estos mensajes. “En lugar de impedir la propagación de bulos y mensajes de odio, la plataforma los promociona, les da mayor visibilidad y permite a sus usuarios monetizarlos”.

Además, ha advertido sobre la existencia de una “industria del odio” que no solo genera ingresos económicos, sino que también ha tenido un impacto directo en los resultados electorales, en clara alusión al crecimiento político del partido encabezado por Alvise Pérez.

IU también hace un llamado a la comunidad de usuarios de redes sociales para que denuncien este tipo de mensajes. La formación invita a aquellos que se encuentren con publicaciones que promuevan el racismo o la xenofobia a ponerse en contacto con las redes sociales oficiales de IU, donde se les ofrecerá apoyo y se canalizarán las denuncias hacia las autoridades competentes.

IU espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y actúen de manera “contundente” contra estos comportamientos que tachan de “delictivos” y que, en su opinión, “atentan contra la convivencia y la cohesión social en la región”.

Sira Rego pide priorizar la erradicación de las violencias contra la infancia

Hoy también se ha pronunciado Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia a través de su perfil en la red social X para enviar sus “condolencias, solidaridad y respeto a la familia de Mateo”, al tiempo que ha considerado que “debe ser prioridad” erradicar las violencias contra la infancia. Y en este sentido ha trasladado el “firme compromiso” de su departamento en el Gobierno de España.

La ministra también ha querido reconocer la “serenidad” mostrada por la familia del pequeño.