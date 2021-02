Denuncian talas abusivas de árboles en el corazón del Parque Natural de la Serranía de Cuenca

Desde, al menos, el pasado mes de noviembre se están realizando “talas abusivas” en el Monte de Utilidad Pública número 120 denominado "Sierra de las Canales" cuyo titular es el Ayuntamiento de Cuenca. Así lo ha denunciando Ecologistas en Acción, precisando que se trata del paraje denominado Cañada del Mostajo donde nace el río Escabas. Se trata de una zona de “alto valor ecológico” en pleno corazón del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, que además está declarado ZEC, ZEPA y área de dispersión del águila perdicera.

Esta organización argumenta que al tratarse de un monte público ordenado, certificado y en un espacio natural protegido, los aprovechamientos se deben autorizar “mediante un control estricto, en consonancia con los planes de ordenación, previo señalamiento uno a uno de los árboles a cortar, con la autorización y evaluación previa”.

No obstante, apuntan que la Delegación de Desarrollo Sostenible no ha señalado los árboles a cortar o salvar, no existe informe ambiental sobre los efectos de la acción, ni licencia de aprovechamiento, sino una "adjudicación genérica del aprovechamiento". Es decir, “se han realizado las cortas de forma indiscriminada con maquinaria pesada (procesadora) en vez de motosierra y ocasionando un daño enorme a la masa forestal”. El uso de procesadoras, implica la apertura de calles que eliminan todos los ejemplares a su paso, arrasando con el sotobosque, dañando árboles en pie y alterando el suelo por el que discurren.

Los ecologistas detallan que también se han observado pilas rodeadas de precinto de los agentes medioambientales, es decir, las denuncias (que la Delegación reconoce que se han incoado) “habrían supuesto la inmovilización de la madera, pero las talas han continuado”. Así los maderistas han apilado troncos encima de los precintos.

“Lo peor es el daño ocasionado por el tránsito de la maquinaria que ha destrozado varias hectáreas de prados de montaña, ecosistema de una gran diversidad y protegido por la declaración del Parque Natural, ya que la zona afectada forma parte de áreas protegidas por legislación europea (Red Natura 2000)”. También señala importantes afecciones al cauce y ribera del río Escabas y afirma que no consta la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Denuncias

Ecologistas en Acción denunció estos hechos el 27 de enero, tanto a la Delegación de Desarrollo Sostenible como al SEPRONA, y exige la paralización inmediata de estas talas y que se depuren responsabilidades. Según añade, la empresa maderera que está talando, con sede en Mojados (Valladolid), ya fue denunciada hace más de 10 años por unos hechos similares en el Pinar del Estado de San Clemente. En ese momento (noviembre de 2010) El delegado responsable de medio ambiente era también Rodrigo Molina.

La Dirección del Parque Natural ha remitido a la organización ecologista una serie de documentos que justifican estas talas por unos daños por nevadas de 2018, pero en las comprobaciones sobre el terreno “se ha evidenciado que la gran mayoría de los árboles estaban vivos en el momento de ser cortados”. La propia Delegación también comunica que la empresa no dispone de licencia de aprovechamiento, pero aun así no se ha acordado ni la "suspensión cautelar temporal de actividades" ni la "retirada o intervención de bienes productivos" como así se ha solicitado en cumplimiento del Artículo 56 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción de Cuenca, estos hechos “nos parecen gravísimos, no solo la actuación salvaje y sin escrúpulos de la empresa, sino también por la pasividad de la Delegación de Desarrollo Sostenible”. “Entendemos que se podría haber cometido un delito contra el medio ambiente y sin embargo el Delegado no quiere parar la tala. Por eso pedimos a Rodrigo Molina que explique a la ciudadanía y en especial a los vecinos de Cuenca (no olvidemos que esos árboles son propiedad de los conquenses) qué está pasando, cómo está permitiendo este desastre ecológico y que paralice inmediatamente esta agresión al medio ambiente".