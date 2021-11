La APP para reducir el desperdicio de comida que ha cuadruplicado en un año los establecimientos adheridos

Más de un tercio de toda la comida que se produce en el mundo acaba siendo desperdiciada y solo en España las cifras ascienden al despilfarro de casi 8 millones de toneladas al año. Reducir esas cifras es el objetivo que persigue la APP Too Good To Go (www.toogoodtogo.es) que en su lucha contra el desperdicio de alimentos por todo el país, ha llegado a Cuenca donde 31 comercios de la ciudad ya se han unido a esta iniciativa para no desperdiciar comida.

Se trata de una aplicación móvil gratuita en la que restaurantes, hoteles, supermercados, fruterías, panaderías, entre otros comercios venden packs con su excedente diario de comida que los usuarios pueden salvar a precios reducidos. El objetivo no es otro que dar una segunda oportunidad a toda esa comida que no ha sido vendida al final del día para que no sea desperdiciada y evitar las consecuencias que ello tiene a nivel social y económico y la huella medioambiental.

Bajo el lema #LaComidaNoSeTira, la APP llegó a España en septiembre de 2018 y ya se han unido a la iniciativa más de 12.000 establecimientos de todo el país en los que se han salvado más de 5 millones de packs de comida, lo que equivale a haber evitado el desperdicio de más de 5.000 toneladas de alimentos.

La aplicación está también operativa en Cuenca desde principios de año. Mientras en enero era ocho los establecimientos que ofrecían esta posibilidad -Alcampo, Carrefour, Herbolario Navarro, Tomates Verdes Fritos, Zumo Emi Frutas, Artesanas y Galp Cuenca-, la cifra se ha multiplicado por cuatro y actualmente son ya 31 las adhesiones. Destacan entre ellos Frutas Nicolás, Sabores de Siempre, MercaKamel, La Granja Victoria o Caramba alimentación.

Así, en lo que llevamos de año ya se han salvado más de 4.000 packs de comida a través de la app. "Esto equivale a haber evitado el desperdicio de más de 4 toneladas de alimentos", comentan desde la plataforma.

Funcionamiento

La APP es gratuita, está disponible en iOS y Android y su funcionamiento es sencillo. El usuario ve los establecimientos que tiene a su alrededor en los que puede salvar sus packs sorpresa favoritos a precio reducido que en su mayoría oscilan entre los 2 y 5 euros. El usuario desconoce el contenido de estos packs ya que varía cada día según el excedente que haya tenido el establecimiento, con la garantía de encontrar siempre productos frescos y de calidad que simplemente no fueron vendidos a lo largo de la jornada y de otra forma habrían sido desperdiciados. Se paga directamente a través de la aplicación y el pack se recoge en el establecimiento en la franja horaria establecida.

En toda la comunidad de Castilla-La Mancha la app ya está colaborando con más de 190 establecimientos y ha salvado más de 33.000 packs de comida, el equivalente a haber evitado el desperdicio de más de 33 toneladas de alimentos.

Se trata de una fórmula en la que ganan todas las partes. Gana el comercio porque no tira comida y pierde menos dinero; gana el usuario porque adquiere comida de calidad a precio reducido; y gana el planeta ."Tirar una sola barra de pan equivale a las mismas emisiones de CO2 que las de un coche tras recorrer un kilómetro. Gracias a la comida que ha sido salvada ya en Cuenca hemos ahorrado más de 10.000 kg de CO2eq a la atmósfera y a nivel España hemos ahorrado ya más de 12.500 toneladas de CO2, el equivalente a las emisiones que producirían 2.461 vuelos en avión alrededor del mundo", añade Rugeroni.

La idea surgió en Dinamarca en 2016 durante un buffet en el que un grupo de amigos vio como al final del evento toda la comida que había sobrado se tiraba a la basura. Decidieron que había que poner solución a ese problema y crearon Too Good To Go. La app ya está presente en 17 países de Europa y en Estados Unidos. Actualmente cuenta con más de 47 millones de usuarios y más de 120.000 establecimientos asociados en los que ya se han salvado más de 100 millones de packs de comida.