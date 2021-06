Prevención, una de las claves en la lucha contra incendios de Castilla-La Mancha

Contenido patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Las lluvias caídas durante la última semana y una bajada de las temperaturas, han sido favorables para que el riesgo de incendios se mantenga en un nivel moderado. Esta situación marca un inicio de campaña positivo para la prevención en Castilla-La Mancha, fundamental para evitar el inicio o propagación del fuego en el espacio natural y que unido a la colaboración ciudadana y la inversión en medios profesionales, aereos y terrestres, son la base para un buen verano en la Región.

En este sentido, estas precipitaciones han permitido que los árboles y la vegetación vuelvan a unos niveles de humedad suficientes para que los incendios forestales no se propaguen en provincias como Guadalajara, Cuenca y Albacete, mientras que, en Toledo y Ciudad Real, las lluvias han sido más escasas y el estado de la vegetación es similar al de semanas anteriores.

Aún así, la influencia del anticiclón sobre la región va a provocar un incremento de las temperaturas. Al comienzo del fin de semana, se espera un episodio de vientos procedente del oeste y del noroeste que aumenta el riesgo de incendio forestal.

Para luchar contra los incendios forestales en época de peligro alto, muy alto y extremo, Castilla-La Mancha ha destinado cerca de 40 millones de euros para labores de extinción para fortalecer un dispositivo con 250 medios aéreos y terrestres y unos 3.000 profesionales preparados para actuar ante cualquier emergencia en el medio natural de la región.

Junio, un mes relevante para la prevención

El mes de junio es de una gran relevancia para la prevención, ya que marca el inicio de las labores agrícolas relacionadas con la cosecha de los cultivos de secano y de cereales, por lo que se aconseja a los agricultores que adopten una serie de medidas preventivas: que las parcelas que limiten con terreno forestal sean cosechadas a primera hora y que se realice un pase de grada o cultivador en todo el perímetro una vez cosechada. Además, siempre que sea posible, avanzar en contra del sentido del viento y realizando fajas perpendiculares a su dirección.

Otra de las recomendaciones, es que se cosechen las parcelas desde fuera hacia adentro con el fin de que a medida que se avanza exista cultivo con capacidad de arder cerca de la masa forestal.

Del mismo modo, en zonas pedregosas es aconsejable reducir la velocidad de avance y levantar el peine de corte. Así, se reduce la posibilidad de que puedan saltar chispas por el roce del metal con las piedras.

En este aspecto, es recomendable disponer de una persona que pueda observar las labores atentamente para poder detectar de forma temprana la posible ignición y medios de extinción suficientes para poder controlar el posible conato.

Además, se debe evitar el sobrecalentamiento de la cosechadora y aumentar la frecuencia de limpieza de ciertas partes de la máquina en los lugares donde se suele acumular el polvo y la paja.

La colaboración ciudadana, clave para evitar incendios o su propagación

La colaboración ciudadana es clave para evitar incendios, o una vez declarados evitar su propagación, por eso, si se es testigo de un incendio o se ve una columna de humo, hay que llamar al 112 y dar la información más precisa posible sobre su situación. En este orden, si nos encontramos en el medio natural, se debe actuar con precaución y responsabilidad, en especial en las fechas en las que nos encontramos con riesgo alto o muy alto en gran parte de Castilla-La Mancha.

Además, es necesario extremar las precauciones especialmente cuando nos encontramos con un índice de propagación potencial de incendios forestales muy alto o extremo, siendo conscientes que cualquier negligencia o accidente puede provocar un incendio de graves consecuencias.

Tampoco se debe realizar fuego en el medio natural y hay que llevar la comida preparada y no dejar residuos, gestionándolos de la manera adecuada. Es muy importante no aparcar los vehículos encima del pasto y no tirar cigarros al suelo ya que podemos generar un incendio.

Por último, con las tormentas, aunque llueva, también pueden producirse incendios debido a los rayos, por eso, si se detecta humo tras una tormenta se debe comunicar rápidamente al 112.