Estamos en época de riesgo máximo de incendios forestales: ¿Sabes qué puedes hacer para evitarlos?

Este contenido está patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Hace calor, mucho calor. En Castilla-La Mancha llevamos ya varios días de altas temperaturas, en las que se han superado los 35 grados durante el día y que no bajan de los 20 grados durante las noches. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de varios días de calor para la vegetación? Que la humedad es muy baja, lo que hace que el riesgo de incendio forestal haya sido alto o muy alto en prácticamente toda la región.

¿Por qué se producen incendios forestales? En lo que conocemos como la región mediterránea, los fuegos de este tipo pueden ser un elemento más del ecosistema, porque se pueden producir por causas naturales, como puede ser un rayo. Ante estos casos, la vegetación ha logrado adaptarse para sobrevivir. Sin embargo, en muchos de los casos los incendios se producen por la acción negligente de las personas: desde una colilla de cigarro, una hoguera mal apagada o incluso una quema de rastrojos pueden provocar auténticos desastres. Es por esto que una actitud preventiva en nuestro medio natural es fundamental para protegerlo.

El calor seguirá también esta semana: se esperan valores por encima de los 35 o 36 grados. Y aunque habrá un viento más flojo que la anterior, no se debe bajar la guardia pues el Índice de Propagación Potencial de Incendios nos advierte de que el riesgo no bajará de 'muy alto'. Si sales al monte o haces una excursión por alguno de los parajes naturales de Castilla-La Mancha es tu responsabilidad extremar las precauciones para que un día de verano no se convierta en un incendio. Proteger los bosques está en nuestras manos, la naturaleza depende de los cuidados de todos.

Verano, el momento para disfrutar y para cuidar

El verano está en su pleno apogeo. La última semana del mes de julio suele ser para gran parte de la población sinónimo de descanso y disfrute, para recargar las pilas especialmente en un año tan difícil como el que hemos pasado. Son días que están marcados por el sol, el calor y, como no puede ser de otra manera, los baños. Pueden ser en ríos o en las piscinas naturales, enclavadas en el mismo medio natural. Y aunque son lugares de encuentro y diversión, no se puede olvidar que también debemos cuidarlos. Por eso, no se pueden dejar residuos ni basuras en cuanto emprendamos el regreso a casa. Y es que la naturaleza es tan frágil que sólo un vidrio abandonado puede llegar a generar un incendio de grandes magnitudes.

Debemos recordar que en el medio rural no está permitido fumar ni hacer fuego, ya sea en el monte, en el bosque o en el campo. Por eso, lo mejor es llevar la comida preparada desde casa. Y si comemos o merendamos, tenemos que recordar que debemos dejar nuestro entorno limpio: al menos como lo encontramos. La responsabilidad de proteger nuestros bosques y montes es de todos, porque es un patrimonio natural que está en nuestras manos.

Consejos que puedes seguir para proteger nuestra naturaleza

Como el medio natural depende de todos, es nuestra responsabilidad evitar realizar cualquier actividad de riesgo. Compartimos contigo consejos que puedes llevar a cabo para prevenir y proteger: tu colaboración es esencial.

-Si ves humo en el medio natural llama rápidamente al 112 y trata de dar la ubicación exacta.

-Mantén una máxima precaución cuando estés en el monte o en los bosques. No olvides que la precaución y la responsabilidad ciudadana son esenciales, porque nos encontramos en una situación de riesgo alto o muy alto de incendio en gran parte del territorio castellanomanchego.

-En esta situación es necesario extremar las precauciones: cualquier negligencia o accidente puede provocar un incendio de graves consecuencias

-No se debe realizar fuego en el medio natural. Lleva comida preparada y no dejes residuos: gestiónalos de manera adecuada.

-No se debe aparcar vehículos encima del pasto y tampoco se pueden tirar cigarros al suelo.

-En los días de tormenta no desaparece el riesgo de que se produzcan incendios forestales. Se deben mantener las precauciones para evitar descuidos o malas prácticas.