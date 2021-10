El Espacio TYCE, un lugar para la juventud en Guadalajara que quiere funcionar tras haber estado cerrado "a cal y canto" desde 2011

Es una de estas infraestructuras que nunca parecen terminar de arrancar, a pesar de la inversión pública que se ha hecho en ellas. Pero este año el Ayuntamiento ha dicho basta y ha activado el Espacio TYCE con una programación regular tras más de una década de estar cerrado "a cal y canto". Sólo se disponía del edificio en ocasiones contadas, explica la concejala Sara Simón, de Infancia, Juventud y Adolescencia. Y esto, a pesar de la necesidad de contar con un lugar para las personas más jóvenes de la ciudad. "No hemos contado con ningún centro de ocio, ocio puro para las personas más jóvenes, especialmente las adolescentes", recalca la edil.

"Es cierto que está el Centro Joven, pero tiene un carácter más formativo y dedicado a otro tipo de actividades, como una biblioteca, información juvenil y servicios para la juventud. Pero no es un centro de ocio, no lo teníamos, aunque sí existe en los municipios colindantes", reflexiona Simón. Y eso, a pesar de que el edificio estuviese restaurado, gracias a fondos europeos, de la Junta de Comunidades y también del Ayuntamiento, inaugurado en 2011. "Ha estado cerrado a cal y canto y es un hecho sorprendente. Se hace un edificio pensando en la juventud y se tiene cerrado, aunque se llevaban a cabo actividades de manera muy puntual y no permanente", recalca Simón.

Por eso, ahora el Ayuntamiento considera que se trata de un "hito pionero" el contar con un centro de estas características en la ciudad. "Se ha invertido mucho dinero público en un espacio para que estuviese cerrado. Esta es la manera de empezar con este centro de ocio pionero", explica la responsable pública. En 2016, el PSOE reclamaba al Gobierno municipal que abriese el centro y se anunció una inauguración para noviembre de ese año, con jornadas de puertas abiertas y actuaciones. "Todas las escuelas municipales se trasladarán poco a poco al ‘Espacio Tyce’ para despejar el Palacio de la Cotilla y que este puede convertirse en el Museo de la Ciudad", afirmaban desde el Consistorio entonces.

Por ahora, se ha preparado una veintena de actividades en el último trimestre del año, algo que ha venido "para quedarse" y con la idea de fidelizar a la juventud" de la ciudad. Muchas de ellas no necesitarán ni inscripción previa ni tampoco coste ninguno. En la actualidad, en el Espacio TYCE se están desarrollando ya dos cursos de arte y baile urbano y Tik Tok, respectivamente, hasta el 18 de diciembre. También habrá talleres de pintura, de Catán, karaoke, olimpiadas holli, magia o torneos de juegos de mesa.

El Ayuntamiento ha estado trabajando con el Foro de la Juventud de Guadalajara para cerciorarse de que las actividades planteadas sean, efectivamente, atractivas para el público de la localidad. "Hemos hecho reuniones de trabajo para ver cómo quieren que sea este centro de ocio. Muchas veces se ponen en marcha políticas que no siempre se adecúan a los gustos y que finalmente acaban fracasando, porque no es lo que la juventud quiere", reflexiona Simón. Es eso lo que han querido evitar.

Las premisas con las que quieren trabajar en el Espacio TYCE ahora son seguir las necesidades y preferencias del público joven de Guadalajara. "Sabemos que será difícil que la gente joven lo sienta como suyo y lo disfrute como tal, pero lo estamos haciendo todo contando con ellos y poniendo en marcha acciones que puedan interesarles", recalca Simón.

"Queremos que sea un espacio multidisciplinar, que incluya zonas de descanso y encuentro para las personas jóvenes, que puedan estar entre amigos y amigas descansando, jugando con el móvil o con juegos de mesa y que puedan disfrutar entre ellos. Incluso que si hay quien tenga la inquietud de tener un grupo de música que sepa que hay una cabina de ensayo y que si hay un grupo de teatro, que sepan que pueden ensayar aquí", concluye la concejala.

El Espacio TYCE está abierto de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas; los sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas y los domingos, de 10 a 14 horas: