Las familias numerosas lamentan que más de 1.000 proles de la región "no verán compensada su aportación de capital humano"

La Federación regional de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha ha lamentado que el complemento aprobado por el Consejo de Ministros de este miércoles, sólo reconozca hasta el cuarto hijo. Esto "no compensa en su justa medida" a las familias que tengan cinco o más hijos, recalcan. Afirman que todavía está pendiente de confirmación, pero que por ahora se sabe que este complemento pasará de ser un porcentaje de unos 400 euros al año por cada hijo, con un máximo de 1.600 euros anuales. Esto, "supone que, a efectos de percibir este plus", sólo se computará hasta los cuatro hijos.

Por otra parte, la Federación Española de Familias Numerosas considera positivo que el complemento no se limite a las mujeres, ya que también pueden recibirlo los hombres. "Puesto que también aportan a través de sus hijos", explican. Además, también se percibirá a partir del primer hijo, "porque es ya una aportación en forma de capital humano y hasta ahora no se tenía en cuenta, ya que solo se reconocía este plus en la pensión a las mujeres con 2 o más hijos".

Sin embargo, lamentan el límite establecido y critican que no se haya aprovechado para hacer una "medida realmente justa", que compense "sin limitaciones" a las familias con hijos, computando todos y cada uno de ellos". Según la FEFN, "el Gobierno se ha limitado a cumplir la sentencia del Tribunal Europeo, con una norma que respeta la directiva europea de Igualdad, al dar la posibilidad de que lo puedan percibir hombres o mujeres, pero que no hace justicia con las familias que más aportan a la sociedad".

En este sentido, señalan que 1.000 familias serán "directamente discriminadas" si se aprueba la norma, en la región, y más de 21.000 en toda España. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en España hay 21.149 familias con más de 4 hijos: 15.500 con 5 hijos; 3.700 con 6 y 1.100 con 7. Hay casi 500 familias con 8 hijos y 350 con 9 o más hijos.

"Consideramos injusto que ese complemento solo sea para uno de los miembros, cuando en muchos casos han sido perjudicados en sus carreras, o no han podido acceder al mercado laboral o no han promocionado en sus empleos por la atención a la familia y la conciliación", afirman. Por eso, piden que se considere una cotización de cinco años por hijo, sin límits de hijos, a los progenitores que se hayan dedicado a la familia. " La limitación a 4 hijos supone repetir el esquema claramente discriminativo de lo que ya ocurre en las prestaciones por desempleo, en los ERTE y en la recientemente aprobada ley del Ingreso Mínimo Vital en las que tampoco se computan todos los hijos, por lo que, por ejemplo, en el caso del paro, el cobro de la prestación máxima es igual para un desempleado con 2 hijos que para uno con 4 hijos, siendo totalmente injusto no tener en cuenta todos los hijos", concluyen.