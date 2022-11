Fernando Villalba, STE-CLM: “La progresiva burocratización del trabajo docente aleja al profesorado manchego de la actividad pedagógica”

Más medios, menos ratios y más docentes para realizar una gestión eficiente que garantice la calidad, la equidad y la inclusión en la educación pública. Son las grandes reivindicaciones del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) en el ‘Día del Maestro’, que confía en el apoyo del profesorado en las elecciones sindicales del próximo 1 de diciembre para poder “poner fin a más de una década de recortes en la educación pública de Castilla-La Mancha”.

El ‘Día del Maestro’ valoriza la importante labor de enseñar. ¿Cuál es la situación actual de la educación pública?

Lo primero que queremos destacar es la necesidad de visibilizar el papel de las mujeres, que en la actualidad ocupan el 72,8% de los 760.000 puestos docentes en la educación pública no universitaria de nuestro país, por lo que sería razonable hablar del ‘Día de la Maestra’, ya que es una profesión feminizada.

Al margen de este tema, tenemos muchos frentes abiertos. Uno de ellos es la progresiva y asfixiante burocratización del trabajo docente en los centros, que está alejando a las y los maestros de nuestra región de la propia actividad pedagógica. El profesorado está frustrado, con plazos imposibles de cumplir y documentos que ni sabe para qué sirven. Vivimos en una época en la que la incertidumbre se ha instalado en el quehacer diario del profesorado.

También hay mucha incertidumbre en el profesorado interino, ¿cuál es la situación?

STE-CLM ha sido el único sindicado que ha acudido a los juzgados para denunciar que la convocatoria del proceso extraordinario de méritos para la estabilidad del profesorado interino no cumple con lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. A la hora de calcular las plazas, en la región se ha realizado una interpretación muy restrictiva de la ley 20/2021, pues con la aplicación de esta ley se deberían haber convocado 994 plazas y no 116, una situación que el sindicato ya ha denunciado en los tribunales, y lo podemos hacer por nuestro carácter independiente. Además, somos los únicos que denunciamos el injusto pacto de interinos.

Esta semana han realizado un webinar con más de 1000 asistentes para explicarlo. ¿Tanta es la preocupación?

Claro, es que el profesorado interino manchego está en clara desventaja respecto al de otras comunidades por este motivo. En efecto, esta alta participación de docentes en el webinar refleja la preocupación del profesorado interino manchego. La ley 20/2021, aunque es buena para ciertos sectores, no lo es para el educativo, ya que no estabiliza a las personas que han sufrido el abuso, como indicaba la sentencia europea. Éste es el motivo por el que nosotros no hemos aprobado ninguna oferta de empleo público en los últimos años, incluso cuando en nuestra región se han ofertado bastantes plazas. Todas las ofertas escondían una tasa de interinidad estructural que no la eliminaban.

Según cuenta, la situación del profesorado interino manchego tiene mucho por mejorar, ¿esto es extrapolable al resto del profesorado?

Sí, el profesorado de la región tiene las peores condiciones laborales de todo el Estado, es una comunidad poco atractiva para el profesorado de otras comunidades: se despide en verano, tiene el horario lectivo más cargado, no se tiene consideración de reducción de trabajo para los mayores de 55 años, etc. Vemos que todas las comunidades avanzan en estos campos, pero en Castilla-La Mancha las recientes órdenes de organización y funcionamiento suponen perpetuar los recortes después de sufrirlos durante más de 10 años.

¿Y cómo resumiría el trabajo de STE-CLM en los últimos cuatro años para mejorar la educación de Castilla-La Mancha?

A lo largo de los últimos cuatro años, el trabajo que hemos realizado nos ha permitido conseguir importantes avances, como la bajada de la ratio en infantil, en primaria y bachillerato; el aumento de la plantilla orgánica del profesorado; la recuperación del histórico acuerdo para el profesorado itinerante o la del acuerdo de ‘moscosos’ para todo el profesorado, incluido el interino, entre otras victorias generales y particulares. También quiero destacar la labor global de STE-CLM, llevamos 45 años a nuestras espaldas trabajando con honradez, honestidad y transparencia para el profesorado. Nuestro lema es real: “hacemos lo que decimos, decimos lo que hacemos”.

¿Y por qué ustedes dicen que STE-CLM es diferente?

Principalmente porque somos neutrales e independientes a cualquier ideología o partido político. Eso nos hace únicos entre todos los sindicatos, porque nos permite defender al profesorado en cualquier negociación sin ningún tipo de presión y, cuando una administración sea del color que sea no cumple la legalidad, no dudamos en ir a los tribunales. No nos doblegamos a las presiones políticas. Por otra parte, tenemos un modelo democrático horizontal y asambleario: la voz de todas y cada una de las personas que lo conforman es importante.

Además, ustedes señalan que no reciben ayudas públicas

En efecto. En STE-CLM sabemos que hay otra manera de hacer las cosas y ningún obstáculo frena nuestra lucha diaria por un futuro mejor para la educación de Castilla-La Mancha. No recibimos financiación ni mantenemos ningún tipo de dependencia de partidos políticos ni de grupos de presión. De hecho, creemos que sólo desde la autonomía podemos desarrollar de un modo independiente su actividad sindical. Esto nos permite ser el sindicato decisivo que no se doblega ante las presiones políticas y realiza su acción sindical por y para el profesorado.

¿Cómo definiría el modelo de sindicato de STE-CLM?

Somos un sindicato crítico y reivindicativo. Nuestro modelo es asambleario, alternativo al de otras organizaciones más verticales, aquí pedimos opinión a los afiliados y afiliadas. Esto nos lleva a que intenten asociarnos con determinadas fuerzas políticas, pero nada más allá de la realidad: estamos alejados de cualquier afiliación política porque esto nos da más fuerza para reivindicar los derechos de las y los docentes, que son los únicos con los que rendimos cuentas.

¿Y cómo ayudan al profesorado desde STE-CLM?

Buscamos mejorar las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación pública en Castilla-La Mancha. Por ello atendemos sus dudas y necesidades, damos charlas informativas abiertas a todo el profesorado, tenemos un servicio de WhatsApp con 10.000 profesionales suscritos, y recogemos sus propuestas y las defendemos en las mesas de negociación. Por eso es muy importante para nosotros poner en valor este esfuerzo, que el profesorado en activo lo vea, para que nos den su apoyo en las próximas elecciones.

En este sentido, ¿cómo se presentan las elecciones sindicales del 1 de diciembre en la educación pública de Castilla-La Mancha?

Queremos seguir luchando por revertir los grandes recortes que nuestra comunidad educativa lleva más de una década sufriendo. Estos últimos cuatro años no han sido fáciles. Ha sido mucho trabajo, reuniones, manifestaciones, denuncias públicas y acciones judiciales para mejorar las condiciones laborales y salariales de todo el profesorado, sin distinción alguna.

Nos gustaría movilizar al voto a todos los maestros y maestras para que nos ayuden a poder seguir trabajando en ello porque el futuro de la educación pública de Castilla-La Mancha está en juego. En definitiva, creemos que el 1 de diciembre, con el apoyo de todo el profesorado en las urnas para refrendar nuestro trabajo, puede ser el día en el que gane el respeto por la profesión docente y por la educación pública.