Fomento recuerda al PP que la autovía Albacete-Cuenca ha costado "el doble" por la paralización durante el Gobierno de Cospedal

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que el Gobierno está "preparado" para redactar el proyecto de la autovía Albacete-Cuenca y ha recalcado al PP que la infraestructura ha costado "el doble" tras paralizarse durante los años en que gobernó María Dolores Cospedal. Por eso ha reprochado la "falta de coherencia" y les pidió que mirasen atrás en el tiempo para "evitarnos tener que pagar 200 millones de euros de indemnizaciones por obras paralizadas por contratos terminados por teléfono".

"Ese mismo dinero es la cantidad que necesitamos para hacer la autovía Albacete-Cuenca, ya que nos ha costado el doble no haber hecho la autovía por su parte, porque la paralizaron y encima hemos destinado otros 200 millones de euros más a pleitear contra empresas que lo que querían era construir”. Hernando ha señalado que la obra saldrá a información pública "antes de que termine la legislatura", en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que hoy ha destacado en las Cortes regionales que “nosotros estamos preparados, pero lo que no vamos hacer es hacerlo a cualquier precio, ni renunciar a los 23 millones de euros que esta administración ya ha destinado al mantenimiento y a la redacción de proyecto”.

Asimismo, el consejero de Fomento ha asegurado que “en las próximas fechas habrá una cumbre entre el presidente Emiliano García-Page y la nueva ministra de Fomento para poder llegar a un acuerdo”; y, ha añadido, en referencia al PP, que “si no se llega a un acuerdo, nosotros no vamos a perdonar, como ustedes pretenden hoy aquí, y me gustaría que rectificaran al respecto, esos 23 millones de euros que llevamos ya invertidos en mantenimiento de la vía y en los proyectos que en su día se redactaron”. En este sentido, el consejero ha remarcado que “no estoy para nada de acuerdo en que simplemente nos olvidemos de los acuerdos”.

Nacho Hernando ha asegurado que la “Autovía Albacete-Cuenca es importante para unir Jaén-Albacete-Zaragoza-Huesca-Jaca y Francia, lo que constituiría el Corredor a favor del reto demográfico que tiene que ser el Corredor de la igualdad de oportunidades para la España interior y complementario al Corredor Mediterráneo”.

El PP reclama "ni está consignada ni se la espera"

Finalmente, por parte del PP, el diputado Benjamín Prieto ha argumentado que, desde que se anunció la idea de llevar a cabo esta autovía en 2005, han pasado 16 años y aún hoy "mientras se deja a Cuenca sin una salida a Valencia ni a Albacete, ni está consignada ni se la espera" en los presupuestos del Gobierno castellanomanchego.

Prieto ha mantenido que esta vía es "una apuesta por la lucha contra la despoblación" y ha avisado al Ejecutivo regional que "no se puede jugar a un cambio de cromos con las infraestructuras".

El parlamentario 'popular' ha insistido en que infraestructuras como esta "tienen cabida", aunque ha lamentado que desde el PP no tienen "ninguna duda" de que la Administración regional no la construirá en esta legislatura.