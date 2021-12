La Fundación Antonio Pérez expone veinte años de historia en 'Fondos Fotográficos'

La Fundación Antonio Pérez, dependiente de la Diputación de Cuenca, ha inaugurado la exposición 'Fondos Fotográficos', una muestra que hace un recorrido por todas las obras que la propia entidad ha ido acumulando durante los últimos 20 años gracias a adquisiciones y donaciones y que se podrá ver en el Museo de la Fotografía de Huete hasta el 27 de febrero del 2022.

La diputada de Cultura, Fátima García, ha estado en la inauguración junto al director de la FAP, Jesús Carrascosa; los concejales del Ayuntamiento de Huete, Fernando Romero y Gloria Serrano; así como el director artístico, César Sánchez. La responsable provincial ha hecho un repaso por la muestra que se puede ver y ha destacado la enorme labor de mecenas que Antonio Pérez ha desarrollado durante toda su vida, pero también las obras que la FAP ha acumulado durante este largo recorrido de promoción de las bellas artes.

Además, la propia Institución provincial ha propiciado iniciativas como 'Cuenca en la Mirada' que han servido para reflejar tanto la propia capital como muchos pueblos haciendo así una radiografía exacta de la evolución que ha vivido Cuenca. García está convencido del incalculable valor que tienen todas estas obras, pero que irá creciendo con el paso del tiempo, ya que estas instantáneas reflejan el paso del tiempo y de personas y momentos que nunca más regresarán, "son testimonios fehacientes de personas, tradiciones o lugares".

La exposición

En esta exposición se puede observar la obra de varios autores y autoras que denotan el carácter ecléctico de la colección. Por un lado, cuenta con una fuerte presencia del programa fotográfico 'Cuenca en la Mirada', con la obra de Isabel Muñoz, Castro Prieto, Vicente López Tofiño, Juan Manuel Díaz Burgos, Jean Marie del Moral, Ramón Masats y José Manuel Navia que, desde el año 2006, se ha llevado a cabo bajo la dirección de Publio López Mondéjar y la coordinación de Vicente López Tofiño.

Un programa que pretende dar una visión muy particular de la ciudad y de la provincia de Cuenca, a través de la mirada y el objetivo de la cámara de estas grandes figuras de la fotografía. Una visión que refleja sus gentes, costumbres, paisajes, espacios y objetos particulares que conformasen la historia visual de estas tierras.

Además de este programa, también se puede disfrutar de algunas obras del fotógrafo y director del CFC de Bilbao, Ricky Dávila, con un pequeño recorrido por sus series 'No vodka on the moon' y 'Nubes de un cielo que no cambia'.

Por otro lado, se ha querido realizar una miscelánea de diferentes fotógrafos, que completan una visión más global de la riqueza de fondos fotográficos de la colección de la Fundación Antonio Pérez con la obra, por ejemplo; del fotógrafo y colaborador durante muchos años de la FAP, Santiago Torralba, con una selección de su serie 'Sahara'. También cuenta con una impresionante obra de Javier López de Lerma; se podrá conocer la mirada de Jean Marie del Moral, con una fotografía de su serie 'Barceló'; se observa una instalación fotográfica del artista toledano Ignacio Llamas; un díptico del también colaborador Santiago Torralba Pérez, así como obras de Rosell Meseguer, Pepe Cañavate o Julio Manuel Almodóvar Candela.

Esta selección se completa con dos grandes figuras de la fotografía como son Nicolás Müller y Luis Escobar, que harán disfrutar con un recorrido por la provincia de Cuenca a través de una visión histórica, centrada en los años 30 y 50.

'Fondos fotográficos' es, a grandes rasgos, una muestra que pretende dar a conocer la línea de obras donadas y adquiridas en los últimos años por la Fundación y que han pasado a formar parte de sus fondos permanentes que, habitualmente, forman parte de la colección de este museo.