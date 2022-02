El futuro del aeropuerto de Albacete: mercancías y turismo asiático con destino Castilla-La Mancha

El futuro del aeropuerto de Albacete puede pasar por el turismo asiático y, sobre todo, por la logística como infraestructura de carga y descarga. Así lo confirman fuentes del Ayuntamiento cuyos gestores buscan nuevos nichos de mercado para unas instalaciones que apenas tienen actividad desde hace más de una década.

“Hay que ofrecer un paquete turístico global de la comunidad autónoma y trabajarlo con turoperadores asiáticos”, explican fuentes del Consistorio. Se trataría de posibilitar circuitos de cuatro o más días en Castilla-La Mancha, teniendo como punto de partida el aeropuerto de Albacete.

"Por qué no aprovechar la marca Quijote y conseguir que, por ejemplo, los turistas asiáticos que vengan a Barcelona pasen antes por Albacete, en una estrategia de dos días, donde puedan ver una representación en el molino de viento en Chinchilla, visitar luego una bodega, el pasaje de Lodares, comprar una navaja y, por qué no también, ir en AVE a Cuenca", decía el pasado noviembre el alcalde, Emilio Sáez, y ahora se explora también la opción de paquetes turísticos que reviertan en la comunidad autónoma y no solo en la provincia albaceteña.

Por otro lado, la intención es que el aeropuerto albaceteño opere también como terminal logística, de carga y descarga de mercancías. Desde el Ayuntamiento de Albacete aseguran que hay “receptividad” tanto por parte de AENA como de la compañía Iberia. “No es sencillo porque hay que recordar que el de Albacete no es un aeropuerto civil sino de uso compartido con la Base Aérea de Los Llanos. Conseguir un Hub de carga y descarga necesita también el visto bueno del Ministerio de Defensa”.

“Para nosotros es clave el proyecto para poner en marcha una Plataforma Logística Intermodal y contar con un aeropuerto de carga y descarga es un aliciente más”, aseveran, porque reconocen que “hoy el uso que tiene el aeropuerto se limita casi a los viajeros cinegéticos, a la gente que viene a cazar. Estamos explorando muchas alternativas”.

Hay que recordar que el pasado mes de enero el Ayuntamiento albaceteño anunciaba su intención de poner en marcha un puerto seco vinculado al puerto de Valencia. La próxima semana se presentará públicamente el estudio de viabilidad del proyecto, según ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Lo importante es que detrás está la iniciativa privada. Hay empresas importantes que ya han puesto dinero para el puerto seco”, confirman desde el Consistorio, sin dar más detalles.

La futura Plataforma Logística e Intermodal de Albacete "representa uno de los retos que siempre ha tenido Castilla-La Mancha para aprovechar estratégicamente su posición en el centro de España, bien comunicada tanto en el escenario Mediterráneo como Atlántico", explicaba, para recordar el compromiso de sacar “próximamente” el estudio informativo de la Autovía Albacete-Cuenca y de complementarla “con la mejora en el transporte de viajeros entre ambas ciudades de Castilla-La Mancha".

A eso se sumará el proyecto para crear un HUB logístico para recambios de Airbus Helicopters que suministre a toda Europa. “Son sinergias que se crean y esperamos que reviertan en carga de trabajo para el aeropuerto”, explican desde el Ayuntamiento albaceteño.

Hace apenas un mes se anunciaba el inminente inicio de las obras, una vez adjudicado el terreno del Centro Logístico Industrial (HUB) que se ubicará en el Parque Aeronáutico y Logístico de la capital. Se estima que las obras puedan terminar a finales de este año o principios de 2023.

Menos de 1.400 viajeros en 2021

En 2021 por el aeropuerto de Albacete pasaron 1.382 pasajeros, un 37,3% menos que en 2020 y un 14,5% menos que en 2019, según los datos provisionales publicados por AENA. Es el penúltimo en estadística de viajeros, solo por encima del aeropuerto de Huesca-Pirineos por el que el año pasado pasaron 1.227 viajeros. Son cifras magras a las que se une la circunstancia de que esta infraestructura no opera con mercancías.

El Ayuntamiento de Albacete quiere revertir la situación y lo hará a través de este grupo de trabajo que será convocado próximamente “cuando haya avances”.

Fue el pasado mes de noviembre cuando el Consistorio, junto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación provincial y AENA acordaron poner en marcha un grupo de trabajo para estudiar alternativas que permitan potenciar el aeropuerto de Albacete.

Lo hicieron en el marco de la celebración en la ciudad del Diálogo Nacional sobre el Futuro de la Movilidad y el Transporte, organizado por Moncloa y la Unión Europea. Entonces se afirmó que el objetivo era convertir a Albacete “en referente nacional en movilidad".

El intento no es nuevo. Hace más de una década, allá por 2010, se creó una Mesa institucional, con presencia de la Cámara de Comercio y de la patronal (FEDA), entre otros, ante la preocupación por el futuro del aeropuerto de Albacete, su viabilidad y rentabilidad. Albacete llegó a tener puente aéreo de Barcelona y vuelos charter a Baleares y Canarias.

Tras la llegada de los primeros pasajeros en septiembre de 2005 aprovechando la infraestructura existente de la base aérea de Los Llanos, llegó a albergar hasta 19.000 viajeros en el año 2008 y a partir de ahí empezó el declive.