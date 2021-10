La grabación del vídeo de C. Tangana y Nathy Peluso le cuesta el puesto al deán de la catedral de Toledo

El deán de la catedral primada de Toledo, Juan Miguel Ferrer, no continuará en su puesto a partir del 16 de octubre. Es el resultado de la autorización que otorgó a la grabación del vídeo ‘Ateo’ de C.Tangana y Nathy Peluso y que ha provocado el enfrentamiento entre la cúpula de la Iglesia toledana y las críticas de los fieles, que llegaron a convocar un rezo colectivo a las puertas del templo para lograr la ‘reparación’ por lo ocurrido.

En un escueto comunicado, el Arzobispado explica que el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha recibido este martes en audiencia al deán de la catedral toledana. En él se asegura que, tras la reunión, el deán “manifiesta su plena comunión con el señor Arzobispo y la Iglesia Diocesana”.

Además, sostiene que Ferrer ha pedido “perdón institucional, en nombre propio y de las diversas instancias del Cabildo, en la medida en que han tenido responsabilidad, por cuantos errores y faltas se hayan podido cometer de palabra, obra y omisión en los hechos de los últimos días”.

El tercer punto del comunicado indica que ha sido el deán el que “considerando que su mandato concluía el próximo 5 de noviembre, ha estimado conveniente pedir que el Sr. arzobispo adelante la conclusión del mismo al próximo 16 de octubre” y su petición “ha sido aceptada”.

El deán dejará su cargo justo un día antes del domingo 17 de octubre, fecha en la que está convocad un acto por la apertura de la fase diocesana de la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en la catedral. El arzobispo ha invitado a “un acto de conversión” ese día a toda la iglesia diocesana: religiosos, laicos y los propios fieles.

Además, el Arzobispado, que no ha dado a conocer oficialmente cuánto se ha cobrado por la grabación del vídeoclip, asegura que “se considera oportuno informar de que, por normativa interna del Cabildo, vigente desde hace años, el dinero recaudado por actividades extraordinarias de la Catedral va destinado a obras sociales”. En los mentideros toledanos se estima que se podría haber cobrado una cantidad que oscila entre los 15.000 y los 30.000 euros

Bronca pública entre el arzobispo y el deán

Los artistas C. Tangana y Nathy Peluso publicaban el pasado viernes su último tema conjunto, 'Ateo', y también se difundía el videoclip de la canción que fue grabado durante el mes de septiembre en distintos espacios de la Catedral de Toledo.

A los bailes sensuales con los que ambos interpretan 'Ateo' se suman escenas controvertidas como la de Nathy Peluso desnuda alzando la cabeza decapitada de C. Tangana a modo de trofeo, o al artista madrileño agarrando del pelo a la compositora argentina. En primera instancia, el deán Juan Miguel Ferrer, no le dio importancia a las imágenes con el escenario del templo de fondo y argumentó en un comunicado que la historia de la canción representa una “conversión mediante el amor humano”. Pese a reconocer lo "provocador" del vídeo, también aseguraba que "no afecta a la fe. Es un lenguaje propio de la cultura de nuestro tiempo y se ha atendido al bien que pueda producir en los alejados”, decía.

Minutos después, sus palabras eran desautorizadas por el arzobispo, en un segundo comunicado. Francisco Cerro Chaves pedía "humilde y sinceramente perdón a todos los fieles laicos, consagrados y sacerdotes, que se han sentido justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado" y aseguraba desconocer "la existencia de este proyecto, el contenido del mismo y el resultado final" que "lamenta y desaprueba las imágenes grabadas en el primer templo de la Archidiócesis".

También se comprometía a "revisar el procedimiento seguido para evitar que vuelva a suceder algo semejante" y eso se ha traducido en la dimisión casi inmediata del deán. A estas alturas, el vídeoclip supera los cinco millones de visualizaciones en Youtube.