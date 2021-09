Gran éxito de público en la edición “más inclusiva, diversa e intercultural” del Festival de Poesía Voix Vives

El concejal de Cultura de Toledo, Teo García; y la directora del Festival de Poesía Voix Vives de Toledo, Alicia Es. Martínez han valorado el gran éxito de participación de la octava edición de este evento cultural, que también ha contado con la asistencia de la Directora Internacional de Voix Vives, Maïthé Vallès-Bled. Según han afirmado, esta ha sido una edición “más intercultural e intergeneracional que nunca” y es que el certamen se ha organizado “desde las señas de identidad de nuestra ciudad de la tolerancia, desde la libertad y el compromiso social". "Con la igualdad, desde el feminismo, con el medio ambiente, con nuestro río, y también con la sostenibilidad”, ha añadido el concejal.

Asimismo, Teo García ha expresado que este festival constituye “un excelente inicio del Septiembre Cultural de la ciudad en el que la poesía ha tomado las calles, las plazas y ha estado más cerca que nunca de los distintos escenarios de la vida cotidiana para que sea sentida y vivida de esa forma”. En este punto, el concejal ha destacado también el compromiso de distintas asociaciones de la ciudad que han remado en la misma dirección para que la ciudad cuente con un festival que ha congregado más de 130 actividades y más de 220 artistas y poetas con una proyección internacional importante, aun en este momento tan especial de pandemia en el que nos encontramos”.

A su vez, la directora del festival ha destacado el regreso, este fin de semana, de la poesía a las calles de Toledo, "constatando la urgente necesidad de la palabra poética y del pensamiento crítico que tiene nuestra sociedad". "Estamos muy satisfechas de la participación de toda la ciudadanía en la organización del festival, de las asociaciones que trabajan para que la ciudad de Toledo se construya como la ciudad que queremos que sea. Muy satisfechas también con ese encuentro entre cultura y ciudadanía. Y muy contentas al final del resultado, tanto en nuestros corazones, con esas palabras de paz, de esperanza, que de repente han llenado las calles de la ciudad y han despejado las sombras que nos habían impuesto la pandemia y la crisis".

Asimismo, se ha referido a la continuación del festival con el curso de verano ‘La Poesía y su Poder de Transformación’ los días 8 y 9 de septiembre en el Castillo de San Servando, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, con recitales en abierto al mediodía y por la noche en la explanada panorámica del castillo. "Esperamos no bajar la guardia, no dejar de hacer poesía por las calles de la ciudad, no dejar de trabajar con las asociaciones que han participado en la organización del festival, poniendo una primera piedra para construir la ciudad que queremos a partir de la cultura y del pensamiento crítico".

Poetas y músicos

Tras las declaraciones, ha comenzado el espectáculo con el recital musical bautizado como “Poesía para resucitar al planeta”, con la participación de una parte de los poetas del Festival: Marc García (Catalunya), Maisoun Shukair (Siria) Manuelle Parra (Francia), Acoyani Guzmán (México), Ruth Rodríguez (España), Ahmad Yamaní (España), Antonio Rómar (España), Itziar Mínguez Arnaiz (España), Iván Vergara (México), Divna Níkolic (Serbia), Félix Chacón (España) Nerea Tello (España) Muhsim Al Ramli (Irak), Abdul Hadi Sadoun (Irak), Manuel Palencia (España), Federico de Arce (España) y Cristina Penalva (España). Junto con ellos, se sucedieron las actuaciones musicales de Eva Medina, Isabel Martín, Nour&Frika y voluntarios y voluntarias de Voix Vives 2021. La actriz, Sylvia González ha interpretado los poemas traducidos en las lenguas originales de sus autores, y Viki Alonso ha hecho una traducción simultánea a lengua de signos de todos ellos, siguiendo con el espíritu inclusivo del festival, donde buena parte de las escenas han contado con su presencia.

Tras el recital poético, el acto ha concluido con el concierto del músico y poeta aragonés Ángel Petisme, que presentó las canciones de su último disco 'Pilar', dedicado a su madre y publicado a finales de 2019, así como una selección de los mejores temas de sus dieciocho discos hasta la fecha.

Todos los asistentes han cumplido en todo momento con las medidas de seguridad anti COVID, las cuales han estado presente en los más de 100 actos del festival en toda la ciudad a lo largo de los tres días, con un protocolo de higiene y seguridad estricto, y con un amplio grupo de voluntarios encargado específicamente de su cumplimiento, de forma tal que en los tres días de festival, ninguno de los actos ha tenido que suspenderse, dando lugar a una "cultura cien por cien segura".