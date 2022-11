La Justicia anula mejoras laborales para el personal de extinción de incendios de la región por un “defecto de forma”

CCOO-Geacam ha lamentado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) respecto al personal del servicio de prevención y extinción de incendios (SEIF), porque considera que anula las mejoras para este colectivo a pesar de que solo corrige “una única deficiencia en la tramitación” del acuerdo.

La decisión judicial se produce después de que el sindicato SIBF recurriera el acuerdo alcanzado entre la Junta, CCOO y UGT. Rechaza todas sus alegaciones menos aquella que reclama que para acometer la negociación ahora anulada la representación de la parte social debió constituirse aplicando el artículo 87 del Estatuto de Trabajadores, “de acuerdo a la representación legitimada para negociar el convenio colectivo objeto de modificación”. Se trata del III Convenio colectivo para el Personal de las empresas adjudicatarias de los servicios contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, caducado y en ultraactividad desde el 31 de diciembre de 2012.

“En este caso, dicha parte social no se constituyó en atención al mencionado precepto, sino en proporción a los representantes designados por la totalidad de la plantilla, a pesar de que el III Convenio Colectivo no es de aplicación directa a todos ellos, concretamente, no es de aplicación al personal de estructura pues de haberlo hecho siguiendo los mandatos del art.87, el Sindicato SIBF habría tenido un representante más”, señala la sentencia.

Tal y como señala el sindicato, el tribunal entiende que se vulneró “así el derecho del sindicato actor a la libertad sindical, en su vertiente de derecho a intervenir en la negociación colectiva en los términos señalados”, lo que motiva la anulación de la MSCT. “Esta es la única deficiencia en la tramitación de la MSCT, que rechaza todas las demás infracciones planteadas”.

El fallo anula los cambios y mejoras

Pero el fallo anula los cambios y mejoras derivados de la MSCT y ya aplicados a la plantilla: nueva denominación de las categorías, nuevos cometidos, cambios en la jornada, cambios en el sistema de turnos, nuevo régimen de disponibilidad, medidas de recolocación de personal declarado no apto, modificación del sistema retributivo y nuevo sistema de pluses.

“Ninguna noticia peor podrían recibir las más de 2.400 personas que integran la plantilla de Geacam, y muy en especial el colectivo de bomberas y bomberos forestales. Así, y sin descartar ninguna otra iniciativa judicial ni sindical, CCOO propondrá este maryes a la dirección de Geacam y a la representación sindical de su plantilla volver a negociar la MSCT; constituyendo la Mesa de Negociación atendiendo a la sentencia.

Por su parte, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha aclarado que la sentencia “no pone en peligro” el preacuerdo para materializar el primer convenio colectivo de la empresa pública de gestión medioambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), al que se llegó el pasado viernes con CCOO y UGT.

“Es una cuestión puramente formal”

Ha explicado que la nulidad de la mesa de negociación se refiere a “un defecto de forma, en absoluto de fondo”, pues el tribunal “no entra en los acuerdos” recogidos en la modificación de las condiciones de trabajo de este colectivo. “Es una cuestión puramente formal”.

Por ello, ha señalado el consejero, tras recibir este lunes la sentencia, el Gobierno regional presentará un recurso de casación en el plazo de cinco días. “Espero que sepan diferenciar los que hemos querido mejorar las condiciones laborales de este colectivo, y sepan lo que persiguen dicen ser los representantes de los trabajadores, porque se ha puesto en tela de juicio y se merma la capacidad de mejora sustancial de las condiciones laborales”, ha aseverado.

Asimismo, ha dejado claro que “en absoluto corre peligro la firma definitiva del convenio de Geacam” y confía en que esté suscrito de manera definitiva a lo largo del mes de noviembre y principios de diciembre.