Nuevas concentraciones en defensa de las afganas: “La política internacional no está ayudando a las mujeres”

Hace una semana de las primeras movilizaciones en Castilla-La Mancha en defensa de los derechos de las mujeres en Afganistán. Apenas siete días después, son muchas las que han conseguido escapar del país pero, sin embargo, “no se le está dando la importancia suficiente a lo que está sucediendo”, aseguran desde la Red Feminista de Castilla-La Mancha que por este motivo ha decidido convocar una nueva concentración en defensa de los derechos de las niñas y mujeres afganas.

Hasta diez municipios de toda la región han confirmado ya su adhesión a esta convocatoria que tendrá lugar este viernes, 27 de agosto, a las 20.30 horas.

Según Alicia López Gómez, portavoz de la Asociación Hipatia de Miguelturra (Ciudad Real), “la política internacional no está ayudando a la población de Afganistán, y mucho menos a las mujeres”. A pocos días del cierre de fronteras que ya ha anunciado el nuevo Gobierno Talibán, son muchas las mujeres que sufrirán el recorte de derechos y libertades que impondrá “el nuevo fundamentalismo religioso”.

Tal y como destaca la activista, es necesario visibilizar que el “lavado de cara” que están realizando estos extremistas religiosos es una farsa. “Dicen que están buscando cómo tener un gobierno inclusivo, pero esto es imposible cuando las mujeres no van a poder tener representación institucional”.

“No es una cuestión aislada”

Según explica la ciudadrealeña, las concentraciones de este viernes también buscan visibilizar que Afganistán no es el único país que vulnera y atenta los derechos de las mujeres. “Esto no es una cuestión aislada, hay muchos países en nuestro entorno por buenas relaciones económicas como es el caso de Arabia Saudí o de Qatar, donde las mujeres padecen un régimen similar”.

López recuerda que en estos países las mujeres “sufren una invisibilización total, no solo por el velo integral, sino porque se prohíbe su escolarización, ya no trabajar, sino simplemente tener acceso a la educación”. “No tienen visibilidad de ningún tipo, ni siquiera derecho a la salud ya que no pueden ser atendidas por médicos ni salir de casa sin el permiso de sus maridos o padres”, añade.

Las concentraciones de este viernes pretenden denunciar acuerdos políticos, económicos y sociales con países que permiten esta vulneración de derechos de las mujeres. “Son acuerdos que ya aceptamos como, por ejemplo, la celebración del próximo Mundial de Fútbol en Qatar al que toda la comunidad internacional da el visto bueno lo que significa que también se da el visto bueno a su régimen que oprime a las mujeres”.

López subraya que la celebración del mundial en Qatar será “el escaparate de este machismo y nos lo vamos a tragar justificándolo con el relativismo cultural”. Sin embargo, esta opresión “no se puede justificar con la cultura”.

El movimiento feminista, movimiento global con esencia local

“Cuando hacemos una movilización relacionada con los derechos de las mujeres, no es porque tengamos poder de decisión, sino para apelar a la sensibilidad de la clase dirigente y ponerles la cara colorada denunciando estas situaciones”, añade la activista quien recuerda que el movimiento feminista es una cuestión global.

“Parece que somos una comunidad pequeña, sin ningún papel, pero es importante que nuestra población vea este ataque contra las mujeres”, señala López para animar a la población castellanomanchega a asistir a las concentraciones de sus municipios. “

¿Dónde?

Por el momento, las concentraciones por los derechos de las mujeres en Afganistán han sido confirmadas en Miguelturra, Ciudad Real, Sonseca, Valdepeñas, Villarrubia de los Ojos, Albacete, Almansa, Toledo y Alcázar de San Juan.