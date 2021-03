"Ojalá Madrid se sume a la perimetración como penúltimo esfuerzo ahora que vemos la luz al final del túnel"

"Ojalá la Comunidad de Madrid se sume a la perimetración autonómica como penúltimo esfuerzo ahora que vemos la luz al final del túnel". Eran las palabras de la consejera portavoz de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, dirigidas al Gobierno madrileño horas antes de que se celebre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que deberá decidir sobre las medidas de cara a la Semana Santa en la estrategia de contención del coronavirus.

Ayuso alega ahora que cerrar Madrid en Semana Santa multiplicaría los contagios por la movilidad interna

"Merece la pena aguantar, ser hiper responsables para así poder vacunar a más gente y a ver si en verano podemos recuperar parte de la libertad y la consiguiente recuperación de la economía", ha añadido durante una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

En su opinión, la perimetración de la región es "necesaria" porque "hay comunidades autónomas que presentan un alto nivel de incidencia en relación con las demás, que tienen más habitantes y más movilidad".

En particular se refería expresamente a la vecina Comunidad de Madrid para afear las palabras de su viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, que defendió abrir la comunidad para evitar la movilidad interna de los madrileños en su propia región y dijo que no le parecía una medida que ayude a controlar la pandemia, en Madrid. , en particular la comunidad de Madrid que ha dicho que prefieren evitar la movilidad interna.

"La alternativa no es propagar el virus sino contenerlo", le ha afeado hoy la consejera castellanomanchega.

El pasado jueves la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ya acordaba el cierre perimetral de todas las regiones durante la Semana Santa como medida de prevención frente a la expansión de la COVID-19 y hoy deberá ratificarlo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Ayer el director general de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Camacho, pedía al resto de comunidades autónomas ser capaces de llegar a un acuerdo "armonizado" de medidas de cara a la próxima Semana Santa, deseando poder blindar las fronteras regionales a nivel nacional para mantener el mismo discurso. El Ministerio de Sanidad está planteando también mantener las restricciones para el Puente de San José.