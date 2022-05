“Tenemos que estar muy orgullosos del sector que tenemos y cómo lleva el nombre del vino de España por todo el mundo”

La Interprofesional del Vino de España (OIVE) ha lanzado una nueva campaña institucional, en un momento en que el consumo y el mercado está recuperándose de una pandemia, centrada en impulsar el mercado interior, un mensaje en el que llevan empeñados desde el 2017. Susana García Dolla, directora de la OIVE, desde el stand que la organización tiene en FENAVIN, la Feria Internacional del Vino, que en estos momentos se está celebrando en Ciudad Real, destaca en la entrevista que ha concedido a AgroalimentariaCLM, el objetivo que vienen desarrollando desde la interprofesional para “democratizar el mundo del vino”.

“Como sector nos resistíamos a que en nuestro mercado, en España, el consumo llevase décadas descendiendo. Queríamos volver a llevar el vino a la mente de los consumidores y ser una opción. Para ello, la estrategia ha sido descomplicar su lenguaje, llevar un mensaje sencillo, para que luego las denominaciones de origen y las bodegas con sus marcas puedan construir sobre ese mensaje lo que ellas quieran potenciar”, asegura.

Las campañas que en estos años está lanzado la Interprofesional se han marcado como objetivo “rejuvenecer la categoría en cuanto a los consumidores. Para consumir vino casi les exigíamos hablar el idioma del vino y nosotros lo que queremos transmitir es que no hace falta ser un experto para disfrutar del vino”, asegura.

“Es verdad que el vino es un producto complejo por lo que para apreciarlo mejor es bueno conocerlo y educarse porque cuanto más sabes de vino más quieres conocer, más quieres probar. Eso no significa que quien, de primera, no tiene una formación, no pueda, todo lo contrario. Además en el mercado hay otras modalidades de vino más desenfadadas que ayudan a entrar en la cultura del vino de forma gradual como nuestro famosos tinto de verano o sangría”.

Con este empeño, y tras las situación de los últimos dos años, la OIVE ha lanzado una nueva campaña influida, sin duda, por la situación de pandemia. “Ahora en 2022 hemos estrenado la campaña ‘tómate las cosas con vino’. Llega en un momento post-pandemia que nos ha cambiado nuestros valores. Esta frase es una declaración de intenciones, porque el vino acompaña cualquier pequeño momento, ”hay que celebrar todo y, con vino, los momentos tienen más sustancias“, ya que considera que ”nunca debemos decir, ‘bueno, este vino lo abriré en otra ocasión’, no busques el momento perfecto para tomarte un vino, sino ábrelo“, propone.

Además, las campañas que se están poniendo en marcha en estos años y las catas que están desarrollando en la región en virtud del acuerdo que mantienen con la Fundación Tierra de Viñedos buscan acercar al vino a los consumidores y sobre todo al segmento más joven. “Los jóvenes son el futuro, siempre hablando de jóvenes adultos. Está demostrado que el vino es un producto muy aspiracional, todo el mundo quiere saber de vino y más o menos sabe que en a cierta edad llegara al vino. Los consumidores cuando son universitarios se dejan un poco llevar por el grupo y a lo mejor no es momento vital para empezar introducirse en el vino, eso llega con los primeros compromisos de vida adulta, vamos a decir que a partir de los 24, 25 años, que es donde centramos nuestras campañas. A partir de los 25 años empiezan a interesarse por el mundo del vino y es donde estamos trabajando, son el futuro y nos hacen falta porque son nuestros futuros consumidores”, asegura.

También, dentro de las propuesta de este año, la OIVE está poniendo en marcha no sólo anuncios en televisión y en medios digitales sino acciones diferentes como las que se están llevando a cabo en el tranvía de Barcelona, también en el cine Capitol de la Gran Vía. “Es una publicidad muy llamativa, es un ‘brindo porque sí’”, señala. Pero además, este año por primera vez, han querido centrar sus esfuerzos también en el vino como experiencia, para ello han abierto en la calle Vallehermoso, 22 de Madrid un ‘Espacio Vino’ que estará abierto todo el mes de mayo, una propuesta que el próximo año quieren llevar a más ciudades españolas. “Hemos querido llevar el vino a que lo prueben los consumidores y que sea una experiencia, que investiguen. Tenemos talleres con chocolate, con sushi, catas comparadas, conciertos, monólogos, todo en un lenguaje coloquial. Estamos con el todo vendido, el público está respondiendo muy bien”, asegura.

La recuperación del mercado y el consumo

El sector del vino en estos momentos aún está recuperándose de las situaciones que se han vivido en los dos últimos años, que afectó al consumo y a las exportaciones. “El año 2020 fue el tobogán de caída y a partir del 21 empezó a recuperarse el mercado interior. Aún no hemos alcanzado los niveles de pandemia, que llegábamos a un consumo de más de 11 millones de hectolitros, ahora estamos en 10,6 m hl. nos falta un poquito, pero las perspectivas son muy buenas, hay mucho dinamismo, el consumidor está muy animado”, señala, además desde la Interprofesional apuestan por intentar consolidar una tendencia que se fue instalando durante el confinamiento cuando el consumo se trasladó a los hogares ante la imposibilidad de salir y celebrar. “Si se mantienen este consumo siempre con moderación, será bueno para el sector”, apunta.

En lo que se refiera a la exportación, aunque se está recuperando, el sector ha sufrido mucho. “No solo está la pandemia, es que luego hemos tenido crisis logística, la rotura de las cadenas de abastecimiento, el incremento del precio de las materias primas y el incremento de los precios de la energía, todo esto, al tratarse un producto tan exportado como es el vitivinícola ha afectado a nuestras exportaciones”. Pero aquí “también el sector se está recuperado, está respondiendo, tenemos un sector muy volcado en la internacionalización, muy profesional, tenemos camino por mejorar sobre todo en el incremento de valor, pero se está adaptando muy bien a todas estas circunstancias en cadena. Creo que tenemos que estar muy orgullosos del sector que tenemos y cómo llevan el nombre del vino de España por todo el mundo”, destaca.

La Interprofesional del Vino no ha querido perderse FENAVÍN, una feria que, según Susana García, “está animadísima desde el primer día. Se ve toda la inversión que se ha hecho durante la pandemia, está muy cómoda, muy vistosa como se merece esta importante feria. He visto muchas bodegas muy animadas, muy esperanzadas, mucha calidad en los visitantes, mucho movimiento de compradores internacionales. Es un escaparate ideal de lo que tenemos que ofrecer al mundo que es la calidad y la diversidad de los vinos de España”.

En FENAVIN se pone de manifiesto la gran variedad de formatos, presentaciones y de tipos de vinos que hay en el panorama español, para la directora de la Interprofesional la imaginación y la capacidad de adaptación del sector al consumidor es una de sus virtudes. “Hay consumidores para todos los gustos y colores, lo mismo que tenemos un riquísima variedad de oferta en España”

Según Susana García Dolla, el sector está en un momento muy dinámico, en constante evolución. “Estamos desarrollando todo lo que es vino desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados, hace un tiempo nos llevábamos las manos a la cabeza con esto, pero hay personas que no quieren o no pueden consumidor alcohol pero, sin embargo, lo que es el ritual del vino les gusta, por eso estamos completando mucho esa oferta de producto; o los ‘frizzantes con veranos tan calurosos, … Lo importante es que se consuma vino, el sector está demostrando una capacidad de adaptación, de adaptarse a los gustos de los consumidores tanto en formatos como trabajando en productos muy novedosos y estamos ahí para atender la demanda. Lo importantes es que sea vino español”.