Page: “A los niños que llegan de Ucrania también les haremos la prueba del talón en Castilla-La Mancha”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que “a los niños que vienen de Ucrania también se les hará la prueba del talón porque son personas como los demás”. Una práctica que permite la detección y tratamiento temprano de determinadas patologías.

Lo anunciaba durante el acto simbólico de puesta de la primera piedra del que será el futuro nuevo Hospital General Universitario de Puertollano, en Ciudad Real, donde ha calificado la guerra de Ucrania de “genocidio”.

En este mismo contexto ha comentado que “sería importante trabajar por un gran pacto de Estado en Sanidad” y se ha referido al nuevo presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el que ha dicho tener buena relación “personal”. “Le he escuchado hablar de un gran pacto por la gestión del medicamento porque es inmensa la factura que estamos pagando”, decía, para abogar por consensos en materia sanitaria en el conjunto del país y suscribir la petición del gallego.

Desde Toledo, la consejera portavoz del Gobierno regional Blanca Fernández se refería también a Feijóo para lanzar una propuesta al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez. “En una entrevista que hoy se publica Feijóo se reitera en la idea de que gobierne la lista más votada. Estamos convencidos del pacto entre PP y PSOE en este sentido porque en uno u otro momento casi todos los partidos lo han defendido. Vamos a ponernos de acuerdo, sobre todo si el que gana lo hace con solvencia”.

“Insto a fijar posición a Núñez y si coincide o no con Feijóo. La ciudadanía está necesitada de acuerdos”, aseguraba Blanca Fernández.

Defensa del Estado de las Autonomías frente a los “populismos” que las rechazan

Mientras, en Puertollano, García-Page ha resaltado el papel de las comunidades autónomas en la gestión de la pandemia y de competencias de los servicios públicos como la Sanidad o la Educación. “Puedo entender a la gente que no le gustan las autonomías, viendo como gestionan los independentistas, pero esta es una región coherente y no queremos ser más pero tampoco menos”, aseguraba, para añadir que “si mañana desaparecen las autonomías y vuelven la Sanidad y la Educación al Gobierno de España, de entrada, habría que despedir a más 8.000 sanitarios y a más de 6.500 docentes. Nosotros hemos decidido que son nuestras prioridades y no son las de muchos”.

Un mensaje al que se sumaba la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, quien se refería al Estado de las autonomías como modelo para el desarrollo socioeconómico y la cohesión territorial frente a las posturas “populistas” y los partidos políticos que lo cuestionan. “Quienes cuestionan el Estado de las autonomías cuestionan el Estado del bienestar”.

Tomás Fernando Flores, directo de Radio 3, será reconocido en el Día de la Región

También ha recordado que el próximo Día de la Región, el 31 de mayo, se celebrará en Puertollano y se reconocerá como ‘Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha a Tomás Fernando Flores, director de Radio Nacional de España-Radio 3, oriundo de la localidad.

Se ha referido al ‘viejo’ Hospital Santa Bárbara de Puertollano, que será sustituido por las instalaciones del nuevo centro universitario. “Tiene menos edad la Autonomía que el hospital, diez menos en concreto. La obligación moral de la Administración es renovarlo”. Además ha anunciado que la próxima semana visitará la ciudad la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y aunque no ha especificado el motivo, sí ha dicho que “Puertollano será vanguardia en las energías. Que siga de moda. Vamos a ser el centro de la producción de renovables vía hidrógeno”.