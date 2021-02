Page: “No sirve de mucho que unos pongamos medidas restrictivas si otros en España presumen de no hacerlo”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este lunes que “no sirve de mucho que unos pongamos medidas restrictivas si otros en España presumen de hacerlo menos”, en una alusión sin dar nombres a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien durante una visita a Barcelona por la campaña electoral catalana aseguraba que "los cierres masivos, sin estrategia, sin estudio, no están sirviendo para nada" y además, añadía que "es un delito con el clima que tenéis tenerlo todo cerrado y decir que así se sortea una pandemia".

García-Page cree que hay que poner un tope de fecha en la pandemia” y anuncia que “si la tercera ola no se domina, yo seré el primero en exigir medidas nacionales rotundas”. Para eso da un plazo de diez o doce días y califica de "obsceno" que "algunos en otras regiones vayan presumiendo de no sé qué recortes pero que los terminemos pagando el resto. Esto no es justo, ni es serio para un país que se precie de serlo".

En verano, se espera haber cubierto la vacunación de "dos de cada tres personas"

Sobre las vacunas ha dicho "no descartar" que en verano en Castilla-La Mancha se haya cubierto la vacunación "de dos de cada tres personas" porque, aseguraba "es nuestro centro de atención permanente y obsesivo".

El presidente castellanomanchego reiteraba un mensaje repetido en los últimos meses. "En esta región tenemos el efecto de la sexta provincia: cinco y más de 100.000 personas que se han venido a vivir aquí. Es una fuga sanitaria porque aquí tienen la atención sanitaria de otra manera".