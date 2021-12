Page reclama restringir la movilidad entre autonomías “si la situación se pone difícil”

"Si la situación se pusiera difícil yo reclamaría medidas drásticas de movilidad en las fronteras con España y entre comunidades autónomas”, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha durante su intervención en la Conferencia de Presidentes.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha dicho “coincidir” con las medidas anunciadas por el presidente Sánchez y que pasan, por establecer como obligatorio el uso de la mascarilla en interiores y exteriores. Era una de las reclamaciones que llevaba Castilla-La Mancha a la reunión.

Cobertura jurídica para las comunidades autónomas: "Yo tengo perdida la batalla con el TSJ"

También resaltaba, coincidiendo con las opiniones expresadas por los presidentes de Catalunya y País Vasco, la “importante confusión jurídica respecto a la pandemia” y que, decía, “pone un escenario más difícil para todos, pero la gente reclama unidad”.

Por eso, añadía, “no sería contrario a que un Consejo Interterritorial de Salud amparara, de cara a los tribunales, decisiones de algunas comunidades autónomas, aunque no se apliquen al conjunto del país, pero que les valgan de cara a sus tribunales superiores de justicia. Yo la batalla con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la tengo perdida de antemano”.

“Pido que contribuyamos a mantener un relato de razonable coherencia” y apostaba por “insistir” en el proceso de vacunación, “aunque es verdad que hay que contar con las vacunas”, matizaba. En su opinión, “sería preferible decir que vamos a vacunar a toda la población, lo que ya esté autorizado, aunque se establezca un calendario por edades y que no tengamos que estar esperando. Creo que es la lógica que espera la ciudadanía”.

También hacía una reflexión para evitar la “deslegitimación” del proceso de vacunación frente a ómicron u otras nuevas variantes. “No podemos decirle a la población cosas contradictorias. La vacunación es un éxito, evita parte del contagio y sobre todo su gravedad”. Por este motivo no cree que las medidas deban ser “las mismas que las de la primera ola porque el contexto no tiene nada que ver y lo sé por propia experiencia”.

También ha centrado su discurso en las decisiones de las últimas semanas para insistir en la cuestión de la movilidad. “Entiendo todas pero, o atacamos la movilidad o veo a gobiernos regionales tomando decisiones con la mejor voluntad, pero con eficacia muy diferente a la de hace tres o cuatro olas”. En este aspecto sugiere que “habría que mejorar mucho el aspecto jurídico y no es solo cosa del Gobierno de España sino un poco de todos. Si nos planteamos legislación debe ser orgánica”.

También, y como ya anunciara, ha puesto sobre la mesa el Fondo COVID. “Se necesitarán fondos adicionales y no canjeables por otros y si no, tendremos problemas, si no es ahora más adelante”, concluía.