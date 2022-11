Declarar de interés regional la modernización del tren

Es el momento de animar a la Junta para que declare de interés regional la renovación y modernización del tren Madrid-Cuenca-Valencia (que es gratuito). Con este motivo haremos el decimosexto (16) plante en la Estación de Cuenca, el próximo día 15 de noviembre a las 18.00 horas. Según el Estatuto de Castilla-La Mancha, corresponde a la Junta fomentar el desarrollo económico de la región. Como nos encontramos en vísperas electorales, las actividades de promoción en el sector privado van en aumento. En noviembre aparecieron en prensa informaciones sobre primeras piedras ('Vitale By Phynix') y proyectos ('Axis') que delatan que estamos en pre-campaña.

La primera piedra la puso Page, en la planta de hidrógeno renovable 'Vitale By Phynix´ que se instalará en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Con una inversión inicial de 24 millones de euros prevé crear más de 200 puestos de trabajo. Este proyecto evitará 144.000 toneladas de emisiones de CO2 al año, lo que equivale a “la captura correspondiente del Monte de los Palancares en Cuenca, uno de los pulmones naturales de la región”, según el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero,

'Axis' es el proyecto digital sostenible que va a implantar la empresa ´Box2Bit`, vinculada a Capital Energy. Tiene previsto la puesta en marcha de dos centros de datos en Recas (Toledo) y Torija (Guadalajara), con una inversión de 3.000 millones de euros. Según la prensa económica, Capital Energy ha tenido dificultades. Tuvo que vender “a precio de derribo” la cartera de clientes a Repsol, y suspender su salida al mercado bursátil, porque no consiguió que se valorara por el precio que pretendía (2.000 millones). Es comprensible que el director general de ´Box2Bit`, empresa hermana de Capital Energy, mostrara su agradecimiento a la Junta “por su ”apoyo e impulso“, haciendo hincapié en que ”con la declaración como proyecto de interés regional, aseguraban su viabilidad“.

Pues bien, si reflexionamos sobre estas dos informaciones deducimos. De un lado, que el gobierno regional está dispuesto a que las empresas privadas sean viables, aunque tengan serias dificultades. Para lo cual declaran sus proyectos de “interés regional”, y consiguen “que se abran todas las compuertas” desde el punto de vista de facilidades y ayudas financieras. Y del otro, que el vector energético renovable es “clave y estratégico para Castilla-La Mancha”. Hasta el punto de que la región va a contar con un proyecto pionero de producción masiva de hidrógeno verde que es “una alternativa real como sustituto de los combustibles fósiles, en sectores tan importantes como el transporte ferroviario”.

Si la ciudadanía de Cuenca analiza estos anuncios de la Junta, es lógico que se pregunte: ¿un gobierno regional que declara de interés apoyar proyectos de empresas en apuros, por qué no declara de “interés regional” la modernización del tren Madrid-Cuenca-Valencia, cuyo deterioro fue provocado por la negligencia de los gobiernos central y autonómico? Por otra parte, considerando la existencia de los fondos europeos, y que habrá una planta de hidrógeno verde para el transporte ferroviario, la gente de la provincia se puede preguntar ¿por qué no aprovechar los fondos europeos y el hidrógeno verde para la modernización de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia?

No constituye una muestra de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, cerrar el tren en plena crisis energética, en vez de modernizarlo. Sobre todo, considerando que el gobierno regional está obligado a promover las condiciones para que la expansión económica favorezca la cohesión y no discriminar a las provincias. Según el Estatuto, la Junta tendría que prestar “atención prioritaria” al desarrollo de las provincias más deprimidas, como Cuenca, “el pulmón de la región”. Es inaceptable que existiendo fondos europeos para invertir en el tren no se modernice, cuando es un servicio público con futuro (Martínez Guijarro, 2021). Y es difícil de entender, que ocupando la región una posición de liderazgo en las energías limpias, la Junta excluya a la línea Madrid-Cuenca-Valencia del aprovechamiento de las energías renovables.