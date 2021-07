La patronal del juego lamenta que la nueva ley regional tenga aspectos "anticonstitucionales" y que "estigmatizan" el sector

El Consejo Empresarial del Juego lamenta la Ley que llega este jueves a las Cortes castellanomanchegas. "Si hubiese una situación peligrosa o fuese un peligro de salud pública, se hubiese arreglado ya", recalca Alejandro Landaluce, general de la patronal del juego que lamenta la "estigmatización" que sufre el sector en los últimos años. "El juego lleva muchas décadas legalizadas, más de 40 años, es un sector muy regulado como no podía ser de otra manera. Nosotros respetamos esa regulación y trabajamos en su colaboración para que sea una actividad sostenible. Como en otras actividades que son placenteras para la humanidad, hay personas que no se relacionan bien con ella", afirma Landaluce.

De hecho, explica que hay medidas en la nueva normativa castellanomanchega que llegan a ser "anticonstitucionales", ya que van contra libertades como la de empresa, regulada en la Carta Magna. Por eso, lamenta que se hayan dispuesto restricciones de distancia a los locales de juego y, en especial, el articulado que señala que los municipios puedan declararse como zona "saturada". "Las zonas saturadas de los municipios van contra las competencias reguladas, no puede ser que la comunidad autónoma proponga 300 metros y luego el municipio pueda decir 700 metros. Es inconstitucional", afirma el director general. También incide en que desde el principio los menores no han podido entrar en los locales de juego y recalca que "quien no cumple estas normas, tiene una sanción". "Desde hace unos años ha crecido una rumorología por un hecho claramente detectable, que es el juego online".

La problemática surge así de la necesidad de regular una nueva publicidad y unas nuevas características dentro del sector. "Entonces el Gobierno se plantea cómo regular la publicidad, si también tengo que regular mi publicidad, como la del 'Gordo' o la de la ONCE. Esto nos ha creado la sensación de que hay anuncios a todas horas de juego y se ha creado una sensación de sobresaturación del juego", asegura. A esto, además, une las apuestas deportivas a la problemática.

"Se ha creado un caldo de cultivo y es lo que se ha tomado como ludopatía", lamenta, lo que considera como que se "mezclan cosas que no deben ser". "La realidad es que ha caído el número de casinos, de bingos y de máquinas de hostelerías. Es el nuevo producto el que ha crecido, no el sector en particular", asegura el director general. "Nosotros estamos pasándolo mal, igual que cualquier otro sector, pero con la diferencia de que nosotros no habíamos superado todavía la crisis de 2007", señala.

"Por una serie de tomas nos ponen en el ojo del huracán y parece que esto es Sodoma y Gomorra que es una jungla y no es cierto. El COVID viene y nos hace daño como a todos los sectores, pero estuvimos cerrados durante más tiempo que los otros. Por eso ha habido cierres, despidos, una situación económica difícil", señala. "Se están haciendo cosas que nunca se habían hecho en España. Cosas que parecen normales, de bombardeo en el telediario y por eso ponemos distancias a colegios", lamenta. "Es peligrosísimo, como cuando se perseguía a los judíos", recalca.

"Existe una estigmatización del sector que no tiene nada que ver con los menores. Nosotros proponemos que haya controles en la entrada, los más exigentes, incluso con controles biométricos. Pedimos que haya tolerancia cero. Pero esta persecución es una pasada, un escándalo que no se puede permitir en democracia", ha insistido Landaluce. Además, afirma que se ha mantenido reuniones con los representantes políticos de todos los partidos y que se ha propuesto atacar las situaciones problemáticas , como los casos de ludopatía. "Pero no hay que crear una alarma. Sí hay más gente jugando, pero con menos dinero. La gente es más sensata, es un juego responsable. Nosotros no queremos gente que juegue y se arruine", concluye.