Planes de igualdad: una herramienta contra el acoso, de prevención de riesgo y con perspectiva de género

Con una alta tasa de paro femenino en la región, más de un 60%, un dato "muy significativo" y por encima de la media de paro nacional, desde la secretaría de Igualdad de UGT tienen claro que el trabajo es cada día más importante. Pero hay otras tareas más urgentes, porque tienen pocos días para ser finalizadas. Es lo que ocurre con los planes de igualdad, que la legislación ha hecho obligatorios para las empresas de más de 50 trabajadores. El plazo, recuerda la secretaria de Igualdad del sindicato Marta Gil, acaba el 7 de marzo.

Primero fueron las empresas de más de 150 trabajadores, luego las de más de cien y ahora las de entre cincuenta y cien trabajadores y trabajadoras. A día de hoy, explica la secretaria, hay 1.553 planes de igualdad registrados en la región, que se han aprobado en los últimos tres años, tanto en el caso de empresas privadas como organismos públicos. Hasta la llegada de la nueva legislación en 2020, sólo había algunas empresas con ciertas características que estaban obligadas a estar registradas con sus planes.

Gil advierte de que no hay una cifra real con la que comparar los planes antes de la legislación que los ha hecho obligatorios. "No todo el mundo registraba los planes y no había obligación como tal; en muchas empresas había documentos pero no se registraba", recalca. "Cualquier ayuda basada en igualdad ayuda al progreso, a mejorar la productividad y a la no discriminación en los centros de trabajo. El Real Decreto ha ayudado también a legislar en transparencia retributiva, para comenzar a eliminar las brechas salariales que existen en muchos sectores", señala la sindicalista.

"Es una manera de ver cómo se encuentran las empresas en cuanto a cultura de igualdad, en cuanto a las oportunidades que tienen las mujeres", señala. Gil explica que antes del Real Decreto no había una "clara diferenciación" entre el registro retributivo, que es obligatorio para todas las empresas, independiente del número de trabajadores, y la auditoría retributiva que debe ser implantada con los planes de igualdad. Ahora hay un "aluvión tremendo" para cumplir con la legislación, cuyo plazo acaba tan pronto.

Gil señala que existe una diferencia "reseñable" entre las empresas que cuentan con representación de trabajadores y en las que no, especialmente las que no tienen ni un comité o delegados. "No saben muy bien adonde acudir, a quien escribir, a quien hacer el llamamiento, nos llegan cartas confusas, sin ideas claras de lo que significa un plan de igualdad. Por eso, haremos formación para que las empresas sepan cómo pueden contar con los agentes sociales para realizarlo", recalca.

"Los planes de igualdad son una herramienta sindical contra el acoso, de prevención de riesgos laborales y con perspectiva de género, para que se respeten los permisos de maternidad y de lactancia. Son medidas con las que queremos proteger a las mujeres y su vida laboral, para que no abandonen sus puestos de trabajo", destaca. El total de empresas que deben trabajar ahora para realizar el plan de igualdad son 338 en Castilla-La Mancha, con los sectores mayoritarios de agroalimentación, construcción, transportes y comercio. "Se trata de llevar a cabo una batería de acciones para la incorporación de las mujeres en el mercado laboral".

"Somos un sindicato feminista"

"Somos un sindicato feminista, es uno de los valores que tiene la organización y buscamos la igualdad, es una lucha del día a día sobre todo dentro del mercado laboral. Es muy importante. Desde el sindicato trabajamos con la perspectiva de género para explicar los ámbitos de la reforma laboral que se han marcado y que se está haciendo ya en algunos territorios. Debemos estudiar también la situación en la que vivimos actualmente con la pandemia, en la que las mujeres se enfrentan a una desigualdad en el trabajo, en el que las mujeres nos tenemos que hacer cargo si los niños no pueden ir al colegio y vemos cómo se está cambiando nuestra situación laboral", recalca.

El mes que se viene está "bastante cargado", en especial a la semana previa del 8 de marzo. Este lunes 14 de febrero el sindicato estrenará un canal de Spotify con podcast con motivo del Día de la Sexualidad, en el que hablarán, entre otros temas, de aspectos que afectan a las relaciones como los mitos románticos. El 18 de febrero, la secretaría también llevará a cabo un acto por el Día Mundial del Síndrome de Asperger, en Cuenca, donde también realizarán una reunión con delegados y delegadas en la localidad. "De este modo queremos dar todo el soporte posible desde la secretaría a todas las federaciones, para dar nuestro apoyo en la negociación de planes de igualdad u otras herramientas", recalca.

En materia de igualdad, explica Gil, existe un "problema de base y cultural" que se debe ir "subsanando". "Las cosas no cambian de cero a cien, pero vemos bastante avance y concienciación. Tenemos que promocionar estos valores desde abajo, desde las personas más jóvenes y las más susceptibles de fomentar estos valores. En nuestra vida hemos estado presionadas por los roles, hay muchos empleos en los que ni siquiera nos hemos molestado en saber si podíamos acceder o no", reflexiona. Pero, defiende la secretaria, las mujeres no tienen por qué estar condicionadas a ningún perfil. Recuerda desde su misma experiencia, que cuando entró a trabajar a la empresa química en la que ejerce, el sector estaba tan masculinizado que no había ni baños para las mujeres. "Poco a poco vamos avanzando. Pero las mujeres tenemos que empoderarnos en los centros de trabajo", concluye.