Últimos días para participar en 'Empoderadas', el concurso de Relato Breve de UGT Castilla-La Mancha con tres galardones

UGT Castilla- La Mancha vuelve a organizar el Concurso de Relatos Breves “Empoderadas”, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, tanto para empoderar y reconocer a todas las mujeres que se enfrentan al reto de construir una sociedad más justa y equitativa para todos y todas como para condenar las desigualdades latentes. Podrá participar todo residente de España que sea mayor de 14 años con un único relato por participante.

El plazo de presentación de los relatos será del 14 de enero al 25 de febrero de 2022, ambos inclusive. El jurado estará compuesto por profesionales del sindicato y otros profesionales externos elegidos por la organización del concurso.

Al igual que en las ediciones anteriores, los relatos no podrán tener una extensión menor a una cara de folio ni máxima de tres, además de estar escritos con un interlineado de 1,5 puntos y en letra Arial en tamaño 12 puntos. La narración se podrá escribir en primera o en tercera persona. Las obras deben ser inéditas, no haberse publicado con anterioridad y no premiadas en otros concursos.

Modificaciones de las bases

Los relatos deberán aparecer con el correspondiente título, firmados con un pseudónimo y con la provincia a la que pertenecen. Se entregarán por vía electrónica, en formato PDF, a la dirección de correo electrónico: relatos@clmancha.ugt.org indicando en el asunto: “CONCURSO DE RELATOS BREVES: EMPODERADAS” UGT CLM (nombre de su provincia).

Asimismo, deberá ir acompañado de otro archivo PDF indicando los siguientes datos: nombre y apellidos del autor, edad, dirección, teléfono y DNI, además del título de la obra y el pseudónimo con el que se ha firmado.

En esta edición habrá tres galardones: primer premio, segundo premio y un accésit para Castilla-La Mancha. Las bases ya están disponibles en www.ugtclm.es