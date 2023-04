García-Page revalidaría con holgura la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, según una nueva encuesta

Emiliano García-Page revalidaría su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha si las elecciones autonómicas se celebraran próximamente. El PSOE ganaría de manera holgada los comicios, convocados para el 28 de mayo, según una nueva encuesta de Idus3 sobre las elecciones autonómicas, obteniendo entre 18 y 20 escaños en las Cortes regionales. El número de diputados y diputadas necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en esta comunidad autónoma es de 17. Los socialistas consiguieron 19 hace cuatro años.

Page cree que las encuestas le van bien pero avisa de que PP y Vox pueden sumar: "Es algo perfectamente posible"

Más

Esta encuesta, a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es, detalla que el PP obtendría entre 11 y 13 escaños, frente a los 10 que consiguió en los comicios de mayo de 2019. El partido de ultraderecha Vox se estrenaría en el Parlamento castellanomanchego con entre 1 y 3 parlamentarios, pero no sería suficiente para desbancar al PSOE sumando sus escaños a los del PP, aunque este último sube en intención de voto.

Por otra parte, Unidas Podemos, que actualmente no tiene representación en las Cortes regionales pero la tuvo en la anterior legislatura 2015-2019 gobernando en coalición con los socialistas, se quedaría de nuevo sin escaños. Similar situación estima la encuesta para Ciudadanos: de los cuatro parlamentarios que obtuvo hace cuatro años, no conservaría ninguno.

En cuanto a los porcentajes de votos, el muestreo refleja que un 30,54% de las personas encuestadas votaría al PSOE en el caso de que hubiera comicios en los próximos días, frente a un 16,05% (casi la mitad) que otorgaría su papeleta para el PP. Vox ocuparía la tercera posición con el 7,03% de los sufragios; le seguiría Unidas Podemos con el 2,96% y muy detrás Ciudadanos con un 0,72%.

Un aspecto muy significativo en este índice de porcentajes se refleja en los que afirman que no votarán y en los indecisos. Según Idus3, casi un 7% afirma que no ejercerá este derecho en las elecciones castellanomanchegas del próximo 28 de mayo y hasta un 24,02% (casi la cuarta parte) aún no ha decidido el sentido de su voto.

La encuesta se ha realizado mediante entrevistas telefónicas y presenciales a 500 personas mayores de edad, empadronadas en Castilla-La Mancha y mediante muestreo aleatorio. Se llevaron a cabo del 3 al 5 de abril. En comparación con el último muestreo también realizado por esta empresa de consultoría política, el PSOE sube en intención de voto, en escaños y en porcentajes.