“Hay un hombre llamado Emiliano que trata mal a mis papás y amigos”: la campaña navideña de las Nuevas Generaciones del PP

Las Nuevas Generaciones del PP de Castilla-La Mancha han lanzado una campaña navideña en la que acusan a Emiliano García-Page de tratar “mal” a “papás y amigos”, llamar “vaga” a una profesora e “insultar” al personal sanitario. La campaña es un vídeo narrado por una niña llamada Alba que escribe: “Queridos Reyes Magos, os he escrito esta carta porque dicen que hacéis magia y regalos. Me he portado muy bien este año. Pero hay un hombre llamado Emiliano que trata mal a mis papás y amigos”.

“El papá médico de mi amigo Hugo dice que Emiliano le insultó durante la pandemia. Y mi profe se puso muy malita y Emiliano la llamó vaga”, continúala niña en su narración. “También te pido que le des a la gente el agua que Emiliano le quiere quitar”, explica.

Finalmente, Alba explica que “mis papas hablan mucho de un señor llamado Paco Núñez. ¿Puedes traernos un Paco Núñez?”, pregunta.