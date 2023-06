El líder del PSOE en Puertollano anuncia que no asumirá cargos institucionales tras la debacle del 28M

El diputado nacional del Partido Socialista y secretario general del PSOE de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel González Caballero, ha anunciado este viernes su renuncia a ejercer cualquier cargo institucional en la próxima legislatura, aunque seguirá al frente de la agrupación local del partido político. El dirigente socialista ha realizado este anuncio en las redes sociales después de que la formación progresista perdiera el poder en Puertollano a manos del PP tras 44 años ininterrumpidos de gobierno.

“Hoy quiero informaros de una decisión que medité hace unos meses; no seguiré como diputado en la próxima legislatura, ni ejerceré ningún cargo institucional”, ha escrito Caballero, quien ha agradecido el apoyo de todas las personas que le han acompañado. “Ha sido un honor ser vuestro representante tanto en las Cortes de Castilla-La Mancha, como en el Congreso de los Diputados en estos 8 años; siempre he querido ejercer mi responsabilidad con la cercanía y utilidad que la ciudadanía merece, espero haber tenido aciertos en el empeño y ruego que me disculpen mis errores”, ha aseverado.

Caballero ha enfatizado que “como progresista no hay mayor orgullo que formar parte en la decisión de medidas que mejoran la vida de la mayoría social”, leyes de las que ha formado parte como ponente de su grupo parlamentario.

“Siempre seré político, pues la política se encuentra en muchas partes, en todos aquellos lugares donde la ciudadanía se une para resolver problemas colectivos y transformar la realidad, y seguiré ejerciendo la política desde otro espacio, como secretario general del PSOE de Puertollano”, ha aclarado.

En este contexto ha agradecido a sus compañeros y compañeras de Puertollano y de la provincia de Ciudad Real “que en tres ocasiones” dieron su nombre para ser diputado.

En especial agradece la “confianza” del secretario provincial José Manuel Caballero y de la secretaria local de entonces, hoy ministra, Isabel Rodríguez. También ha dado las gracias a su familia. “Gracias por transmitir unos valores que espero conservar durante toda mi vida, a Lucía por ser mi pilar y a mis amigos, por estar siempre”, concluye.