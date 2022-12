Una nueva encuesta augura que García-Page revalidará su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha

Se multiplican las encuestas electorales cuando restan apenas seis meses paras las elecciones autonómicas y en Castilla-La Mancha, por el momento, siguen vaticinando que Emiliano García-Page revalidará su mayoría absoluta. Un nuevo sondeo de IDUS3 sobre estimación de voto hecho público por el PSOE otorga a este partido entre 18 y 19 escaños (la mayoría absoluta está en 17), manteniendo los resultados de este partido en 2019.

Mientras los socialistas mantendrían así su pulso actual, los cambios se producirían en el resto de partidos. La encuesta prevé que el PP conseguiría entre 12 y 13 parlamentarios, incrementando sus resultados de los comicios anteriores, cuando obtuvo diez. Esos escaños se los arrebata, en parte, a Ciudadanos, que desaparece de las Cortes regionales, perdiendo sus cuatro diputados. La posible confluencia entre Podemos, Izquierda Unida y otras formaciones políticas no obtendría representación. Y la mayor novedad: Vox entraría en el Parlamento de Castilla-La Mancha con entre uno y tres escaños.

En porcentajes sobre estimación de voto, el PSOE obtendría un 45,98% frente al 44,1% de las anteriores elecciones. El PP pasaría del 28,53% al 30,82%; Ciudadanos, del 11,38% al 3,65%: Vox, del 7,02% al 11,85%; y Podemos, del 6,92% al 5,89%.

El sondeo se ha realizado con 4.350 entrevistas telefónicas y presenciales, distribuidos por provincia, sexo y grupos de edad de acuerdo al tamaño efectivo de la población: son un submuestra de un estudio más amplio efectuado en diversos municipios de toda Castilla-La Mancha.

“Page, el único freno a la suma de PP y Vox”

La diputada nacional y vicesecretaria del PSOE de Toledo, Esther Padilla, ha valorado que los resultados de esta encuesta reflejan que la ciudadanía castellanomanchega confía “en un proyecto que da soluciones y que es un proyecto moderado” y que Page “es el único freno a la suma de PP y Vox”.

“La encuesta lo que dice es que nuestros vecinos, nuestras vecinas, en un momento de crisis, de dificultad, saben, porque han podido comparar, que los socialistas, en los momentos difíciles, no nos planteamos recortar. No tiramos de recortes. Al contrario, nunca queremos retroceder. Podemos plantearnos cómo avanzar un poco más rápido, un poco más despacio, en función de las circunstancias, pero jamás nos planteamos recortes, jamás nos planteamos despedir empleados públicos como hizo el PP en Castilla-La Mancha ni recortar los servicios públicos”, ha subrayado Padilla.

Finalmente ha recalcado que “nadie” en la región quiere al líder del PP autonómico, Paco Núñez, “gestionando una crisis”. “Núñez no tira. Ese es el resultado de la encuesta para el PP. Esa es la lectura que creo que, honestamente, deben hacer. No tira, no les da buenos resultados. Seguirían perdiendo las elecciones porque el presidente Page obtendría esa mayoría absoluta. No ofrece nada y lo poco que ofrece lo hace abrazándose a Vox”.

PP: es una “broma”

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha calificado de “broma” la encuesta. Según ha dicho, es un “documento interno” del PSOE hecho “por una socióloga del PSOE que solo trabaja para Page”.

“Me gustaría que me preguntaran por cosas serias y no por documentos internos del PSOE. Hay que hablar de temas serios y no de bromas”, ha reiterado a los medios de comunicación.