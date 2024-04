Núñez se arroga el liderazgo del “consenso” sobre el agua en Castilla-La Mancha pero no se moja sobre el trasvase

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha arrogado este martes desde Cuenca el liderazgo del “consenso” sobre el agua en la comunidad autónoma como respuesta a la propuesta del PSOE para que el PP se sume a la defensa unánime de una modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Ayer mismo los socialistas anunciaban que enviarían una carta a Núñez con sus propuestas para el cambio de las normas de explotación del acueducto, con el objetivo de buscar apoyo de los alcaldes y grupos municipales del PP.

Pero no lo harán. Al menos no a tenor de las palabras de hoy de Paco Núñez. El presidente del PP regional dice que propondrá “acuerdos” en materia hídrica “para defender los intereses de la región y que el agua sirva para su desarrollo”, y que llevará, de nuevo, la idea al Pleno de las Cortes regionales, aunque no dice en qué consiste el consenso.

Tampoco dice si está a favor de que se cumpla la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea o las cinco sentencias del Supremo que obligan a incrementar los caudales ecológicos del Tajo y eso supone, en la práctica, reducir los envíos de agua del trasvase.

Núñez dilata de nuevo el debate sin mojarse sobre estas cuestiones y sin pronunciarse sobre la alianza unánime de sus compañeros de partido en Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, que han anunciado que presentarán alegaciones conjuntas contra la modificación de las reglas de explotación del trasvase.

Además, el barón castellanomanchego se auto atribuye también haber sido, hace ahora cuatro años, “el propulsor de la Mesa Regional por el Agua, que dio lugar al acuerdo histórico del Pacto Regional por el Agua, firmado por 50 entidades implicadas en la política hídrica en Castilla-La Mancha”. Y a renglón seguido carga contra el presidente castellanomanchego Emiliano García-Page al que acusa de “estar más cómodo en el enfrentamiento que en el consenso en materia de agua”.

Y mientras en Murcia...

“Yo sigo hablando de consensos y entendimiento”, dice Paco Núñez, mientras en su partido y desde Murcia, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha informado de que se ha registrado una moción en la Asamblea murciana para que el Parlamento regional de aquella comunidad autónoma se posicione sobre la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, según recoge Europa Press.

Allí son los 'populares' los que reclaman a los socialistas que se pongan del lago de los regantes y agricultores murcianos para evitar que se cierre (un poco) el grifo del trasvase.

El PP murciano dice que el PSOE “tendrá una nueva oportunidad de situarse al lado de los agricultores, regantes y ciudadanos de la Región y dejar de hacer seguidismo a Pedro Sánchez”. Allí creen que modificar el decreto que regula el trasvase supone “ trato injusto y discriminatorio que está imponiendo a los regantes y los agricultores de la Región de Murcia”.

También explican que el Gobierno regional presentará una propuesta técnica, “rigurosa y seria para revisar las reglas de explotación del trasvase que va a permitir atender las necesidades de nuestros regantes y agricultores y que va a estar sostenido por ”criterios exclusivamente técnicos y objetivos, alejados de ideologías, de argumentarios, de partido político, de posiciones partidistas“.

Page: “Técnicamente se han tirado 62 hm3 al no recogerse la cosecha de cítricos”

En el cruce de declaraciones ha entrado también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha criticado hoy los 62 hm3 de agua del trasvase “tirados por el sumidero por no recogerse la cosecha de cítricos” en las comunidades receptoras del agua de la cabecera del Tajo.

Critica también que, sobre el debate del agua, “los responsables regionales del levante español digan que hay que abordar los temas técnicamente” porque “técnicamente son, por ejemplo, los 62 hectómetros cúbicos que se han tirado al sumidero después de haber consumido el agua del trasvase porque no se ha recogido la cosecha de cítricos. No lo voy a discutir. Que no se engañe a la gente. Cuando algunos hablan de que hay que tener rigor técnico, lo que están hablando es de dinero. Del dineral que hay detrás de casi todo”.