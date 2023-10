Núñez, sorprendido de que García-Page “no quiera acudir al Senado a defender la unidad de España”

El presidente del Partido Popular, Paco Núñez, ha reprochado al presidente regional, Emiliano García-Page, que no acuda a la comisión general de Comunidades Autónomas del Senado, a la que han sido llamados los presidentes autonómicos “para hablar de unidad de España y amnistía”.

Núñez considera sorprendente que García-Page “no quiera acudir al Senado a defender la unidad de España y el 'no' a la amnistía” y se ha preguntado “qué tiene que esconder para no querer hablar de ello, cuando es consciente del daño que la amnistía puede hacer en el futuro de nuestro país, porque si no lo hace no está posicionando a la región”.

El presidente de los 'populares' ha rechazado la “excusa” de que hay Ppleno en las Cortes regionales “cuando lo que está en juego es la unidad de España” y ha criticado que no haya sido capaz de apoyar una declaración institucional contra la amnistía, “que nacía además de sus propias palabras”.

“Lo que está sufriendo el país es muy grave, el riesgo de ruptura es algo y ahora no vale con titulares, es el momento de demostrar cada uno”, ha proclamado Núñez, en declaraciones a los medios de comunicación en Cuenca capital.

El presidente regional del PP ha asegurado que esta formación “va a seguir trabajando por la unidad de nuestro país con una llamada firme en contra de la amnistía” y ha criticado que en el último pleno de esta ciudad “el alcalde no se opuso a ella”, además de recordar que “el secretario general de los socialistas de Cuenca, hace unas semanas, firmaba un manifiesto dándole a Pedro Sánchez carta blanca para poder negociarla”.