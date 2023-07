Page avisa: no habrá acuerdos con PP y Vox si no apoyan reformar la Ley Electoral de Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page ya ha marcado la acción de gobierno de la presente legislatura tras revalidar su mayoría absoluta en el 28M. Así lo ha dejado claro durante el debate de investidura que las Cortes de Castilla-La Mancha acogen entre hoy y mañana. Entre los muchos temas que ha abordado el presidente electo, uno de los primeros ha sido su intención de reformar la Ley Electoral de la comunidad autónoma y su Estatuto de Autonomía.

Concretamente, ha pedido desde la tribuna de oradores del Parlamento regional el apoyo de los dos grupos de la oposición, de PP y Vox, para proceder a cambiar esta normativa supeditando el resto de consensos en los próximos cuatro años a que las dos formaciones se sumen a esta iniciativa. “Y si me rechazan la posibilidad y el acuerdo para corregir este error democrático, si no hay acuerdo en esto, va a ser imposible que lo haya en todo lo demás”, ha apuntado.

Considera que sería una “vergüenza” no conseguir esta reforma y se ha dirigido especialmente al presidente del PP, Paco Núñez, avisándole de que no apoyar este cambio sería “una mancha inmensa en su expediente democrático”. Page ha realizado este aviso después de referirse en varias ocasiones a la retirada de la inmunidad a Carles Puigdemont y a la necesidad de “rinda cuentas” ante la ley, al tiempo que también ha querido advertir (y así lo ha dicho ante la oposición de PP y Vox) a quienes quieran utilizar el Parlamento “para hacerle el trabajo sucio a sus jefes de Madrid”, que tengan “la honestidad renuncien al escaño y al cargo”.

Dicho esto, el presidente electo, ha anunciado una legislatura centrada sobre todo en el crecimiento de las empresas y del empleo, lo que “requiere de actitud, de talante, de ambición, de agilidad”. “Hay que culminar procesos en marcha, para que cambie por completo el mapa socioeconómico. Nos ofrecemos como región estable, segura, previsible y de sentido común. Mi credo política esencial es crecer y compartir, como objetivo de fondo”, ha agregado.

En este punto, ha anunciado una de las muchas normativas que ha puesto sobre la mesa: la de Integridad Pública, que buscará acabar con las “puertas giratorias” con un nuevo régimen de incompatibilidades y regulación de conflicto de intereses. También quiere rebajar los gastos burocráticos de las empresas.

Dicho esto, Page ha adelantado que su primera reunión como presidente será con empresas y sindicatos, para retomar el diálogo social “al más alto nivel” y actualizar los pactos laborales que ya existen. El objetivo: crear 100.000 nuevos puestos de trabajo para la próxima legislatura. En octubre, habrá además una nueva convocatoria de casi 9.000 nuevas ofertas de empleo público.

Asimismo, ha avanzado 47 millones de euros en ayudas que van a afectar a 11.500 beneficiarios para rehabilitación de viviendas así como un mayor impulso al Plan 10.000 de inmuebles a precio asequible. A su juicio, no hay problema en que la administración “se convierta en constructor, inmobiliaria o casero”, ni en “ayudar y empujar al sector privado” para que ese acceso a una vivienda sea real. “Creo va a ir muy bien la operación y ya hay mucho hablado con el sector”.

Nuevas normativas sociales y sanitarias

En otros ámbitos, también ha anunciado su intención de elaborar nueva normativa sobre cooperación Internacional, así como poner en marcha el primer decreto de acogimiento familiar y extender el turismo social de la comunidad autónoma “a objetivos europeos”. Un nuevo decreto para la expansión de la ayuda a domicilio, planteando y otro pionero de acogimiento familiar son otras dos de las medidas asumidas. De igual forma, se aprobará que las parejas de hecho puedan acceder a las ayudas por familia numerosa.

Y por otro lado, tras la primera ley de accesibilidad, aprobada en 1994, el presidente electo de la región ha mostrado su intención de elaborar una segunda, pactada con el sector, y también la de seguir creciendo en materia de Atención Temprana creando diez centros más, el primero de ellos el del Hospital General Universitario de Toledo.

En cuanto a la salud mental, ha valorado los “muchos recursos” con los que cuenta la región, gracias a la acción conjunta de las áreas de Sanidad y Bienestar Social, refiriéndose en este punto al “gran centro” que se abrirá en Toledo .en alusión al Hospitalito del Rey-, del que “hay quien se ha empeñado en criticar utilizando argumentos a los que no voy a contestar”, ha dicho, pero a cuya inauguración pretende invitar “incluso a los que lo han criticado”.

En el terreno educativo, Page ha pedido hoy mismo reunir a la comisión bilateral entre su autonomía y el Estado para intentar “llegar a un acuerdo” en materia de incremento de financiación para las universidades públicas de cara a poder aplicar la nueva ley del sector, y en caso de no encontrar ingresos extra, cumplirá su compromiso de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional “por insuficiencia financiera”.

En paralelo, ha avanzado que su Ejecutivo trabajará en una nueva ley de Universidades que rija en la Comunidad Autónoma, que amparará no sólo a la Universidad de Castilla-La Mancha, sino a la Universidad de Alcalá (UAH), que tiene un campus en Guadalajara. También en materia educativa pretende instaurar en la región la primera ley de Formación Profesional y ha propuesto establecer canales directos para proteger el “bienestar emocional” y contrarrestar el mal uso de las redes sociales, que “produce fenómenos de destrozo emocional que se nota en las aulas”. Un banco de libros o una estrategia de climatización en colegios públicos para responder a las olas de calor “que están por venir” completan las propuestas en materia educativa.

Tiempos de espera y renovables

Una revisión del catálogo de museos o un apoyo expreso a todos los parques arqueológicos de las cinco provincias se reflejan entre sus propuestas en materia de turismo cultural.

Entre las medidas del capítulo sanitario, García-Page ha defendido que, a más tardar en el primer semestre de 2024, se dará luz verde a la ley de Garantías de Tiempos Máximos sanitarios para poner tope al tiempo máximo que un paciente puede estar en lista de espera. En el área farmacéutica ha avanzado la puesta en marcha de 150 farmacias y botiquines en zonas despobladas. Un ámbito para el que, ha señalado, se planteará la posibilidad de atender a los pacientes que necesiten medicamentos por la vía de la prestación del servicio a domicilio.

En otro orden de cosas, ha adelantado que mantendrá la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha insistido en la puesta en marcha de una ley que garantice el suministro eléctrico en la región a raíz de la capacidad de generación en renovables. Quiere conseguir que en las zonas de Castilla-La Mancha donde se genera energía renovable haya siempre potencia suficiente para la instalación de las empresas que quieran venir antes de verter esa energía a la red estatal. Otra de las iniciativas será colocar paneles solares en un total de 200.000 metros cuadrados de techos en edificios públicos de gestión autonómica para aprovechar la posición de la autonomía.

Finalmente, ha asegurado que no quiere trabajar representando a la mitad de los que le han votando y deseando que le vaya mal a la otra mitad. “Que nadie se considere a priori enemigo de este gobierno porque yo no lo voy a ser de nadie”. Por ello, ha pedido su investidura “por unanimidad” amparándose no sólo en la base de lo que se ha hecho durante los últimos años y presentándose como alguien “radicalmente moderado y muy firme en la defensa de esta tierra”.