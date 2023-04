Paloma Sánchez, la número dos de Page para el 28M: una “defensora de las empresas” que busca la “justicia social”

Vecina del barrio Pío XII de Talavera de la Reina, nacida en 1976, militante del PSOE desde hace poco más de un año y dedicada por entero a la promoción económica y empresarial de su ciudad, Paloma Sánchez Garrido ha sido una de las grandes sorpresas de las listas del PSOE para las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Ocupa el segundo puesto de la candidatura, por la circunscripción de Toledo, del presidente Emiliano García-Page, lo que supone tanto un guiño a la ciudad como una apuesta por una mujer con un perfil muy versátil y dialogante.

Sánchez Garrido es concejala de Promoción Económica Empresarial y Coordinación e Impulso de Programas de Desarrollo del Ayuntamiento de Talavera desde las elecciones de 2019, cuando la alcaldesa, la socialista Tita García Élez, la eligió para la cartera municipal. Concurría en la lista municipal del PSOE como independiente, pero tres años después decidió afiliarse a este partido. En uno de los últimos Comités Provinciales de los socialistas toledanos, su nombre fue de boca en boca como posible número dos de Page en la lista por Toledo. Y así ha sido.

“Siempre he sido simpatizante socialista y ahora vi que podía aportar más dentro del partido. Soy defensora a ultranza de las empresas, son las únicas que generan riqueza y empleo, pero también defenderé siempre una justicia social, y eso solo puede hacerse desde la izquierda política”, comenta con elDiarioclm.es.

De estudiar historia a dedicarse al comercio exterior

Es un principio que la candidata a ocupar un escaño en el Parlamento castellanomanchego ha tenido presente desde el inicio de su trayectoria profesional. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, viajó inmediatamente después a California para aprender inglés y conocer la zona de las misiones españolas. A su vuelta, estudió el Máster en Dirección de Recursos Humanos del CEF y posteriormente arrancó su carrera enfocada al comercio exterior.

Su especialización en este ámbito también la ha llevado por la senda de las nuevas tecnologías debido a la “gran relación directa” que tienen con la mejora de los procesos empresariales. De hecho, su formación en desarrollo web y diseño gráfico -por ser “una defensora de la no utilización del papel”- la llevó a preparar un portal online con información de utilidad para las empresas que también ha desplegado en Talavera de la Reina.

Paloma Sánchez es también presidenta del Instituto de Promoción Económica de Talavera, que ahora dispone de una web propia “muy singular” que asesora, acompaña, informa y ofrece todo tipo de servicios para cualquier empresa que quiera instalarse en la ciudad. “Entendemos que para que una empresa se instale, no solo importa la parte industrial sino también la calidad de vida, el medio ambiente, el patrimonio, el turismo y la gastronomía”, resalta.

“Talavera ha pasado de una tasa de paro sangrante a otra que se ha rebajado en casi cinco puntos. Pero todo eso es gracias a que hemos creado proyectos, hemos afianzado iniciativas y hemos acompañado a las empresas para que sea rápido y eficiente. Lo malo se da en todas partes, pero hay que fortalecer lo bueno para impulsar que todo lo malo pueda cambiar. Eso es lo que hemos estado haciendo junto con la alcaldesa”, argumenta.

Su pasión por el desarrollo industrial la ha llevado, durante estos años, a atender a todas las empresas, “pequeñas, medianas y grandes”, porque “si puedes echar una mano, para mí es de lo más gratificante, es un trabajo maravilloso”.

Ahora la fichan para el terreno político autonómico, que trasciende lo local. Pero no ve ningún problema, porque “política y economía van de la mano”. “La Administración tiene que estar cerca del ciudadano para facilitarle la vida y cambiar las cosas. Es hacer política para revertir en su beneficio: si no, no vale para nada. Es lo que hemos hecho en la ciudad porque la política lo abarca todo y es la que puede ayudar a mejorar la vida de las personas”.

“Retos espectaculares”

Con un puesto de salida garantizado en la lista electoral de Page, defiende la gestión del presidente por haber conseguido “retos espectaculares” y dedica especiales elogios a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

“El presidente siempre ha impulsado y apoyado a las empresas y es algo fundamental que se haya conseguido el diálogo continuo con los agentes sociales, llegando a espacios de acuerdo que son muy difíciles. Tenemos una paz social que ayuda al crecimiento empresarial. Todo el impulso a la modernización y a las tecnologías ha sido increíble en estas dos legislaturas”, remarca.

Desde su ciudad, Sánchez Garrido afirma que todos esos avances son “visibles”, pasando a que “nos miren con buenos ojos e incluso con sana envidia”. “Cuanta más fortaleza haya en la región, más vamos a tener como ciudadanía. Y por todo eso, es un orgullo que haya pensado en mí para acompañarle en la lista”, concluye.