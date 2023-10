La política fiscal de PP y Vox en un pueblo de Ciudad Real: bajar el IBI y subir tasas de escuelas deportivas y musicales

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en Miguelturra bajará en un 0,01%. Mientras, las tasas de escuelas deportivas y musicales del municipio subirán un 25% y un 12%, respectivamente. “¿Subida o bajada de impuestos?”, plantea el PSOE de la localidad que ha lamentado públicamente la decisión del Gobierno local, compuesto por PP, Vox y Dignidad Ciudadana (cuyo único concejal, Miguel Ángel García anteriormente lo era de Ciudadanos). Una decisión, señalan, que llegó a pleno “por sorpresa”, sin consultar con colectivos afectados como la Asociación de Madres y Padres de la Escuela de Música de la localidad.

“La política que tenemos en el equipo de gobierno es la de bajar los impuestos. Pero tenemos clarísimo la diferencia entre un impuesto y una tasa, y lo que queremos bajar son los impuestos”, señala Pilar de la Torre, concejala de Hacienda. La edil explica que las tasas se deben “adecuar” a la realidad de los precios. “Los salarios han subido y los gastos para cubrir los servicios han subido también y lo que nos exige la ley es adecuar esas tasas a la realidad de estos precios y de los salarios”, señala. Por eso, muestra “su sorpresa” ante el rechazo del grupo socialista por la medida tomada. “Si no adecuamos las tasas, estaríamos mermando los servicios y su calidad”, explica.

“Los gastos que tenemos para dar el servicio, han subido todos y si las tasas se mantienen igual, pues no se valora el servicio real que estamos dando que es de calidad y que queremos que siga siendo así. Queremos que los usuarios que van a la Escuela de Música y a las Escuelas Deportivas, disfruten de estos servicios y los sepan valorar. Que sepan que hay profesores y monitores que imparten servicios y disciplinas, y que si no le damos el valor, parece que no se está dando nada”, resalta de la Torre. La edil recalca que “no se pretende obtener beneficio” y que “evidentemente”, se trata de servicios “deficitarios”.

La subida de la tasa, señala la edil, se hará efectiva el curso que viene. Desde el Ayuntamiento, afirma, se tendrá a cuenta a todas las familias y, “en especial” a las que se haga referencia desde Servicios Sociales. “Vamos a atender a las familias que no pueda sufragarlo”, asegura. Pero defiende la subida de la tasa, porque sólo así se podrán “adecuar a la realidad” los servicios que se ofrecen. “Queremos darle la vuelta a todos los impuestos, pero también leer la letra pequeña de las ordenanzas fiscales. Tenemos que darle una vuelta a las bonificaciones que hay, porque afecta mucho a las familias”, asegura la edil. “No se trata sólo de una política general de bajar los impuestos, sino de revisar todas sus bonificaciones”, señala.

En el pleno municipal en el que se debatieron estas modificaciones, de la Torre explicaba que los precios aumentaban en 2,25 euros para los empadronados matriculados en una asignatura en la escuela de música y para dos asignaturas, 3,5 euros. Las cantidades serían las mismas para las personas no empadronadas. “Subidas que no afectan mucho pero sí que vienen motivadas por un incremento en las contrataciones y para que la prestación sea acorde a la calidad que tiene la escuela de música”, explicaba durante la sesión plenaria.

En cuanto a la modificación de las tasas de las Escuelas Deportivas, la concejala señaló que se incrementan en un 25% respecto a las establecidas tanto para empadronados como no empadronados. “Dar valor para reconocer su servicio y su labor fundamental para que las actividades se realicen como se vienen realizando”, afirmó. De esta manera, pasaría de 32 a 40 euros para las personas empadronadas, y de 70 a 87,5 euros para quienes no estén empadronados en el municipio, de acuerdo a los precios que están señalados en la ordenanza de 2021.

“A quienes sí beneficiará es a las familias que tienen más propiedades”

La concejal socialista, y exalcaldesa de la localidad, Laura Arriaga, critica que la bajada del IBI sea “bastante ridícula” y que se ha llevado a cabo porque al nuevo equipo de gobierno “le urgía”. “A las familias les va a repercutir en tres, cuatro o incluso dos euros al año, porque la media de la contribución del IBI está en Miguelturra entre 300 y 350 euros. Ellos dicen que es para mitigar la inflación, pero con esta bajada no se palía”, señala la concejala.

Señala que el impuesto que se debe pagará por la propiedad en la localidad bajará entre dos y tres euros el año que viene. “A quienes sí beneficiará es a las familias que tienen más propiedades”, resalta.

El IBI es el impuesto distributivo por excelencia. Si se baja, ayudas a los ricos, pero a los de clase media o baja, no Laura Arriaga — Portavoz Grupo Municipal Socialista en Miguelturra

Arriaga reflexiona acerca de cómo el IBI es el “impuesto distributivo por excelencia”. “Si se baja, ayudas a los ricos, pero a los de clase media o baja, no”. Sin embargo, lamenta que la subida de las tasas de las Escuelas Municipales sí afectará a todas las familias de la localidad, puesto que en Miguelturra “el 90% de los niños y niñas pasan por las escuelas deportivas a lo largo de los años”.

“Prácticamente todas las familias pagan las tasas y las matrículas de las Escuelas Deportivas en algún momento de su vida”, apunta. Esto, en un lugar con una población “muy joven”, en la que hay muchos niños. Arriaga recalca que en 2022, se matricularon 1.200 menores en una población de entre 14.000 y 15.000 habitantes.

El PP propuso la bajada de impuestos como una medida estrella. Lo primero que ha hecho ha sido subir las tasas de las escuelas deportivas y de las instalaciones musicales deportivas. Es una contradicción Alicia — Madre de alumnos afectados

En el caso de la Escuela de Música, hay unos 470 menores matriculados, de unas 300 familias. “Son estas las afectadas por que le suba el precio del servicio”. En resumen, para la socialista es “todo una enorme contradicción y desde luego, un engaño”, y recuerda que las escuelas tienen un “prestigio” y que vienen personas desde Ciudad Real capital buscando el servicio. Además, asegura que no se ha tratado “ni con el AMPA de la escuela de música ni tampoco con el consejo de deporte”. “No tenemos noticia de que se haya tenido en cuenta a nadie para consensuar nada y el señor alcalde dice en el Pleno que en los pueblos de alrededor estos servicios son más caros, pero son peores. Ahí se ve claramente la eficacia de los gobiernos socialistas”, remata.

Alicia es una de las madres que se verá afectada por la subida de las tasas. “El PP propuso la bajada de impuestos como una medida estrella. Lo primero que ha hecho ha sido subir las tasas de las escuelas deportivas y de las instalaciones musicales deportivas. Es una contradicción”, asegura. “No se puede imponer la carga a las familias que ya pagan ese servicio con sus impuestos”, remata.

