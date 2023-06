PP y PSOE fijan posiciones para negociar pactos de los ayuntamientos sin mayorías en Castilla-La Mancha

El Partido Popular de Castilla-La Mancha va a empezar a trabajar para lograr acuerdos de gobierno en aquellos municipios de la región “donde se ha votado cambio y se ha optado por echar al socialismo” tras las elecciones del pasado domingo, día 28 de mayo, con la intención de favorecer ese cambio “y aupar a los candidatos a ser alcaldes” allí donde el PP “sea más fuerte”. La secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, ha respondido así, tras ser preguntada por las conversaciones con Vox para gobernar en ayuntamientos y diputaciones, recordando que tienen “bastantes mayorías simples y absolutas” pero que todavía se encuentran analizando “individualmente” y haciendo “una radiografía extensa” de los resultados.

Tras admitir nuevamente la victoria del PSOE y la subida del PP en la región, ha valorado los “grandes y buenos resultados” obtenidos por su formación en Castilla-La Mancha, donde el partido “está en disposición de poder alcanzar mucho poder territorial”, tanto en las capitales como en diputaciones como las de Toledo o Ciudad Real o alcaldías relevantes como las de Puertollano, Talavera de la Reina o Hellín.

Analizan “uno a uno” los resultados

“Seguimos trabajando, no hemos parado de hablar con tantos candidatos que serán alcaldes y alcaldesas de municipios de Castilla-La Mancha”, ha explicado Carolina Agudo, quien preguntada por si hay líneas rojas con Vox de cara a esa negociación, ha incidido en que, a cinco días desde las elecciones, todavía están analizando “uno a uno, individualmente, los resultados de cada una de las ciudades”.

En el caso de Toledo capital, y sobre las demandas que al parecer habría hecho ya Vox --de las que ha comentado que se ha enterado por los medios--, ha agregado que no se puede asegurar nada aún y que el PP está trabajando “para traer a la capital un gobierno responsable y que trabaje por el futuro de todos los toledanos, liderado por el PP”.

En este punto, interpelada sobre la propuesta del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al PSOE para que gobernase la lista más votada, la responsable 'popular' ha indicado que “fue el propio PSOE quien rechazó aquello” por lo que “ahora a lo que vamos a salir en las próximas elecciones generales es a ser el partido más votado y ganarnos la confianza de todos los españoles”.

Respecto al respaldo del partido nacional al PP de la región tras los resultados autonómicos, la secretaria general del PP en Castilla-La Mancha ha recordado que Núñez Feijóo, “se dirigió con cariño y respeto” al presidente regional del PP, Paco Núñez, de cuyo trabajo casi “rozando el Gobierno” en la Comunidad Autónoma, realizó una “buena valoración”.

Próximas elecciones, “decisivas”

Para los comicios “decisivos” del 23 de julio, Agudo ha aseverado que los 'populares' de la región afrontan este nuevo proceso “con un partido engrasado, preparado, electoralizado, movilizado”. A solo cuatro días desde las elecciones regionales y municipales, el PP “está activo” para afrontar de nuevo los comicios nacionales, donde el objetivo será trabajar con el “enorme deseo de traer el cambio al país”. “Vamos a pedir derogar el 'sanchismo' a los españoles”, ha manifestado.

“Sólo hay una alternativa al Gobierno de Sánchez con Bildu, Esquerra y Podemos, y con todos aquellos que han hecho que Pedro Sánchez haya destrozado el futuro de España y haya puesto en riesgo tantas instituciones del país” y esa es la “alternativa imparable de Feijóo”.

Sobre las listas que presentará el PP a estos comicios, Agudo ha recordado que la competencia es de la Dirección Nacional del partido, por lo que “en las próximas semanas y cumpliendo los plazos de la ley electoral” irán informando de los candidatos que integrarán las candidaturas en las cinco provincias de la región.

La postura del PSOE

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha replicado a la secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, que ha asegurado este viernes que fue el PSOE el que rechazó dejar gobernar a la lista más votada, y ha emplazado a los 'populares' a sentarse “mañana mismo” para abordar esta cuestión.

Abengózar ha reaccionado de este modo preguntada por las manifestaciones de la secretaria de los 'populares' castellanomanchegos que, previamente, ha indicado que “fue el propio PSOE quien rechazó” la propuesta realizada por el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Si el Partido Popular quiere hablar de la lista más votada, nos sentamos mañana mismo. Pero, en cualquier caso, les pediría que no mientan cuando dicen que el PSOE nunca ha querido hablar de la lista más votada. No es cierto. Sin hipocresía, con responsabilidad”, ha reclamado la diputada socialista, que ha precisado que siempre ha sido el PP, y no el PSOE, el que ha abogado por dejar gobernar a lista más votada.