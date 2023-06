Unidas Podemos en el mapa municipal de Castilla-La Mancha: “Malos resultados para todo el bloque de izquierda”

Los resultados de las pasadas elecciones del 28 de mayo “han sido malos” para las candidaturas de Unidas Podemos en Castilla-La Mancha desde el punto de vista de uno de los integrantes de la coalición, IU, que además sostiene que también “malos para la izquierda en general” en la comunidad autónoma porque “muchos gobiernos progresistas se han perdido, por lo que el balance en definitiva debe calificarse de pésimo”.

En total Unidas Podemos ha logrado 115 concejales en toda la región, menos de la mitad de los conseguidos por Vox y con una notable bajada respecto a 2019 porque entonces lograron 173 ediles.

La coalición ha perdido el 25% de votos municipales respecto a 2019. Buena parte de las candidaturas municipales se presentaron bajo esa marca con sonadas excepciones como la de Puertollano. En esta localidad gobernará el bloque de derechas no solo porque el PSOE haya perdido la alcaldía sino porque Izquierda Unida y Podemos no lograron acuerdo para ir juntas y el voto ha terminado fragmentándose.

Es un caso paradigmático e IU ya advirtió que podría gobernar la derecha. El coordinador autonómico de IU explica a elDiarioclm.es que “todo lo que sea fragmentar candidaturas no solo supone fragmentar voto sino también la idea que tiene en la cabeza nuestro electorado”. Juan Ramón Crespo sostiene que “se trata de unidad y de alternativas a las políticas del bloque de derechas. Las confluencias eran buenas no solo para sumar votos sino porque tenemos que trasladar imagen de unidad”.

En el caso de Puertollano, dice, “que Podemos se haya presentado solo ha conllevado que nosotros hayamos perdido un concejal y ellos no han conseguido nada. Y sobre todo que la imagen de unidad frente a la derecha ha quedado destruida”.

Juan Ramón Crespo cree que “es un retroceso importante y lo más doloroso es que en algunos casos eso nos ha llevado directamente a perder la representación municipal”, aunque matiza que la pérdida de votos “es generalizada para la izquierda. Nos hace pensar que se ha mirado más hacia lo estatal que hacia lo local”, debido a una campaña electoral claramente marcada en los mensajes de los candidatos por asuntos de ámbito nacional. “Se ha hecho campaña en clave nacional y eso ha pesado más que otras veces. Quizá como ya ocurriera en 2015 con el 15M”.

“La gente no ha valorado el trabajo del Gobierno durante la pandemia sino la situación que vive hoy: lo que le cuesta la cesta de la compra y la incertidumbre por ejemplo en las hipotecas”, señala el coordinador de IU.

¿A dónde ha ido a parar ese voto que han perdido?, le preguntamos. Crespo cree que se ha podido quedar, sobre todo, en la abstención. Sobre si los votantes siguieron o no la consigna del PSOE del “voto útil”, Juan Ramón Crespo lo tiene claro: “Nosotros no echamos la culpa al empedrado. No construimos el análisis sobre lo que hacen otros partidos. Tenemos que valorar nuestros aciertos y nuestros errores”, dice, y tiene clara “ la acumulación de votos en el bloque de la derecha” que ha provocado la pérdida de poder municipal de izquierdas. “A nivel municipal se han perdido muchas alcaldías progresistas, e incluyo al PSOE. Para el bloque de la izquierda el resultado es malo”.

En opinión de IU, el mensaje de las urnas “dejar ver claramente que los acuerdos que el PSOE alcanzó con Ciudadanos no han servido ahora para la izquierda y ese voto de Ciudadanos se ha desplazado a la derecha”.

“Allí donde estábamos gobernando, lo seguiremos haciendo”

El líder de IU en Castilla-La Mancha encuentra también otro “patrón común” en los resultados de las urnas. “Allí donde estábamos gobernando, lo seguiremos haciendo”.

Cree que los ciudadanos valoran el trabajo realizado. “La gente lo ha visto con nitidez y no ha contado tanto el discurso nacional porque nos ha visto en primera línea y no ha variado su opinión sobre nuestros alcaldes y gobiernos”.

Pone como ejemplos los de La Pueblanueva, en la provincia de Toledo donde se mantendrán al frente del gobierno o en La Puebla de Almoradiel donde gobernaban en minoría y han conseguido mayoría absoluta. En esta provincia han logrado 41 ediles (102 tendrá Vox).

En la provincia de Guadalajara la coalición ha logrado 25 ediles. En Chiloeches ha sido de nuevo la candidatura más votada, pero lejos de la mayoría absoluta, con tres concejales y necesitarán apoyo para gobernar. “Podremos hacerlo en minoría y confiamos en que sea posible en la investidura el 17 de junio, aunque sea en segunda vuelta”, explica Crespo.

En Ciudad Real, la coalición obtuvo 22 concejales y - al margen de lo ocurrido en Puertollano- fue la más votada en la localidad Almadenejos, donde también ha obtenido mayoría absoluta con cuatro concejales. Hasta ahora, gobernaba el PSOE en esta pequeña localidad de menos de 400 habitantes. Además, revalidan alcaldía en Navas de Estena.

En Albacete, ninguna localidad ha tenido una victoria de la coalición que se ha quedado como la cuarta más votada (3,78%), con 12 concejales, por debajo de Vox que les sacó tres puntos. En Villarrobledo Podemos sí concurrió con la marca ‘Se Puede Villarrobledo’ y ha obtenido tres concejales, pero el PP gobernará con mayoría absoluta.

En Cuenca, la coalición Unidas Podemos ha conseguido 5.077 votos, el 4,47% de la provincia de Cuenca y 15 concejales. Es un edil menos que hace cuatro años -Vox les dobla en concejales- pero han crecido en número de votos. Entre lo más destacado es que se han quedado fuera del segundo ayuntamiento más grande de la provincia. En Tarancón han perdido al concejal que tuvieron en 2019 aunque lo compensan con un edil más en Cuenca capital. Mantendrán, previsiblemente, la alcaldía en Mota del Cuervo con apoyo del PSOE y han sido la fuerza más votada en el pequeño pueblo de Castillejo de Iniesta.

Camino de las generales: “Ahora se trata de trasladar un mensaje de unidad”

El pasado lunes, apenas unas horas después de cerrarse las urnas de las autonómicas y municipales, Pedro Sánchez convocaba elecciones generales para el 23 de julio. “Ahora se trata de trasladar esa unidad de partidos y sobre todo generar el espacio para que la sociedad civil participe”.

En su opinión, la coalición sumar encabezada por Yolanda Díaz tendrá éxito “si la sociedad civil participa y los partidos acompañan, poniendo la organización al servicio de Sumar.