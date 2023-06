El primer alcalde del PP en Puertollano toma posesión del cargo con el objetivo de que “la ciudad recupere la fe en sí misma”

Miguel Ángel Ruiz se ha convertido este sábado en el primer alcalde de Puertollano (Ciudad Real) bajo las siglas del Partido Popular tras una sesión plenaria histórica, celebrada en el auditorio municipal Pedro Almodóvar, que ha interrumpido 44 años consecutivos de gobiernos socialistas.

Visiblemente emocionado tras recibir la vara de mando de manos del secretario municipal y ante un auditorio repleto de público en el que destacaba la presencia de dirigentes del PP con su presidente regional Francisco Núñez a la cabeza y numerosos representantes del mundo empresarial, incluido el presidente nacional de la patronal agraria ASAJA, Ruiz se ha mostrado agradecido por la “confianza, responsabilidad y privilegio” que ha recibido de manos del pueblo de Puertollano, al que ha dirigido una promesa: “gobernar honradamente, en libertad y para la libertad, desde la transparencia más absoluta”.

El nuevo alcalde llega entre la enorme expectación de lo inédito. Tras la constitución de la mesa de edad, compuesta por las ediles Sagrario Almodóvar y Coral Rodríguez, y la proclamación de los concejales, se ha procedido a la votación secreta, en la que los 21 concejales de PP, PSOE, Vox e IU han votado a sus propias candidaturas, por lo que Ruiz deberá gobernar haciendo valer su mayoría simple de 10 ediles.

“No tengo trayectoria política alguna”

De hecho, Ruiz, primer empresario que llega a alcalde en la historia democrática de Puertollano, ha destacado su independencia política. “No tengo trayectoria política alguna; la mayoría de mi equipo tampoco, y no venimos a la política para aprovecharnos de ella, sino a servir a nuestra ciudad con la mejor de nuestras intenciones, con humildad, dedicación, con espíritu de servicio y con gratitud”, ha enfatizado en su discurso.

En este sentido ha reiterado, tal y como ha hecho durante la campaña electoral, que esa “confianza depositada” es “prestada”, por lo que ha prometido “trabajo serio e incansable para hacer un Puertollano mejor” pero también “respeto” a quienes no le votaron. “Seré el alcalde de todos; desde que me presenté como candidato a las elecciones he declarado que no vengo a la política para ir contra nadie, sino para ofrecer una manera diferente de gestionar nuestra ciudad”.

“Estoy convencido de que el progreso de Puertollano solo puede lograrse a través de la colaboración y el consenso; y mi equipo y yo estamos dispuestos a construir puentes, y a sumar el esfuerzo conjunto por el bien de nuestra ciudad”, ha dicho, al tiempo que ha garantizado “una gestión de gobierno sensata, fundamentada en la colaboración, el diálogo y la escucha”.

Así, ha recalcado que trabajará “con todos los sectores, con empresarios y autónomos; con asociaciones de vecinos y ciudadanos de a pie; con colectivos culturales y deportivos; con asociaciones de ocio y de turismo; en definitiva con todo el tejido que forma Puertollano”. “Las críticas constructivas y la participación activa serán fundamentales para impulsar los cambios necesarios y construir la ciudad que anhelamos”, ha subrayado.

A continuación ha desgranado alguno de los principales puntos de su programa de gobierno para cubrir las “expectativas” de los vecinos, entre ellos la limpieza y la seguridad en todos los barrios, el control del gasto público, el cuidado de jardines, o promocionar el transporte público y plantar “miles de árboles”.

Se ha referido asimismo a proporcionar un “entorno seguro y de oportunidades” para la infancia y la juventud, y a la Formación Profesional, “sin descuidar la universidad”, como herramienta para generar nuevas vías de empleo para los jóvenes.

Además, ha aludido a iniciativas para facilitar la conciliación del trabajo y la vida familiar, el cuidado de los mayores, y potenciar la cultura y el deporte como un “motor económico”.

“Creo en la energía limpia y circular”

Respecto a la promoción empresarial, ha declarado que cree en la ciudad como líder en innovación. “Creo en la energía limpia y circular; creo en el hidrógeno verde, creo en la industria del futuro, pero también tenemos que cuidar el presente: la industria que ya tenemos”, ha dicho, por lo que ha apuntado a políticas de fomento del emprendimiento “con miras a crear oportunidades de empleo para todos”, atrayendo inversiones no solo del mundo energético, sino también en el campo de la producción y la logística.

Además, ha anunciado que insistirá ante el Gobierno de España para que “de una vez” inicie la “necesaria y urgente” variante norte, y que la autovía con Extremadura sea una realidad. “Mientras tanto barajaremos proyectos para sacar el máximo rendimiento a la futura y renovada infraestructura ferroviaria con Badajoz, que nos unirá con el puerto portugués de Sines”, ha recordado.

El flamante alcalde ha terminado su discurso con un paquete de promesas y declaraciones de intenciones. “Prometo gobernar honradamente, desde la transparencia más absoluta; rendiré cuentas al vecino de las decisiones que tome para que confíen en su alcalde y en sus concejales”, ha enfatizado, al tiempo que ha prometido “gobernar en libertad y para la libertad; en otras palabras, gobernar sometidos al imperio de la ley aplicando a todos la misma ley que nos hace ciudadanos iguales, evitando cualquier tipo de privilegio que origine ciudadanos de primera y de segunda, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución”.

Todo para conseguir su principal objetivo: “que la ciudad recupere la fe en sí misma, recuperar el Puertollano que fue; anclarla a sus fortalezas y que así recobre la confianza en sus posibilidades para resurgir y recuperar su esplendor, sentirse viva de nuevo”.

“El camino no va a ser fácil pero estaréis de acuerdo conmigo en que es apasionante; os invito a todos a participar activamente en la construcción de un futuro próspero para vosotros y vuestras familias para Puertollano y por Puertollano”, ha concluido.