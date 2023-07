Protesta en un mitin de Rajoy: reclaman impagos millonarios a la empresa de la familia de una diputada del PP

“No tenemos más remedio que aprovechar la campaña electoral para reclamar que se nos pague lo que nos debe”, explican las familias afectadas por los impagos millonarios de la empresa Cereales Roldán S.A. Son decenas de familias de las provincias de Cuenca y Toledo las que reclaman impagos por las cosechas de 2021 hasta 2022 a la empresa, cuyo administrador único es el hermano de la diputada regional María Roldán, que también es alcaldesa de Horcajo de Santiago. Impagos que, afirman, llegan a superar los cientos de miles de euros en algunos casos.

Por eso, acudieron con carteles de protesta al mitin organizado por el PP en Tarancón, al que acudió el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. No es la primera vez que acuden a un mitin del PP para exigir que se les pague lo que se les debe. Ya lo hicieron cuando José María Aznar fue a Horcajo de Santiago, durante la campaña de las elecciones municipales. Pero en esta ocasión, el partido sí los ha recibido.

En concreto, según señalan las personas que acudieron a la protesta, se pudieron reunir con Israel Pérez, vicesecretario de Territorial del PP Castilla-La Mancha, alcaldes de la zona y una representante de Afammer, asociación liderada por la 'popular' Carmen Quintanilla a nivel nacional. “Se han mostrado muy sorprendidos”, aseguran las personas afectadas por los impagos, y se mostraron también dispuestos a elevar la queja a Paco Núñez, presidente del partido en la región.

Trasladaron lo que han sufrido, en algunos casos, desde 2021. “Los impagos, el proceder de Roldán y el 'modus operandi' con las facturas duplicadas o falsas”, señalan. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha confirmado que se ha realizado esta reunión.

“Ya no sabemos qué hacer”

Las personas afectadas por esta situación lamentan que “ya no saben qué más hacer” y que dan por perdido todo lo que se les debe. “Realmente nunca hemos sabido qué más podemos hacer, aparte de seguir la vía judicial y de intentar presionar en campaña electoral”, explican fuentes del grupo de afectado. Recuerdan que hubo personas que firmaron acuerdos para que, “por lo menos”, se les pagara menos de lo que se les debe. “Pero no han pagado a nadie y de esto, meses. La gente está aún más cabreada, sobre todo quienes tenían esperanza de cobrar”, explican.

Además, lamentan que María Roldán esté “desaparecida totalmente”. “No la esperamos”, critican. Pero sí esperan conseguir el apoyo de las personas para que se “conozca su situación”. “Ya que no nos van a pagar, que sabemos que no va a ocurrir, por lo menos que nos den explicaciones”, espetan. Afirman que desde la empresa no han querido comunicarse con ellos, a pesar de que van a presionar “a la puerta del garaje o donde sea”.

Por eso, seguirán acudiendo a representantes del PP en Cuenca, como Benjamín Prieto o María José Bonilla, para “ver si logramos que haya movimiento”. “Y no somos del PSOE. Sólo somos estafados”, concluyen.