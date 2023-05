Decenas de agricultores reclaman una deuda de cientos de miles de euros a la empresa familiar de una candidata del PP

Más de 30 familias de agricultores de las provincias de Cuenca y Toledo reclaman impagos por varios cientos de miles de euros a la empresa Cereales Roldán S.L de la localidad conquense de Horcajo de Santiago. Una empresa familiar, cuyo administrador único es José Pablo Roldán García, hermano de María Roldán García, cabeza de lista del PP a las Cortes regionales por la provincia de Cuenca. La candidata es también alcaldesa del municipio y aspira a revalidar su cargo en las próximas elecciones del 28 de mayo.

En sus últimas declaraciones de bienes, rentas y actividades presentadas ante las Cortes regionales –un documento obligatorio para los parlamentarios– señalaba su vinculación a la empresa en labores de “administración y gestión” de la empresa.

La candidata asegura a elDiarioclm.es que, a pesar de lo que recoge su propia declaración de actividades de los años 2021 y 2020, actualmente no tiene ninguna vinculación con la compañía que administra su hermano.

De este modo, afirma que en la declaración de actividades de 2022 –que todavía no se ha presentado en la Cámara castellanomanchega– ya no aparece vinculada a Cereales Roldán S.L. “He hablado con los agricultores, pero no he intervenido en negociaciones ni pagos”, asegura. “Yo no he gestionado ni administrado nada”, insiste. La candidata afirma que “la noticia es que hay una empresa que tiene problemas para pagar, porque se le han efectuado impagos y está costando pagar por problemas de tesorería”.

“Todos conocen el pufo”

Un agricultor de Huete, Carlos, afirma que la empresa le debe unos 25.000 euros de cereal vendido en 2022. “Todos conocen el pufo. Yo he sido cliente habitual durante casi diez años, les vendo mi producto, les compro el abono y los inputs. La relación había sido fenomenal hasta ahora que ha pegado el petardazo”, relata.

Los agricultores y familias afectadas se mantienen en contacto a través de un grupo de mensajería.

Fernando Arribas es otro de los afectados, junto a su hermano Martín. Ambos son de la localidad de Villar de Domingo García. Asevera que se le deben entre 118.000 y 120.000 euros por la venta de una cosecha de 180.000 kilogramos de cebada, otros 30.000 de trigo y entre 50.000 y 60.000 de pipas de girasol. “Entregamos la cosecha como se ha hecho toda la vida, en julio, y luego se cobra más adelante. En la virgen del Pilar, como estaba alto el precio de la cebada ya le dije que quería cobrar y fue cuando empezaron a titubear y a dar largas”, relata. Ambos agricultores apuntan a María Roldán, porque su hermano José Pablo no volvió a responder al teléfono.

Arribas no ha iniciado proceso judicial, pero no lo descarta. Quien sí trabaja con abogados para exigir el cobro de la deuda es Antonio Comendador, del pueblo toledano de Cabezamesada. Comendador explica que Cereales Roldán le debe mas de 12.000 euros y otros 15.000 euros a su padre. “Le llevé en verano el cereal y me ha dado largas, largas, largas. Incluso les dije que les ayudaba con el préstamo, pero no se han dignado en contestarme”, afirma. Está estudiando la posibilidad de un procedimiento monitorio –la vía judicial rápida para el cobro de deudas– tras acudir a profesionales para exigir el pago, en noviembre del año pasado, según la documentación a la que ha accedido este periódico.

También de la localidad de Villar de Domingo García es el agricultor David de la Cruz Lorenzo, que habla en nombre de otras dos personas afectadas, Ionela Trifu y Sagrario Arribas. “Entre los tres, nos deben 40.000 euros”, indica. Se trata de cosechas de entre 2021 y 2022, principalmente de pipa de girasol. “Es la primera vez que pasa. Me llegaron a decir que había transferencias”, pero no han llegado. “Lógicamente esto nos afecta, porque tenemos que seguir con nuestro trabajo, seguir echando abono y se viene una cosecha tremenda”, resalta, debido a la sequía.

Una agricultora de la localidad conquense de Almendros, que prefiere mantener el anonimato, afirma que la deuda con su familiafa “raya en los 100.000 euros”. Se corresponde a las cosechas de 2021 y 2022. “Yo entregué la cosecha en 2021 y en 2022 me dijo: ahora mismo no puedo pagarte, espérate una semana. Yo confío. Y les entregué la cosecha de 2022. Pero no me ha abonado la de 2021. Ya sé que no nos va a pagar”, afirma.

Ella lleva alrededor de un década trabajando con Cereales Roldán y como a otros afectados le ofrecieron un acuerdo que tacha de “tomadura de pelo”. “Nos la ha jugado al habernos confiado” y ya ha puesto en marcha el correspondiente procedimiento judicial para exigir el pago.

Este viernes el que fuera presidente del PP José María Aznar visita, precisamente, la localidad de Horcajo de Santiago acompañando al candidato a la Junta Paco Núñez y a la candidata a la Alcaldía María Roldán. Los agricultores afectados han explicado a este medio que aprovecharán para reclamar el pago de sus cosechas.