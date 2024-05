El PSOE demanda al vicealcalde de Vox de Talavera que les vinculó con una “trama organizada” para inflar el padrón

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Flora Bellón, ha anunciado que el PSOE ha presentado una demanda judicial para que el vicealcalde y portavoz de Vox, David Moreno, rectifique lo que califica de “declaraciones difamatorias” referidas al padrón municipal de la localidad toledana.

David Moreno, que es también diputado regional del partido de la extrema derecha en las Cortes de Castilla-La Mancha vinculó a los socialistas con una “una trama organizada” que empadronó “a cientos de personas en situación irregular en diferentes domicilios y locales de Talavera”.

David Moreno aseguró que “estas actividades se llevaban realizando durante años, porque esta trama organizada trabajaba con la tranquilidad de que en el Ayuntamiento de Talavera, no les iban a poner ningún reparo a la hora de realizar los empadronamientos masivos, es decir, estas actividades delictivas y de fraude se realizaban porque anterior equipo de gobierno no hizo nada por paralizarlo”. Llegó a preguntarse por qué la entonces alcaldesa, la socialista, Tita García Élez, “consintió que se firmaran estos empadronamiento masivos y fraudulentos”.

La información en este sentido, que data del 28 de febrero de 2024, permanece colgada en la sección de noticias de la web del Ayuntamiento talaverano donde el PP gobierna gracias al apoyo de Vox.

Estas declaraciones de Vox se produjeron cuando el pasado febrero la Policía Nacional, en el marco de la operacion 'Aladín' desarticuló un grupo delictivo que se dedicaba al empadronamiento masivo y fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación irregular en Talavera de la Reina, según informaba Toledodiario.es

Se detectaron dos domicilios y un local comercial con 289 personas empadronadas durante el último año. Los ocho detenidos, según la información policial, formaban una red que captaba inmigrantes en situación de necesidad y además de cobrarles por los empadronamientos, también los ofrecían altas en la Seguridad Social mediante contratos ficticios a cambio de una contraprestación económica.

La operación se había iniciado a mediados de 2023 cuando el Ayuntamiento de esta localidad toledana comunicó a la Policía Nacional sus sospechas sobre la veracidad de algunos empadronamientos que habían tramitado.

Hoy la edil socialista Flora Bellón ha recordado que Moreno hizo declaraciones diciendo no solo que esta operación se inició cuando PP y Vox, nada más llegar, dieron la voz de alarma a la Policía Nacional, sino que se realizaban porque el Ayuntamiento no hizo nada para pararlo, así como que el antiguo Gobierno (del PSOE) era conocedor de la situación, que lo consintió y no informó y que esto se hacía para incrementar las cifras de población en Talavera. Unas declaraciones que, ha explicado, fueron difundidas en muchos medios de comunicación, incluida la web y las redes sociales del Ayuntamiento.

Vamos a demostrar con informes oficiales que Moreno ha faltado a la verdad y ha difamado al anterior equipo de Gobierno Flora Bellón — Concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Los socialistas han presentado una demanda de conciliación para invitar a David Moreno a que “de forma voluntaria” rectifique estas declaraciones, “pero si no lo hace vamos a seguir adelante en el Juzgado y vamos a demostrar con informes oficiales que Moreno ha faltado a la verdad y ha difamado al anterior equipo de Gobierno”.

Ha afirmado así que si Moreno no rectifica de forma voluntaria, será un juez quien le obligue a hacerlo, a la vez que ha informado que no se ha pedido ninguna compensación económica ya que “solo queremos que se diga la verdad”.

Critican que el alcalde del PP esté “callado”

Desde el Grupo Socialista también esperan que el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, diga algo sobre esta cuestión porque “está muy callado y le recuerdo que es su socio de Gobierno así que algo tendrá que decir José Julián Gregorio”, ya que “muchos dieron por válidas las declaraciones realizadas por Moreno”.

Finalmente, Bellón ha comentado que si David Moreno “quiere ganar votos, que sea por ser el que mejor gestiona, pero no por difamar” y le ha pedido que “deje de lado la política del fango, de los bulos y de la desinformación a la que nos tiene acostumbrados la ultraderecha”.