El PSOE pide al Gobierno PP-Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara que evite “la confrontación” con la Junta

El secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, cree que el pacto de Gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de la ciudad guadalajareña se traduce en pocas exigencias para ellos mismos y en “pedir mucho” a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ha reclamado a la alcaldesa, Ana Guarinos, que no opte por la “confrontación”, como hizo su predecesor, Antonio Román (PP), y se centre más en hacer que en pedir.

“Ya tuvimos un Gobierno de confrontación en el Ayuntamiento, oponiéndose a cualquier avance que viniese del Gobierno de Emiliano García-Page entre los años 2015 y 2019 y cuyo único objetivo era paralizar lo que la Junta quería hacer en la provincia y reclamar otras. Exigir, exigir y no hacer”, ha señalado en rueda de prensa Bellido en referencia al exalcalde Antonio Román.

Y es que, según Bellido, casi todas las obras que se recogen en el pacto de Gobierno PP-Vox en el Ayuntamiento de la capital vienen impulsadas por el anterior alcalde, el socialista Alberto Rojo.

Según el secretario general del PSOE, dicho pacto no contempla “casi nada original”, salvo “parece ser que un deseo por eliminar elementos fundamentales en materia de igualdad y derechos humanos como es la Concejalía de Igualdad”, algo que espera que corrijan, y una visión “un tanto sectaria” de cómo tiene que ser la cultura en la ciudad.

Bellido tampoco comparte “para nada” la decisión del actual Gobierno municipal que no parece que contemple que Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara sea el que responsabilice de la futura Casa de los Cuentos de la ciudad. En todo caso va a dar tiempo para ver qué depara esto, convencido de que el hecho de que esta entidad se encargara de ello sería bueno para que Guadalajara fuera la capital europea del cuento.

El delegado de la Junta emplaza a Guarinos a “revisar” proyectos conjuntos

No ha sido el único. Este lunes el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, se ha mostrado confiado en que el cambio de signo político en el Ayuntamiento de Guadalajara no vuelva a ser, “otra vez”, impedimento para el desarrollo de proyectos “muy positivos” no solo para la capital sino para toda la provincia como el campus universitario o la ciudad del cine.

En una entrevista concedida a Europa Press semanas después de su toma de posesión, el delegado de la Junta hace esta apreciación teniendo en cuenta que “hay cuestiones administrativas de licencias que pasan por el Consistorio” y recordando que ya tuvieron que enfrentarse a situaciones de este tipo cuando cuando gobernaba Antonio Román.

Prevé una legislatura “fructífera” en la que su deseo sería que se antepongan siempre las responsabilidades institucionales por delante de cuestiones partidistas.

“Espero que donde hubo obstáculos haya por parte de la nueva alcaldesa --la 'popular' Ana Guarinos-- la misma agilidad y compromiso que hubo con Alberto Rojo y que seamos capaces de dejar al margen las diferencias partidistas que pueda haber” en beneficio de la ciudadanía, ha señalado Escudero, con referencia expresa a proyectos como el del campus o la futura ciudad del cine en el Fuerte de San Francisco.

Respecto a la ausencia de la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, en su toma de posesión, se ha limitado a afirmar que le hubiera gustado que estuviera porque cree que, más allá de lo meramente protocolario, hubiese sido “útil y una oportunidad” de coincidir con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Aunque sin fecha aún, Escudero ya se ha emplazado a mantener una reunión con Ana Guarinos para “revisar” el estado de los proyectos en los que trabajan conjuntamente y reunirse posteriormente con el presidente de Castilla-La Mancha. Asegura que sus puertas siempre estarán abiertas a todos porque “la etiqueta del cargo nunca ha sido un obstáculo” para sentarse con cualquier persona.