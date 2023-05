Unidas Podemos pide el refuerzo urgente de los Agentes Medioambientales para luchar contra la crisis climática

Unidas Podemos Castilla-La Mancha ha presentado una iniciativa de Gobierno para que se garantice el cumplimiento de lo demandado por los Agentes Medioambientales, unos puntos que la Consejería de Desarrollo Sostenible, según afirma, no está cumpliendo, ya que tras una legislatura de mayoría absoluta, ahora solo ha quedado en “promesas incumplidas”.

Los cuatro años de “falsas promesas” han llevado a este colectivo a cometer distintas movilizaciones desde el pasado 25 de abril. Algunos de los Agentes Medioambientales afirmaban las pasadas semanas en declaraciones a medios que “el Gobierno lleva cuatro años tomándonos el pelo” ya que “prometen muchas cosas y al final no cumplen nada”.

En este sentido, el candidato a la presidencia de la Junta por Unidas Podemos, José Luis García Gascón, asegura que estos agentes son fundamentales para que haya “una protección, un cuidado y una gestión del medio ambiente” en Castilla-La Mancha y que es “de gravedad” que el Gobierno los deje “desprotegidos y sin sus condiciones laborales dignas” en plena crisis climática“.

En dicha iniciativa de Gobierno se solicita, entre otras cuestiones, la aprobación y puesta en marcha de horarios especiales según el texto consensuado con la Consejería de Desarrollo Sostenible; el cumplimiento de la jubilación anticipada y el paso al Grupo B; la mejora del Nivel; el aumento de la plantilla de los Agentes Medioambientales hasta llegar a los 700, siendo este el número necesario según el Plan de Conservación del Medio Natural de la región; la mejora de los equipos de protección individual, de seguridad, personal, material y vehículos o la inclusión de las guardias en el complemento específico.

Peticiones

Unidas Podemos subraya que actualmente hay agentes mayores de 60 años dirigiendo, “a pie de juego”, y “eso es inaceptable cuando algunos incendios exigen unas condiciones físicas excepcionales”. Además, destaca que también hay un 30% menos de Agentes Medioambientales que los que había en 2010, y “Page no ha hecho absolutamente nada para revertir una situación cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente”.

“Estos agentes juegan un papel clave en estos momentos, ya que unas de sus múltiples labores son la prevención, investigación y extinción de incendios forestales. A Page no le importa Castilla-La Mancha, ya que no es capaz de tratar bien a estos trabajadores ni cuando la región más les necesita. Al igual que ha hecho con el resto de trabajadores y trabajadoras públicas, Page no ha cuidado a los Agentes Medioambientales, ya que ha abandonado la acción contra el clima”, ha dicho.

Dicho esto, ha afirmado que desde Unidas Podemos “luchamos cada día para que mejore la vida de la gente y para que mejore Castilla-La Mancha, y por eso hemos presentado esta iniciativa de Gobierno que recoge las reclamaciones de los Agentes Medioambientales y los sindicatos para que el Gobierno de la región cumpla cada punto íntegramente”. “Unidas Podemos va a gobernar para recuperar los derechos laborales y acabar con la precariedad que nos trajo Cospedal y que ha perpetuado Page. Solo Unidas Podemos va a construir soluciones desde el Gobierno para enfrentar la crisis climática y dignificar las condiciones de los trabajadores y los servicios públicos”, concluye García Gascón.